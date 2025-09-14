פחד גבהים בבורסה בת"א - מה חסר למדד ? ניתוח טכני

שוק המניות הישראלי נמצא בלימבו מעניין במיוחד. אחרי הפריצה האדירה מתחילת אפריל ועד תחילת יולי, המערכת ההונית הישראלית, ובמיוחד המנייתית, נכנסה לתרדמה אופקית. רק לאחרונה ראינו פריצה מעלה, כאשר המדדים העיקריים ממשיכים לעלות ולהשיג שיאים חדשים. מה קורה כאן? נזכיר שני גורמי יסוד למגמות השונות בשוק המניות המקומי: המלחמה והריבית. מעבר לשני אלו, מצב הכלכלה נמצאת במצב "סביר" כאשר לוקחים בחשבון שזמני עימות דורשים הגדלת גרעון, הקטנת צמיחה, ולעיתים השבתה או הקטנה משמעותית בסקטורים שלמים של פעילות (תיירות, תעסוקה בנדל"ן, וכו...). בכל אופן, נבחן את שני גורמי היסוד: ונתחיל במלחמה.

מאז ה-07-10-2023, עברנו תהפוכות גדולות ומשמעותיות. הן מן המבט הפנימי (איך אנו מסתכלים על עצמנו), והן חיצונית (איך העולם, ובמיוחד השכנים שלנו, מעריכים אותנו ואת כוחנו). ניתן לומר שציר החנק האיראני אכן קיבל מכה אנושה אחרי מה שקרה בלבנון, בסוריה, ובאיראן גופא. ובמשך כל התקופה, הבעיה העזתית נמשכה עם כל האקוטיות של נושא החטופים, מבנה המקום (עיר עילית ותחתית) והשחיקה של אנשי המילואים.

אבל, בתקופה האחרונה קובעי המדיניות הכריעו: הולכים לשלב הסופי של מיטוט החמאס. ועל הרקע הכללי שתיארתי לעיל, הדבר הזה התקבל בברכה גדולה. מדוע? כי זה מקדם מאוד את סיום המלחמה ומביא קדימה גם את ה"יום שאחרי". ומכיוון שהתפיסה הכללית היא שאנו נגיע ל"יום שאחרי" הרבה יותר טוב לישראל מאשר היינו ב-06-10-2023, יש הרבה מאוד משקיעים שלוקחים עמדות לקראת האירוע. אז מה בכל זאת בעייתי? לפני שאענה על כך הנה גרף יומי של המדד העיקרי שלנו: ת"א 125:



ניתן לראות בבירור שאחרי זמן רב של ניסיונות לעבור הלאה, המדד עשה זאת לאחרונה ממש, ופרץ את הגג של 3140 לשיאים חדשים. כאמור יש בכל זאת בעיה קטנה: המומנטום. העלייה הנוכחית חלשה מאוד מול קודמתה. זה ברור וזה קצת מסכן ומרתיע. למרות זאת, יש גורם אחד שעוד מעודד לכיוון החיובי: הריבית. וכאן אומר: דגלתי הרבה זמן בעניין הפשוט הבא: הנגיד שלנו לא יעשה מעשה אלא אחרי שהפד יוריד את הריבית, למרות שאין בזה הרבה היגיון.

ועכשיו, כנראה שהפד יוריד את הריבית האמריקאית ב-17-09 (עקב נתוני תעסוקה קשים ואי קיום אינפלציה משמעותית) ולכן אנו מניחים שגם כאן תורד הרבית ממצב ריאלי של 1.4% למשהו נמוך מזה. האם זה יעודד את הכלכלה בצורה משמעותית? בסקטורים מסוימים בוודאי: הנדל"ן הוא המועמד הברור לכך. אבל, בסה"כ, חייבת להיות המשכיות להורדה החד פעמית כדי שיקרה משהו באמת חיובי בצריכה ובצמיחה. ובגלל שהאמונה בכך קטנה יחסית, סקטור הבנקים (האהיב כל כך על המשקיעים הזרים והמוסדיים אצלנו) קצת מקרטע. הנה גרף יומי של המדד שלו:



כמו שאתם רואים, המדד נראה מאוד קורלטיבי למדד הכללי אבל אינו משדר שיאים חדשים אלא המשך הדשדוש בטווח העליון בין 7150 ו-7500 כאשר ישנן יציאות זמניות לכיוון נמוך (7000) וגבוה (7690). כמו כן יש לשים לב שגם כאן המומנטום (חלון תחתון) ממש חלש וממאן לשמור על רמה סבירה גם כאשר המחיר ממשיך להיות די יציב בתחומו. יש האומרים שהתמחור של הבנקים גבוה מדיי וזו הסיבה העיקרית לדשדוש. ואני אומר: אנשים קנו את הסחורה הזו גם כאשר היא הייתה יקרה כל עוד חשבו שהמשק והסביבה העוינת הייתה מתאימה לכך...

מה כל זה אומר לנו לטווח הקצר-בינוני: ראשית, שככל שסיום המלחמה בעזה יתקרב ויגיע, כך ייטב עבור השוק המקומי. ושנית, שהיה מצוין אם בנק ישראל היה נכנס למסלול של הורדות ריבית ולא למהלך חד פעמי. כבר זמן רב אני מבטא כאן פליאה על הצורך לשמור על ריבית ריאלית כה גבוהה בזמן מלחמה וכאשר זו חונקת יותר מהנדרש משק הנמצא בקשיים אובייקטיביים של עימות. לקובעי המדיניות הפתרונים... כל הנאמר בנוי על מצב סטטי-חיובי של וול-סטריט ויכול להשתנות לחלוטין את נחווה משבר מנייתי חמור בחו"ל. לכן, נקווה לטוב ובינתיים נאמר: יחד ננצח ובגדול!



