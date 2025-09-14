בנק לאומי יוצא בתוכנית עשיית השוק הייעודית (Tailor Made) של הבורסה

בנק לאומי יזם לראשונה ליישם תוכנית עשיית שוק לאופציות על מניית הבנק.

מניית בנק לאומי היא בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה ותוכנית עשיית השוק הן במניות והן באופציות של הבנק, תגביר את האטרקטיביות עבור המשקיעים המוסדיים, הבינלאומיים והציבור הרחב ותוזיל את עלויות המסחר.

הבורסה לניירות ערך מודיעה היום (14 בספטמבר, 2025) על התקשרותה עם בנק לאומי בתוכנית עשיית השוק הייעודית (Tailor Made). הבנק יצטרף לתוכנית עשיית השוק הייעודית תוך שהוא ממנה עושי שוק הן למניות הבנק והן לאופציות הסחירות של מניות הבנק. בנק לאומי הוא הבנק הראשון שבוחר ליזום תוכנית עשיית שוק גם באופציות הבנק. מדובר במהלך חדשני התומך בפיתוח שוק הנגזרים הישראלי במטרה להנגישו למשקיעים כמקובל בעולם.

הבורסה גם מדווחת היום כי בנק לאומי בחר שני גופים פיננסים מובילים – עידן מכשירים פיננסים מקבוצת ברק קפיטל ופרוקסימה דינמיקס, כעושי השוק בתוכנית עשיית השוק הייעודית של הבנק. מדובר בשני גופים פיננסים בולטים בשוק ההון הישראלי, כאשר פרוקסימה מצטרף לראשונה ל- 6 עושי השוק האחרים הפועלים בבורסה הישראלית ונכון לימים אלו קיימים כבר 7 גופים פיננסים הפועלים בתוכניות הנזילות השונות שמפעילה הבורסה.

מניית בנק לאומי היא בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, עם שווי שוק של כ- 95 מיליארד ש"ח ובעלת הסחירות הגבוהה ביותר עם כ- 212 מיליון ש"ח ביום, ב- 90 ימי המסחר האחרונים.

תוכנית עשיית השוק הייעודית (Tailor Made) של הבורסה הינה תוכנית חדשנית המאפשרת לחברות הציבוריות לבחור מודל עשיית שוק מותאם אישית לצרכיהן. הבנק בחר לאמץ את התוכנית הן למניות הבנק והן לאופציות הסחירות של הבנק, וזאת במטרה לייצר ערך עבור המשקיעים המקומיים והזרים, באמצעות הגדלת הכמויות המצוטטות בספר הפקודות וצמצום מרווחי הציטוט בכמויות גדולות, יותר מהקיים כיום.

שני הגופים הפיננסים שיבצעו את עשיית השוק יחוייבו לצטט מדי יום בספר הפקודות של מניית הבנק בהיקף מינימלי של 500 אלף ש"ח ובמרווח שלא יעלה על 0.2%. מדובר על ערכי שיא של נזילות שנקבעו למניה בבורסה בתל אביב עד היום. ציטוטים אלו עשויים להביא להגדלה משמעותית של רמות הנזילות במניות הבנק, להוזלת עלויות הקנייה והמכירה עבור המשקיעים ולהגברת האטרקטיביות של המניה עבור שחקנים מוסדיים, בינלאומיים והציבור הרחב.

חשוב לציין כי מודל עשיית השוק שגובש בבורסה במסגרת תוכנית עשיית השוק הייעודית Tailor Made)), במסגרתו עושי השוק מתוגמלים על היקף מעורבותם במסחר ומתחרים ביניהם, מוכיח כי עושי השוק מפגינים מחוייבות גבוהה לקחת חלק במסחר ובכך משפרים באופן ניכר את הנזילות במניות הבוחרות להשתתף בתוכנית.

תוכנית עשיית השוק הייעודית של בנק לאומי תנוהל על ידי הבורסה בתיאום מלא מול הבנק ובהתאם ליעדים שהוצבו.

תוכנית עשיית השוק במניות תחל ב- 17 בספטמבר, 2025 ותימשך שנה.

תוכנית עשיית השוק באופציות על מנית לאומי תחל ב- 2 בנובמבר, 2025 ותימשך אף היא למשך שנה.



