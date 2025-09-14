ניתוח שווקים: הזהב בשיא, הפד מתלבט, והמשקיעים מחפשים מקלט בטוח

נתוני מאקרו מעורבים בארה"ב, זהב מזנק לשיא, והמשקיעים מחפשים מקלט בטוח – מומחי Defiance, Leverage Shares ו-Themes ETF’s מנתחים
שבוע המסחר האחרון סיפק לא מעט סימני שאלה למשקיעים: בארה"ב נרשמו נתוני אינפלציה ותעסוקה סותרים, בשוק הסחורות נמשכת תנודתיות חריפה בנפט בעוד הזהב מזנק לשיאים חדשים, ובחזית הגיאופוליטית המתיחות מוסיפה ללחץ.
לדברי סילביה יבלונסקי, מנהלת ההשקעות הראשית בחברת Defiance, החלטת הפד הצפויה בשבוע הבא עשויה לסמן תחילתו של מחזור הפחתות: “אינפלציה יורדת בכיוון הנכון והמשק האמריקאי עדיין מציג שוק עבודה חזק – זה נותן לבנק המרכזי ביטחון להתחיל בהורדות ריבית הדרגתיות. צעד כזה יהווה רוח גבית לשווקים, במיוחד לטכנולוגיה ולמניות צמיחה.” יבלונסקי מוסיפה כי מניות ה-“Mag Seven” ממשיכות להיות מנוע הצמיחה המרכזי בוול סטריט: “חברות כמו Nvidia, Microsoft ו-Meta נמצאות בלב מהפכת הבינה המלאכותית, והן נהנות מאזני ענק ותזרים מזומנים אדיר שמאפשר להן להשקיע קדימה. הורדות ריבית רק יחזקו את האטרקטיביות שלהן.”
במקביל, ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר ב-Leverage Shares, מתייחסת לנתונים הכלכליים האחרונים: “מדד המחירים לצרכן עלה באוגוסט מעל הציפיות, אך ה-PPI דווקא הפתיע כלפי מטה. לצד עלייה חדה בתביעות האבטלה – מדובר בסימנים שמחדדים את הדילמה של הפד: איך לאזן בין בלימת אינפלציה לבין שמירה על תעסוקה.” לדבריה, השווקים כבר מתמחרים כמעט בוודאות הורדת ריבית של רבע אחוז.
פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות בחברת Themes ETF’s, מצביע על מגמות בסחורות ובזירה הגיאופוליטית: “הנפט מציג תנודתיות חריגה, והזהב חצה את רף 3,700 דולר לאונקיה – ביטוי לחשש גובר ממשברים גיאופוליטיים ומהיחלשות האמון במטבעות פיאט. המשקיעים מטים משקל לנכסי מקלט, מגדרים סיכונים במתכות יקרות ובאג"ח, ומתרחקים מנכסים עתירי סיכון.” לדבריו, המתיחות בין ארה"ב לסין סביב טכנולוגיה ומסחר, לצד המלחמות באוקראינה ובמזרח התיכון, מוסיפות שכבת אי-ודאות שמחייבת תיקי השקעות שמרניים יותר.
בהיבט הגלובלי, טודורובה מוסיפה כי “אירופה ואסיה מציגות השנה תשואות מרשימות – ה-DAX וה-MIB בשיאים, ושוקי סין מזנקים בכ-19% מתחילת השנה. המשקיעים מחפשים פיזור גיאוגרפי, ומגדילים חשיפה לשווקים מחוץ לארה"ב בזכות שוויי שוק אטרקטיביים ותמריצים פיסקליים משמעותיים.”
המסקנה של המומחים: בעוד ארה"ב מאותתת על האטה כלכלית ודילמת ריבית, החברות המובילות בטכנולוגיה ממשיכות להיות מנוע צמיחה מרכזי, ובמקביל שוקי אירופה ואסיה מספקים אלטרנטיבות אטרקטיביות. המשקיעים מתמרנים בין נכסי מקלט לבין חשיפה לאזורים עם פוטנציאל צמיחה חדש.