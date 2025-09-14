עסקת ענק לקבוצת ARGANIA ולחברת ההפצה פארמה דיל

קבוצת ARGANIA, מחברות הטיפוח המובילות בישראל, מודיעה על שותפות אסטרטגית עם חברת פארמה דיל, המתמחה בהפצה ולוגיסטיקה בתחום הפארמה והצרכנות.
במסגרת שיתוף הפעולה, פארמה דיל תהיה אחראית בלעדית על ההפצה הארצית של מותגי הקבוצה, ותאפשר ללקוחות ברחבי הארץ ליהנות מנגישות רחבה ומהירה למוצרים.
השותפות מבוססת על חיבור בין מותגים בעלי ביקוש גבוה, חדשנות מתמשכת והשקעה שיווקית מצד קבוצת ארגניה - לבין מערך הפצה מקצועי, פריסה לוגיסטית רחבה וניסיון עשיר מצד פארמה דיל. יחד, מבקשות החברות ליצור חוויית צרכנות מלאה, זמינה ואיכותית ללקוחות הקצה.
חוזה ההפצה הבלעדי נכנס ייכנס לתוקפו ב-1.11 ויכלול את הפצת מוצרי המותגים ARGANIA ולה בוטה. החוזה נאמד בכ- 180 מיליון.
אורטל אלון מנכ״לית קבוצת ARGANIA: "שיתוף הפעולה עם פארמה דיל הוא צעד משמעותי ועסקת ענק ל2 החברות, מהלך זה ישפיע רבות על ההפצה במשק, ישפר את השרות ואת הנראות, המכר והמיצוב של המותגים בענף . זהו מהלך טבעי שנועד להרחיב את הנוכחות של מותגי הקבוצה ולהנגיש אותם ליותר לקוחות.
מדובר על חיבור עוצמות מצד אחד מותגי טיפוח מובילים ולצידו יהיה לראשונה מערך הפצה רחב וחזק! אנו מאמינים כי שילוב העוצמות יאפשר לנו להגיע לפסגות חדשות בתחום הטיפוח, הלקוחות הסיטונאים במשק ובלקוחות קצה יהנו מחווית שרות מדף ברמה גבוהה."
לדברי אלי פריש מנכ"ל ובעלים פארמה דיל: "אני מברך על העסקה הגדולה, זו בשורה עבור המותגים וענף ההפצה . החיבור עם קבוצת ארגניה משלים את החזון שלנו להעניק לצרכן הישראלי את המותגים החזקים ביותר בשוק. אנו גאים לקחת חלק בהפצת מותגים מובילים שמהווים סיפור הצלחה וההפצה הבלעדית תהווה תרומה משמעותית לכל הנוגעים בדבר.”
המהלך מהווה צעד משמעותי נוסף במיצוב שתי החברות כשחקניות מובילות בתחומן, ועתיד להרחיב את ההיצע ואת חוויית הקנייה של הצרכן הישראלי.