מנורה מבטחים מינתה את מאיה מרקוביץ׳ למנהלת מכירות מוצרים פיננסים ארצית במערך הסוכנים

מנורה מבטחים ממשיכה לחזק את פעילותה בתחום הפיננסים ומודיעה על מינויה של מאיה מרקוביץ’ למנהלת מכירות מוצרים פיננסים ארצית באגף הסוכנים. המינוי מגיע על רקע הצמיחה המתמשכת של הקבוצה בתחום, הרחבת סל המוצרים שמציעה והביקוש הגובר מצד לקוחות למגוון פתרונות פיננסיים.

במסגרת תפקידה החדש תהיה מרקוביץ' אחראית על פיתוח והובלת מערך מכירות המוצרים הפיננסיים באגף הסוכנים, תוך הגדלת היקף הפעילות והעמקת הקשר עם הסוכנים, זאת במטרה לממש את הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק המוצרים הפיננסיים המגוון של מנורה מבטחים והמשך חיזוק מעמדה כשחקן מוביל בתחום.

מרקוביץ’ צברה במהלך שנותיה המקצועיות ניסיון רב בתחום הביטוח והמכירות. את דרכה המקצועית החלה במנהלי ההסדר הגדולים בשוק הביטוח כגון 'תמורה סוכנות לביטוח', ובהמשך כיהנה במספר תפקידים ב'אגם לידרים' ובסוכנות 'שקל', שם הייתה אמונה, בין היתר, על מיזוג קלע לתוך שקל. ב- 2016 החלה לעבוד במגדל חברה לביטוח, תחילה כמתכננת פרישה שם באה לידי ביטוי הניסיון והמקצועיות אותם רכשה במהלך השנים, והחל מ-2021 בתפקידה האחרון כמנהלת מכירות חא"ט ופיננסים ב'מרחב סוכנויות', שם ניהלה את הפן המקצועי והייתה אחראית על הגדלת המכירות. היא בעלת תואר ראשון במנהל עסקים.

למרקוביץ' היכרות רבת שנים עם עולם המכירות והסוכנים, ניסיון שיסייע בחיבור ישיר ויעיל עם הסוכנים, תוך מתן מענה לצרכים ואתגרים העולים מהשטח.

מינויה מהווה המשך ישיר למהלכי ההשקעה והפיתוח שמובילה מנורה מבטחים לטובת העמקת נוכחותה בתחום הפיננסים, אחד מפעילויות הליבה של הקבוצה, וחיזוק הקשר עם הסוכנים לטובת מימוש ההזדמנויות ומיקסום הפוטנציאל העסקי. תחום הפיננסים רשם בשנים האחרונות צמיחה משמעותית, אך רחוק מאוד ממיצוי הפוטנציאל, זאת גם בהינתן שלקוחות רבים עדיין מחזיקים סכומים נזילים בהיקפים משמעותיים בחשבונות העו"ש, זאת בזמן שקיימים בשוק אפיקים ומוצרים המציעים תשואה מועדפת על פני שחיקת הכסף או הריבית הנמוכה שניתנת במסגרת פיקדונות בנקאיים.

לדברי שי אביסירא, מנהל אגף סוכנים במנורה מבטחים: "תחום הפיננסים הוא מנוע צמיחה מרכזי עבור מנורה מבטחים ועבור הסוכנים, ומינויה של מאיה הוא חלק מהאסטרטגיה שהתוותה הקבוצה במטרה להעמיק את נוכחותה בתחום פעילות זה, תוך הענקת מענה מקצועי ומותאם לסוכנים ולקהל לקוחותיהם. אני בטוח כי ניסיונה הרב והיכרותה של מאיה עם השוק, לצד המהלכים הנוספים שמקדמת מנורה מבטחים, יאפשרו את המשך התפתחות, צמיחה ומימוש הזדמנויות עסקיות - יד ביד עם הסוכנים".

מאיה מרקוביץ' מסרה: "אני גאה להצטרף לקבוצת מנורה מבטחים ולהיות חלק מחברה פיננסית אמינה ובעלת ותק וניסיון רב-שנים בשוק. הפוטנציאל הגלום בפלטפורמת המוצרים הפיננסים של מנורה מבטחים הינו עצום ואני משוכנעת שקידומו יאפשר לסוכנים לספק ללקוחותיהם פתרונות חדשניים, מיטביים ומותאמים אישית".