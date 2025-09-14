שיתוף פעולה ביטחוני: מיה דיינמיקס חותמת על הסכם עם חברה בת של רפאל

חברת המיקרו-מוביליטי, מיה דיינמיקס מדווחת כי החברה הבת, מיה רובוטיקס, חתמה על הסכם שיווק עם חברת ESC BAZ, שהנה חברת בת בקבוצת רפאל. במסגרת ההסכם, מיה רובוטיקס תספק לחברת באז אב-טיפוס של הפלטפורמה הרובוטית אשר פותחה על ידה, בשילוב מערכות תצפית ויישומים ביטחוניים. כזכור, במסגרת הסכם השותפות עם אלתא מערכות התחייבה מיה רובוטיקס לספק 2 אבי-טיפוס רובוטיים נוספים עד סוף הרבעון הראשון לשנת 2026. בנוסף, ההסכם מעניק לבאז זכות שאינה בלעדית לשיווק הפלטפורמה במספר מדינות נבחרות וזאת בהסכמה ובתיאום עם חברת אלתא מערכות, שהנה שותפה אסטרטגית של מיה רובוטיקס ובעלת הזכויות להפצה בלעדית של מוצרי החברה.
באז, שנוסדה בשנת 1994, מתמחה בפתרונות אופטיקה ותצפית עבור השווקים הביטחוניים והאזרחיים והנה בעלת ניסיון רב הכולל אלפי התקנות של מערכות ברחבי העולם.
הפלטפורמה של מיה רובוטיקס מבוססת על שליטה מרחוק ובאפשרות לשלב יכולות אוטונומיות. היא מצוידת בהנעת 4X4 עם מתלה עצמאי לכל גלגל המבטיח עבירות גבוהה בתנאי בשטח קשים, תוך שמירה על יציבות ותפקוד מיטבי גם בהתמודדות עם שיפועי צד ומעברים מאתגרים. בנוסף, היא כוללת סוללות נשלפות ומתחלפות המאפשרות רציפות תפעולית ומבנה מודולרי המותאם לשילוב מערכות שונות ובניהן: חיישנים, מצלמות ואמצעי תצפית מתקדמים. הרובוט נועד לתת מענה למשימות ביטחוניות ואזרחיות, ובהן סיור, אבטחה והגנה על יישובים ותשתיות.
מייסד ומנכ"ל מיה דיינמיקס, איציק קלדרון: "מיה רובוטיקס רואה בהסכם זה נדבך נוסף באסטרטגיית החדירה שלה לשווקים הביטחוניים ובפיתוח שיתופי פעולה עם גורמים מובילים בתעשייה הביטחונית בישראל, לרבות עם חברה־בת בקבוצת רפאל. תחום הכלים הקרקעיים הרובוטיים נמצא בצמיחה בינ"ל מואצת והוא צפוי להפוך בשנים הקרובות לחלק משמעותי במערכות הביטחוניות המתקדמות ברחבי העולם הן לצורכי אבטחת מתקנים וגבולות והן בשילוב עם כוחות מתמרנים בשדה הקרב המודרני."
מיה רובוטיקס מפתחת כלי רובוטי, עליו ניתן יהיה לשלב טכנולוגיות צבאיות הקיימות בידי חברות ביטחוניות, לרבות כלי נשק שונים ומערכות מעקב וניטור המיועדים למשימות מגוונות. במסגרת מטרות הפיתוח, החברה מעריכה שהכלי הרובוטי יוכל לשמש לצורכי סיור ואבטחה בגבולות, אבטחת ישובים, סיוע לכיתות כוננות ואף למשימות אבטחה של בסיסים צבאיים, הן כרובוט משלים משימה או כרובוט המופעל מרחוק ע"י כיתות הכוננות. הכלי מיועד להשתלב כחלק מהמערך הלוחם במשימות מבצעיות של סיור, תקיפה, מארבים ולתפעל כלי נשק שונים, זרועות פינוי ואף לסייע לאספקת תחמושת לשטח קרב או ציוד אחר ללא סיכון מיותר לחיילים או לרכבים כבדים.