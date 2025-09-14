לפני פתיחת שבוע המסחר: 4 אירועים בולטים שכדאי להכיר

4 אירועים בולטים שאולי יעניינו אתכם לפני פתיחת שבוע המסחר בבורסה:
1. ישראל:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:
מדד ת"א 35 עלה 1.50%.
מדד ת"א 90 עלה 2.18%.
מדד ת"א 125 עלה 1.70%.
ארה"ב:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:
מדד S&P 500 עלה 1.59%.
מדד הדאו ג'ונס ירד 0.95%.
ומדד הנאסד"ק עלה 2.03%.
2. ביום רביעי הקרוב צפוי הבנק המרכזי בארה"ב להוריד את הריבית לראשונה מאז דצמבר 2024.
3. מדד המחירים בישראל יפורסם מחר והציפיות עומדות על עליה של 0.5%.
4. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל 10 שנים 4.06%. זו של ישראל 4.05%.