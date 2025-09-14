תיק אישי
לפני פתיחת שבוע המסחר: 4 אירועים בולטים שכדאי להכיר

לקראת פתיחת שבוע המסחר בבורסה, הנה ארבעה אירועים מרכזיים מהשבוע האחרון, שצפויים להשפיע על המגמות בשווקים

 

 
4 אירועים בולטים שכדאי להכיר / תמונה: Dreamstime4 אירועים בולטים שכדאי להכיר / תמונה: Dreamstime
 
גיא חזן - יועץ השקעות
14/09/2025

4 אירועים בולטים שאולי יעניינו אתכם לפני פתיחת שבוע המסחר בבורסה:

1. ישראל: 

המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:

מדד ת"א 35 עלה 1.50%.

מדד ת"א 90 עלה 2.18%.

מדד ת"א 125 עלה 1.70%.

ארה"ב: 

המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:

מדד S&P 500 עלה 1.59%.

מדד הדאו ג'ונס ירד 0.95%.

ומדד הנאסד"ק עלה 2.03%.

2. ביום רביעי הקרוב צפוי הבנק המרכזי בארה"ב להוריד את הריבית לראשונה מאז דצמבר 2024.

3. מדד המחירים בישראל יפורסם מחר והציפיות עומדות על עליה של 0.5%.

4. תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל 10 שנים 4.06%. זו של ישראל 4.05%.

