גילית רובינשטיין, מנכ"לית איגוד לשכות המסחר, נבחרה למועצת המנהלים של הפדרציה העולמית של לשכות המסחר (WCF)

איגוד לשכות המסחר, ארגון העסקים והמעסיקים הגדול בישראל, מודיע היום (א', 14/9/25) על בחירתה של גילית רובינשטיין, מנכ"לית האיגוד, לכהן כחברה במועצת המנהלים של WCF, הפדרציה העולמית של לשכות המסחר. הצטרפותה למועצת המנהלים מציבה את לשכת המסחר הישראלית בחזית הפעילות הגלובלית ומעניקה לישראל קול משמעותי בדיונים על עתיד עולם העסקים והמסחר.
ה-WCF, שהוקמה בראשית שנות ה־50, מאגדת מעל 1,500 לשכות מסחר מיותר מ־100 מדינות, ומשמשת פלטפורמה מרכזית לשיתוף פעולה בינלאומי, קידום סחר גלובלי והסרת חסמים בפני עסקים. הארגון מנהל מערכות מפתח בסחר הבינלאומי, בהן מערכת ה־ ATA Carnet ותעודות מקור המאפשרות מעבר סחורות חלק בין מדינות, וכן אחראי על ארגון הקונגרס העולמי של לשכות המסחר.
רובינשטיין, בוגרת תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובוגרת תואר שני בממשל, שניהם מטעם האוניברסיטה העברית. כיהנה כראש מטה קבוצת עזריאלי ובעברה הייתה יועצת פרלמנטרית של חברי הכנסת לשעבר רועי פולקמן ורות קלדרון.
גילית רובינשטיין, מנכ"לית איגוד לשכות המסחר: "אני מודה על האמון שניתן בי ועל הזכות לכהן כחברה במועצת המנהלים של WCF. זו הזדמנות להעניק לעסקים הישראליים קול משמעותי בזירה הבינלאומית, לפתוח בפניהם שווקים חדשים ולחזק את מעמד ישראל כגורם מוביל בעולם הסחר והעסקים. בכוונתי לפעול כדי להבטיח שהמגזר העסקי בישראל ייהנה מהחיבורים, ההזדמנויות והחדשנות שנוצרים במרכזי קבלת ההחלטות הגלובליים."