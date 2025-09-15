ֿחיסכון פוטנציאלי של מאות אלפי שקלים: סקר חדש שערכה קפטן קרדיט חושף את האמת על מחזור משכנתאות

סקר חדש שערכה אפליקציית דירוג האשראי קפטן קרדיט מגלה כי יותר משליש (36%) ממי שמיחזר את המשכנתא שלו דיווח על חיסכון של מעל 100,000 ש"ח, ו-12% מהמשיבים חסכו מעל 350,000 ש"ח. למרות זאת, רק 13% ממחזיקי המשכנתאות ביצעו מחזור בפועל, נתון שמצביע על כך שרוב הציבור לא מודע לפוטנציאל, או לא יודע מתי נכון לבצע זאת.

עוד עולה מהסקר כי 37% מהישראלים כיום מחזיקים כיום במשכנתא פעילה, ומתוכם כמחצית (48%) דיווחו כי בדקו בשנתיים האחרונות אפשרות למחזור המשכנתא. כמו כן, 54% מהבודקים פנו ליועץ משכנתאות פרטי, לעומת 30% בלבד שפנו לבנק, כשהרוב (51%) הסתפק ביועץ אחד בלבד.

הסקר החדש בוצע כחלק מהשקת שירות חדש של קפטן קרדיט, המאפשר לראשונה בישראל מעקב אחר משכנתא קיימת, איתור הזדמנויות לחיסכון משמעותי והוזלה של ההחזר החודשי. בזכות טכנולוגיה חדשנית, משתמשי האפליקציה יכולים ליהנות מבדיקה עקבית של המשכנתא והשוואה להצעות הקיימות כיום בשוק. במידה ואכן נוצרת אפשרות כזו, המשתמשים מקבלים התראה אוטומטית באפליקציה ומופנים ליועץ משכנתאות מטעם קפטן קרדיט, שבונה עבורם את התמהיל המתאים והמדיוק ביותר. הואיל ונתוני המשכנתא של המשתמשים כבר מופיעים באפליקציה, כחלק מנתוני האשראי שלהם, הרי שהתהליך עבורם מבוצע ללא כל מאמץ מצידם. כתוצאה מכך, ובהמשך לממצאי הסקר, הם עשויים להוזיל את המשכנתא שלהם במאות אלפי שקלים ולאפשר התמודדות טובה עם יוקר המחייה המאתגר בימים אלו.

השירות החדש לבדיקת משכנתא מצטרף למעטפת השירותים של קפטן קרדיט, הכוללת הצגה ומעקב אחר דירוג אשראי, קבלת התראות כאשר גוף פיננסי בודק את דירוג האשראי של המשתמש, דו"חות חודשיים מעודכנים של נתוני האשראי, ובחינה שוטפת של נתונים פיננסיים מתקדמים. בנוסף, המנויים מקבלים ניתוח פיננסי חודשי אישי, המלצות קונקרטיות לשיפור דירוג האשראי, וכלים פרקטיים לניהול פיננסי חכם יותר. כל זאת באמצעות ממשק דיגיטלי פשוט ונגיש, שמאפשר שליטה מלאה במצב הכלכלי - במקום אחד וללא צורך בהעלאת מסמכים או בירוקרטיה מיותרת.

שירה אליאן מנהלת עסקים לשכת האשראי מפעילת אפליקציית קפטן קרדיט: "הסקר שערכנו מוכיח עד כמה הפוטנציאל למחזור משכנתא לא ממומש: רק 13% ממחזיקי המשכנתאות ביצעו מחזור בפועל, למרות שמעל שליש ממי שכן עשה זאת חסך למעלה מ-100 אלף שקלים. השירות החדש שלנו נולד בדיוק מתוך הפער הזה - כדי לזהות באופן אוטומטי מתי באמת משתלם למחזר, ולסייע ללקוחות לפעול בזמן הנכון. המשימה שלנו בקפטן קרדיט היא לעזור לכל ישראלי לנהל את האשראי שלו בצורה מיטבית, השירות החדש הוא עוד צעד חשוב במימוש החזון הזה, והוא מביא בשורה אמיתית ללקוחות שהתחייבו למשכנתאות בעשור האחרון וגם לאלו ששוקלים כעת את צעדיהם בשוק משתנה".