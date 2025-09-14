תושבי דרום ת"א בחרו בחברת שיכון ובינוי נדל"ן לפרויקט התחדשות עירונית בנווה עופר

חברת שיכון ובינוי נדל"ן התחדשות עירונית זכתה במכרז דיירים לפרויקט התחדשות עירונית גדול בשכונת נווה עופר שבדרום תל-אביב. במסגרת הפרויקט ייהרסו 6 בניינים ישנים בעלי 96 דירות, וייבנו במקומם כ-250 יחדות דיור חדשות.
בעלי הזכויות בפרויקט בחרו בשיכון ובינוי נדל"ן לביצוע פרויקט הפינוי-בינוי ברחוב שז"ר. מדובר על שטח של כ- 7.5 דונם, שיכלול גם שטחים ציבוריים מודרניים, מתקנים קהילתיים וגינות קהילתיות, שטחי מסחר ושירותים ציבוריים וייתן מענה לצרכים של התושבים הקיימים והחדשים כאחד.
הפרויקט בשז"ר יכלול גם את הרחבת התשתיות באזור הממוקם בלב נווה עופר, סמוך לציר איילון ובצמוד לקו המטרו. M2 מיקומו האסטרטגי יאפשר חיבור נוח למרכז ת"א ולשכונות הסמוכות ועתיד לחזק את הפוטנציאל החברתי והכלכלי של דרום ת"א.
מלבד הדירות החדשות מטרת הפרויקט הוא לשדרג את איכות החיים של התושבים, לחזק את המרקם החברתי של השכונה ולהווה דוגמא למיזמים גדולים שמעצימים את השכונות עם תכנון איכותי המשלב תכנון עירוני חכם עם קיימות וקהילתיות שמגבירים את הצפיפות בעיר בצורה מתוכננת ומחושבת.
דניאל עירון, מנהל תחום ההתחדשות העירונית בשיכון ובינוי נדל”ן, מסר: "אנו נרגשים להוביל את אחד הפרוייקטים הבולטים של פינוי בינויבדרום תל אביב. מדובר במהלך אסטרטגי שמביא בשורה אמיתית לתושבי נווה עופר. זהו עוד צעד חשוב במחויבות שלנו לפיתוח עירוני אחראי, מתקדם ובר קיימא. אני מודה על האמון שניתן לחברת שיכון ובינוי נדל"ן לחדש את דרום ת"א".
כעת, לאחר בחירת שיכון ובינוי נדל"ן על פני המתחרות כחברה היזמית לפרויקט במסגרת המכרז, בכוונת שיכון ובינוי לקדם מול עורכי הדין של הדיירים מהמשרדים הדדי דוברת, אמיר שטיינהרץ ורימר ארנון הסכם פינוי-בינוי ולהתחיל בהחתמת בעלי הזכויות במתחם על ההסכם. במקביל תקדם שיכון ובינוי תוכנית מפורטת איכותית למתחם במסגרת הועדה המקומית ת"א.
קרדיט הדמיות: מילוסלבסקי