עובדי מנורה מבטחים ארזו אלפי סלי מזון לחג בשיתוף עמותת "לתת"

עובדות ועובדי מנורה מבטחים הצטרפו השבוע לעמותת "לתת" במבצע התנדבותי רחב־היקף לקראת החג, במסגרתו נארזו כ־2,000 סלי מזון עבור משפחות נזקקות. למעלה מ־200 מתנדבות ומתנדבים, עובדי החברה, נטלו חלק בפעילות המרגשת, שהתקיימה בחניון הצמוד לבניין מנורה מבטחים ברמת גן.
זו השנה השלישית שבה מנורה מבטחים מקיימת את המסורת המבורכת של אריזת סלי מזון לחגים עם העמותה, מתוך מחויבות עמוקה לאחריות חברתית ותרומה לקהילה. מאז תחילת המיזם הצטרפו מאות מעובדי החברה לפעילות והסלים הארוזים יחולקו למשפחות ברחבי הארץ לקראת החג.
יעל שחר חודדי, סמנכ"ל בכירה, מנהלת אגף משאבי אנוש במנורה מבטחים: "עובדות ועובדי מנורה מבטחים התגייסו גם השנה לפעילות מרגשת של אריזת סלי מזון. רוח ההתנדבות והנכונות לתרום מזמנם למען האחר משקפות את הערכים שמלווים את מנורה מבטחים – ערבות הדדית, אחריות חברתית ונתינה. במיוחד בתקופת החגים, כשהצורך גדול כל כך, חשוב לנו להיות שם לצד הקהילה ולהושיט יד למי שזקוק לכך״.