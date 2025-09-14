כלל למען הכלל

עשרות עובדי כלל ביטוח ופיננסים השתתפו בשני ימי התנדבות בחופי הים בהרצליה ובתל אביב, בשיתוף עמותת בית על הים, הפועלת להנגיש את חווית הים לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים, נוער בסיכון ונפגעי טראומה.
הפעילות התקיימה בשני מוקדים: במרכז הקהילתי לספורט ימי בתל אביב ובמרכז העמותה בהרצליה – שם פועל מיזם "החוף השווה" המאפשר לכל אדם עם מוגבלות להגיע לחוף הים ולקבל סיוע נגיש.
העובדים השתתפו בהדרכות על גלישה נגישה ובטיחות במים, וליוו את החניכים בפעילויות חווייתיות בים: גלישת גלים וסאפ, גלישת בוגי, כדורעף, משחקי חוף ועוד. בין המתנדבים היו גם עובדי כלל שנרתמו מתוך חיבור אישי לילדים עם צרכים מיוחדים ואף הורים לילדים עם מוגבלות.
גלי שבד, משנה למנכ"ל, מנהלת מערך שיווק ואסטרטגיה בכלל ביטוח ופיננסים מסרה: "אנו רואים חשיבות רבה במעורבות חברתית של העובדים שלנו ויצירת חיבור לקהילה. הפעילות ההתנדבותית שקיימנו עם עמותת בית על הים היא ביטוי לערכים שאנו מאמינים בהם כארגון מוביל במשק – ערבות הדדית, אכפתיות ויכולת אמיתית לתרום ולהשפיע. אנו גאים בעובדינו שהתגייסו לטובת הפעילות החשובה הזו, חבקו את הילדים והמשפחות ויצרו רגעים של חיבור ומשמעות עבור כל הנוכחים".
שי ויטר, מייסד ומנכ"ל שותף של עמותת בית על הים: "ההתנדבות של עובדי כלל למשפחות בהרצליה ותל אביב הייתה יוצאת דופן. המחויבות, ההתגייסות, האדיבות והאכפתיות של כל אחת ואחד מהמתנדבים נגעו ללב של כולנו בעמותת בית על הים, והחיבור יחד אפשר את הרגעים המרגשים שחוו המשתתפים באירוע. תודה לחברת כלל על רוח ההירתמות והרצון לקחת חלק בחוויה המיוחדת שאנו יוצרים בים למען הצעירים המדהימים הללו".