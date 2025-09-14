טבע מתחזקת: ד"ר מאיה שושן-אורגד תנהל את פלטפורמת החדשנות הגלובלית של החברה

חברת טבע הודיעה על מינויה של ד"ר מאיה שושן-אורגד למנהלת פלטפורמת Teva RISE Challenges - תכנית החדשנות הפתוחה (Open Innovation) הגלובלית של טבע, שמרכזה ממוקם ופועל מישראל, באתר החברה בשוהם.

התכנית החדשה עליה הכריזה טבע לאחרונה מיועדת לאתר, לרתום ולהטמיע טכנולוגיות חדשניות בכל שרשרת הערך של החברה בעולם - מפיתוח תרופות, דרך תהליכי הייצור ועד לפעילות מסחרית.

שושן-אורגד מביאה עימה ניסיון של למעלה מ-12 שנה בהובלת אסטרטגיות חדשנות גלובליות ובפיתוח עסקי בינלאומי. בשלוש השנים האחרונות ניהלה את מרכז האגרי-פודטק הגלובלי ב-McKinsey & Company ולפני כן כיהנה כמנהלת טכנולוגיות ראשית בקרן ההון סיכון Peakbridge וכסמנכ"לית מיזמים חדשים בקרן Trendlines AgrifoodTech ובקרן המשותפת Bayer-Trendlines . בנוסף, צברה ניסיון בפיתוח עסקי בחברת הביוטק Evogene ושימשה דירקטורית בחברתPhytolon .

ד"ר שושן-אורגד היא בעלת דוקטורט בביולוגיה חישובית וביוכימיה ותואר שני במנהל עסקים בהתמחות בטכנולוגיה, חדשנות ויזמות מאוניברסיטת תל אביב.

יוסי אופק, מנכ"ל 'טבע ישראל' ואשכול מדינות אוקראינה, אפריקה ומזרח תיכון: "טבע מיישמת את אסטרטגיית 'חוזרים לנתיב של צמיחה' עם צמיחה עקבית ומתמשכת. כדי להמשיך במגמה זו ואף להעצימה, אנו מחזקים את "שריר החדשנות" ושמים עליו דגש מוגבר. מינויה של ד"ר מאיה שושן-אורגד להובלת פלטפורמת Teva RISE Challenges מהווה נדבך מרכזי בהטמעת תרבות של חדשנות ומצוינות לאורכו ולרוחבו של הארגון, ובקידום שיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה מהאקוסיסטם המקומי והגלובלי כאחד."



