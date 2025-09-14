בנק ישראל הקים ועדת איתור לתפקיד מנהל/ת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הקים ועדת איתור לתפקיד מנהל/ת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון בבנק ישראל, לאחר שמנהל החטיבה, מר רונן קופמן, הודיע על רצונו לסיים את תפקידו בחודש נובמבר 2025 עם תום קדנציה מלאה בת חמש שנים.
בראש ועדת האיתור תעמוד מנהלת מחלקת המטבע, הגב' לימור גולדשטיין, וחברים נוספים בה יהיו ד"ר גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים בבנק, והגב' אסתר דומיניסיני מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי ומנכ"לית שירות התעסוקה לשעבר.
ועדת האיתור תפרסם מידע אודות תנאי הסף ואופן הגשת המועמדות לתפקיד, תראיין מועמדים/ות שתמצא לנכון ותמליץ לנגיד על מספר מצומצם של מועמדים/ות. ועדת האיתור והנגיד יוכלו לפנות גם למועמדים/ות שלא יפנו מיוזמתם/ן לוועדה.
הנגיד הודה לחברי הוועדה על נכונותם לסייע בתהליך החשוב של בחירת מנהל/ת חטיבת הון אנושי ומשאבי ארגון.