בנק ישראל הקים ועדת איתור לתפקיד מנהל/ת חטיבת טכנולוגיות המידע

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הקים ועדת איתור לתפקיד מנהל/ת חטיבת טכנולוגיות המידע בבנק ישראל, לאחר שמנהל החטיבה, מר ליאור ג'ורג'י, הודיע על רצונו לסיים את תפקידו בחודש ינואר 2026 עם תום קדנציה מלאה בת חמש שנים.
בראש ועדת האיתור יעמוד מנהל חטיבת המחקר, ד"ר עדי ברנדר, וחברים נוספים בה יהיו גב' לנה קרופאלניק, מנהלת מחלקת הקרן לאזרחי ישראל בבנק ישראל, וד"ר עמירם (עמי) אפלבום מנהל רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה לשעבר.
ועדת האיתור תפרסם מידע אודות תנאי הסף ואופן הגשת המועמדות לתפקיד, תראיין מועמדים/ות שתמצא לנכון ותמליץ לנגיד על מספר מצומצם של מועמדים/ות. ועדת האיתור והנגיד יוכלו לפנות גם למועמדים/ות שלא יפנו מיוזמתם/ן לוועדה.
הנגיד הודה לחברי הוועדה על נכונותם לסייע בתהליך החשוב של בחירת מנהל/ת חטיבת טכנולוגיות המידע בבנק ישראל.