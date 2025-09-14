תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

בנק ישראל הקים ועדת איתור לתפקיד מנהל/ת חטיבת טכנולוגיות המידע

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הקים ועדת איתור לתפקיד מנהל/ת חטיבת טכנולוגיות המידע בבנק ישראל, לאחר שמנהל החטיבה, מר ליאור ג'ורג'י, הודיע על רצונו לסיים את תפקידו בחודש ינואר 2026 עם תום קדנציה מלאה בת חמש שנים

 

 
אמיר ירון, צילום: דוברות בנק ישראלאמיר ירון, צילום: דוברות בנק ישראל
 
בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/09/2025

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, הקים ועדת איתור לתפקיד מנהל/ת חטיבת טכנולוגיות המידע בבנק ישראל, לאחר שמנהל החטיבה, מר ליאור ג'ורג'י, הודיע על רצונו לסיים את תפקידו בחודש ינואר 2026 עם תום קדנציה מלאה בת חמש שנים.

בראש ועדת האיתור יעמוד מנהל חטיבת המחקר, ד"ר עדי ברנדר, וחברים נוספים בה יהיו גב' לנה קרופאלניק, מנהלת מחלקת הקרן לאזרחי ישראל בבנק ישראל, וד"ר עמירם (עמי) אפלבום מנהל רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה לשעבר.

ועדת האיתור תפרסם מידע אודות תנאי הסף ואופן הגשת המועמדות לתפקיד, תראיין מועמדים/ות שתמצא לנכון ותמליץ לנגיד על מספר מצומצם של מועמדים/ות. ועדת האיתור והנגיד יוכלו לפנות גם למועמדים/ות שלא יפנו מיוזמתם/ן לוועדה.

הנגיד הודה לחברי הוועדה על נכונותם לסייע בתהליך החשוב של בחירת מנהל/ת חטיבת טכנולוגיות המידע בבנק ישראל.

x