תמונת מצב מבית BofA: מה יקרה לשווקים ב-2025?

BofA:
מייקל הרטנט אחד והיחיד בסקירה האחרונה שלו:
שנת 2025 מסמנת את סיום עסקאות ABB ו-ABC, ואת תחילתה של עסקת ABD ולבסוף להישאר מושקעים ב-BIG.
(ABC :anything but bonds
ABC :anything but China
ABD :anything but dollar
BIG: bonds ,international stocks ,gold).
הצמיחה הנומינלית בתמ”ג מגיעה לשיאה בשנת 2025, וצפויה להאט מ-6% בשנה ל-4% עקב ירידה בהוצאות הממשלה והיחלשות בשוק העבודה. זו גם הסיבה לתשואות האג”ח שמגיעות לשיא, ולכך ששוק הדובי בעסקאות “ABB” (הכול חוץ מאג”ח) כמו במניות קטנות וערך סוף סוף מתהפך בשנת 2025.
דולר חלש יותר, סיום הדפלציה באירופה ויפן, עודף פיסקלי באירופה ואסיה, וטכנולוגייה בסין הדרך האופטימלית לאזן את בועת ה-AI האמריקאית. במילים אחרות, “להישאר לונג על בינלאומי”.
ועכשיו על זהב:
גידור מפני אנרכיה וסיכון להידרדרות בערך הדולר, ולכן בעוד ששוק הדורי בזהב עבר מ”שור שקט” ל”שור רועש”, מחיר הזהב ימשיך לעלות.
עכשיו נתונים מאוד מסקרנים מהסקירה של מייקל , לאן זורם הכסף :
9.9 מיליארד דולר ממניות.
מזומן: זרימות ענק של 266 מיליארד דולר לקרנות שוק הכסף בארבעת השבועות האחרונים.
זהב: הזרימה השבועית הרביעית בגודלה אי פעם (3.4 מיליארד דולר).
אגרות חוב עירוניות: זרימה שבועית שיא של 3.1 מיליארד דולר.
קרנות סל מניות גלובליות: יציאת כספים ראשונה בארבעה חודשים (3.2 מיליארד דולר).
מניות ערך אמריקאי: זרימות חיוביות מאז נובמבר 2024 (0.5 מיליארד דולר).