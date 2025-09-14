תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

תמונת מצב מבית BofA: מה יקרה לשווקים ב-2025?

 

 
מה חושבים בבתי ההשקעות הגדולים בעולם? / תמונה: Dreamstimeמה חושבים בבתי ההשקעות הגדולים בעולם? / תמונה: Dreamstime
 
אנטולי זיימן מחלקת מסחר בבורסה לני״ע
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/09/2025

BofA:

מייקל הרטנט אחד והיחיד בסקירה האחרונה שלו:

שנת 2025 מסמנת את סיום עסקאות ABB ו-ABC, ואת תחילתה של עסקת ABD ולבסוף להישאר מושקעים ב-BIG.

(ABC :anything but bonds 

ABC :anything but China 

ABD :anything but dollar 

BIG: bonds ,international stocks ,gold).

הצמיחה הנומינלית בתמ”ג מגיעה לשיאה בשנת 2025, וצפויה להאט מ-6% בשנה ל-4% עקב ירידה בהוצאות הממשלה והיחלשות בשוק העבודה. זו גם הסיבה לתשואות האג”ח שמגיעות לשיא, ולכך ששוק הדובי בעסקאות “ABB” (הכול חוץ מאג”ח) כמו במניות קטנות וערך סוף סוף מתהפך בשנת 2025.

דולר חלש יותר, סיום הדפלציה באירופה ויפן, עודף פיסקלי באירופה ואסיה, וטכנולוגייה בסין הדרך האופטימלית לאזן את בועת ה-AI האמריקאית. במילים אחרות, “להישאר לונג על בינלאומי”.

ועכשיו על זהב:

גידור מפני אנרכיה וסיכון להידרדרות בערך הדולר, ולכן בעוד ששוק הדורי  בזהב עבר מ”שור שקט” ל”שור רועש”, מחיר הזהב ימשיך לעלות.

עכשיו נתונים מאוד מסקרנים מהסקירה של מייקל , לאן זורם הכסף :

9.9 מיליארד דולר ממניות.

מזומן: זרימות ענק של 266 מיליארד דולר לקרנות שוק הכסף בארבעת השבועות האחרונים.

זהב: הזרימה השבועית הרביעית בגודלה אי פעם (3.4 מיליארד דולר).

אגרות חוב עירוניות: זרימה שבועית שיא של 3.1 מיליארד דולר.

קרנות סל מניות גלובליות: יציאת כספים ראשונה בארבעה חודשים (3.2 מיליארד דולר).

מניות ערך אמריקאי: זרימות חיוביות  מאז נובמבר 2024 (0.5 מיליארד דולר).

x