שתי ענקיות טכנולוגיה מתמזגות: סטורנקסט רוכשת את "המימד השביעי"

במסגרת הרכישה, ייהנו לקוחות שתי החברות מאיחוד של סל מוצרי תוכנה בתצורת ענן בעולמות הפיננסים עבור מחלקות כספים של תאגידים

Storenext באמצעות חברת הבת Meteor, המספקת פלטפורמה מתקדמת לקליטת נתונים ממוסדות פיננסים וייזום תשלומי מט"ח עבור חברות, מודיעה היום על רכישת חברת ״המימד השביעי״, המעניקה פתרונות תוכנה לנושאים פיננסים מתקדמים: גזברות, ניהול תזרים מזומנים וחשבונאות חכירות (IFRS16/ASC842). עסקת הרכישה, המוערכת במיליוני שקלים, תוביל לשילוב הפתרונות הטכנולוגיים היחודיים של שתי החברות.

סטורנקסט, במסגרת מגוון מוצריה בתחום אוטומצית B2B (אוטומציה של תהליכים עסקיים שוטפים בין חברות) מציעה כיום מגוון של פתרונות עבור מחלקות כספים בארגונים גדולים, הן באמצעות המוצרים של Meteor והן באמצעות פורטל ספקים, אשר מאפשר אוטומציה חכמה של תהליכי הרכש וההתחשבנות של לקוחות מול ספקים ומשפר בצורה דרמטית את את הדיוק, השקיפות והיעילות בניהול הקשר העסקי ביניהם, בדגש על אוטומצית קליטת החשבוניות ללא מגע יד אדם.

הפלטפורמות המתקדמות של Storenext מעצבות מחדש את הדרך שבה ארגונים מנהלים את הקשר עם ספקיהם ומוסדות פיננסיים – בארץ ובעולם – ומעניקות להם יתרון תחרותי בעידן העסקי הדינמי. בין לקוחותיה של Storenext נמנים גופים גדולים רבים מסקטורים שונים הן במגזר הפרטי והן במגזר הממשלתי.

קבוצת Storenext הינה בבעלות קרן IGP (76%) ופורטיסימו (24%).

Meteor הוקמה בשנת 2002 והיא אחת החברות המובילות בישראל בתחום הבנקאות הפתוחה ופועלת בישראל מכח הרישיון למתן שירות פיננסי של רשות ניירות ערך. החברה מספקת לארגונים גדולים שליטה מלאה במידע הפיננסי שלהם בצורה חכמה, מאובטחת ומבוססת ענן. החברה פועלת בישראל, וכאמור הינה חלק מקבוצת Storenext.

כעת במסגרת הרכישה, שלוותה על ידי משרד מיתר עורכי דין , יתבצע מיזוג של הפתרון הטכנולוגי של ״המימד השביעי״ לבין הפלטפורמה של Meteor, דבר אשר יאפשר ללקוחות שתי החברות לבצע את מגוון הפעולות הפיננסיות וההתחשבנויות שלהם במערכת אחת, וכך להאיץ את תהליכי החברה ולאפשר ניהול של התחום הפיננסי בצורה חדשנית ויעילה.

כמו כן, כלל עובדי ״המימד השביעי״ יצטרפו לקבוצת Storenext ויעסקו בפיתוח ובקידום טכנולוגיות נוספות שיסייעו להצעיד את התחום קדימה.

פליקס שנדלזון, GM חברת Meteor ו-CFO קבוצת Storenext: ״אנו שמחים על הצטרפות ״המימד השביעי״ ל-Meteor, ורואים ברכישה זו מהלך אסטרטגי וחשוב שיסייע לכלל הלקוחות שלנו, שהם מהארגונים הגדולים והמובילים היום בישראל. באמצעות השילוב בין הטכנולוגיה של ״המימד השביעי״ לבין זו של Meteor נוכל לייצר פתרון טכנולוגי אחוד ויעיל שיקל על תהליכים רבים במחלקות הכספים של לקוחותינו, ויאפשר להם לבצע את עבודתם באמצעות כלים מודרניים משולבי יכולות AI. אנו שמחים לצרף אלינו את עובדי החברה, ובטוחים שהניסיון המקצועי הרב שהם מביאים עימם יתרום רבות לMeteor, ולקבוצה כולה״.

מוטי שור, מנכ״ל ״המימד השביעי״: ״אנו גאים ונרגשים להצטרף לקבוצת Storenext בכלל ולמשפחת Meteor בפרט. מאז הקמת ״המימד השביעי״ פיתחנו בענן פתרונות פיננסים עבור ארגונים גדולים, אשר עובדים אצל יותר כ-150 לקוחות מקומיים וגלובליים וכעת לאחר הרכישה, ההצטרפות שלנו לקבוצה תהווה מכפיל כוח עבור הערך שניתן ללקוחותינו, וגם עבור השווקים אליהם אנו נגיע כעת. אנו נמשיך לספק לכלל הלקוחות שירות מצוין בעולמות הפיננסים, עם מערכת חכמה ונוחה לשימוש המכילה בתוכה כל מה שאנשי המקצוע בתחום זקוקים לו.״