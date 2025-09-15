לפני פנסיה נט - תשואות כלל פנסיה - אוגוסט 2025

|
תשואה מצטברת
|
תשואה ממוצעת
|
מוצר
|
התמחות
|
שם קופה/קרן/מסלול
|
מס' אוצר
|
שווי נכסים באלפי ש"ח
|
חודש אחרון
|
מתחילת השנה
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
מדד שארפ
|
הערה בנוגע להיקף הנכסים
|
הערה בנוגע למסלול
|
קידוד מוצר
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
כללי
|
מקיפה כללי (ספיר)
|
2002
|
54,649,514
|
0.91%
|
9.72%
|
14.99%
|
31.15%
|
62.17%
|
9.46%
|
10.15%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
תלוי גיל
|
מקיפה - בני 50 ומטה
|
9654
|
35,266,587
|
1.04%
|
10.62%
|
16.02%
|
35.69%
|
67.93%
|
10.71%
|
10.94%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
תלוי גיל
|
מקיפה - בני 50 עד 60
|
9655
|
16,021,255
|
0.97%
|
9.46%
|
14.54%
|
32.95%
|
59.73%
|
9.96%
|
9.82%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
תלוי גיל
|
מקיפה - בני 60 ומעלה
|
9656
|
6,316,781
|
0.93%
|
7.27%
|
11.11%
|
25.26%
|
44.87%
|
7.80%
|
7.70%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
תלוי גיל
|
מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
12177
|
10,212,069
|
0.84%
|
6.32%
|
9.50%
|
27.11%
|
50.03%
|
8.32%
|
8.45%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
מניות
|
מקיפה מניות
|
9647
|
8,118,288
|
1.06%
|
11.63%
|
18.20%
|
39.62%
|
74.82%
|
11.77%
|
11.82%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
אשראי ואגח
|
מקיפה אשראי ואג"ח
|
9648
|
358,491
|
0.70%
|
4.91%
|
7.61%
|
20.35%
|
25.87%
|
6.37%
|
4.71%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
כספי/שקלי
|
מקיפה כספי (שקלי)
|
13213
|
132,137
|
0.58%
|
4.28%
|
6.15%
|
17.68%
|
23.21%
|
5.58%
|
4.26%
|
|
|
תחילת פעילות 08/2020
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
S&P
|
מקיפה מחקה מדד S&P 500
|
13347
|
16,400,344
|
0.06%
|
1.92%
|
6.27%
|
55.58%
|
|
15.87%
|
|
|
|
תחילת פעילות 06/2021
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
משולב סחיר
|
מקיפה - משולב סחיר (ישראל)
|
14232
|
269,447
|
1.11%
|
18.06%
|
31.55%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
עוקב מדדים גמיש
|
מקיפה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14233
|
346,833
|
0.55%
|
2.43%
|
3.68%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
עוקב מדדי מניות
|
מקיפה - עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
15091
|
740,367
|
-1.06%
|
1.25%
|
2.75%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
הלכה
|
מקיפה הלכה
|
2004
|
843,979
|
0.76%
|
9.23%
|
13.85%
|
33.04%
|
50.22%
|
9.98%
|
8.48%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
סחיר - מניות
|
מקיפה מניות סחיר (ישראל)
|
15432
|
188,603
|
1.19%
|
20.38%
|
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2025
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
סחיר - אגח
|
מקיפה אגח סחיר (ישראל)
|
15433
|
5,640
|
0.79%
|
4.67%
|
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
הלכה
|
מקיפה- מקבלי קצבה הלכה
|
12176
|
70,215
|
0.69%
|
6.45%
|
9.66%
|
28.74%
|
46.75%
|
8.79%
|
7.97%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
חושן זכאים חדשים
|
מקיפה- חושן זכאים חדשים
|
9650
|
9,714
|
0.72%
|
4.63%
|
7.21%
|
17.08%
|
27.73%
|
5.40%
|
5.02%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
זכאים קיימים
|
מקיפה- זכאים קיימים
|
9649
|
47,745
|
0.78%
|
5.36%
|
8.01%
|
23.87%
|
39.49%
|
7.40%
|
6.88%
|
|
|
|
|
קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)
|
זכאים חדשים
|
מקיפה- זכאים חדשים
|
2205
|
2,251,462
|
0.76%
|
4.92%
|
7.48%
|
16.65%
|
28.89%
|
5.27%
|
5.21%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
כללי
|
משלימה - כללי
|
2176
|
1,700,676
|
1.02%
|
9.58%
|
14.75%
|
26.85%
|
46.97%
|
8.25%
|
8.00%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
תלוי גיל
|
משלימה - בני 50 ומטה
|
9633
|
1,740,007
|
1.14%
|
10.52%
|
16.10%
|
32.17%
|
52.89%
|
9.74%
|
8.86%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
תלוי גיל
|
משלימה - בני 50 עד 60
|
9634
|
891,332
|
0.95%
|
8.94%
|
14.09%
|
28.67%
|
45.30%
|
8.77%
|
7.76%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
תלוי גיל
|
משלימה - בני 60 ומעלה
|
9635
|
452,405
|
0.93%
|
6.84%
|
10.83%
|
21.29%
|
30.79%
|
6.65%
|
5.52%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
תלוי גיל
|
משלימה בסיסי מקבלי קצבה
|
12251
|
526,675
|
0.92%
|
7.94%
|
12.62%
|
25.77%
|
41.25%
|
7.94%
|
7.15%
|
|
|
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
מניות
|
משלימה מניות
|
13698
|
547,237
|
1.24%
|
14.66%
|
22.63%
|
44.09%
|
0.00%
|
12.95%
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2022
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
כספי/שקלי
|
משלימה כספי (שקלי)
|
13214
|
12,110
|
0.50%
|
3.79%
|
5.42%
|
14.30%
|
14.16%
|
4.55%
|
2.68%
|
|
|
תחילת פעילות 08/2020
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
S&P
|
משלימה מחקה מדד S&P 500
|
14795
|
831,173
|
-0.20%
|
0.48%
|
5.49%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 12/2023
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
משולב סחיר
|
משלימה - משולב סחיר (ישראל)
|
14231
|
16,583
|
1.13%
|
17.64%
|
31.19%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
עוקב מדדים גמיש
|
משלימה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14238
|
37,470
|
0.21%
|
-0.04%
|
0.41%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 01/2023
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
עוקב מדדי מניות
|
משלימה - עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
15092
|
68,715
|
-1.72%
|
-0.41%
|
0.65%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
סחיר- אגח
|
משלימה אגח סחיר (ישראל)
|
15435
|
1,562
|
0.84%
|
3.44%
|
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
סחיר- מניות
|
משלימה מניות סחיר (ישראל)
|
15434
|
19,411
|
1.40%
|
26.45%
|
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 02/2025
|
|
קרנות כלליות (פנסיה משלימה)
|
פנסיונרים משלימה
|
משלימה- פנסיונרים משלימה
|
2206
|
134,693
|
0.67%
|
3.16%
|
5.36%
|
2.70%
|
0.92%
|
0.89%
|
0.18%
|
|
|
|
|
קופות נוספות שהופיעו בדיווח הקודם:
|
מוצר
|
|
שם קופה/קרן/מסלול
|
מס' אוצר
|
שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪
|
פנסיה מקיפה
|
|
קרן ממוזגת
|
|
136
|
פנסיה מקיפה
|
|
מקבלי קצבה הלכה
|
|
0.1
|
פנסיה משלימה
|
|
כללית
|
|
5