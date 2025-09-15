תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני פנסיה נט - תשואות כלל פנסיה - אוגוסט 2025

תשואות כלל פנסיה - אוגוסט 2025

 

 
תשואות כלל פנסיה / Image-by-freepikתשואות כלל פנסיה / Image-by-freepik
 
אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/09/2025
         

תשואה מצטברת

תשואה ממוצעת

        

מוצר

התמחות

שם קופה/קרן/מסלול

מס' אוצר

שווי נכסים באלפי ש"ח

חודש אחרון

מתחילת השנה

12 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

מדד שארפ
(ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים, ע"פ הגדרות האוצר)

הערה בנוגע להיקף הנכסים

הערה בנוגע למסלול

קידוד מוצר

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

כללי

מקיפה כללי (ספיר)

2002

               54,649,514

0.91%

9.72%

14.99%

31.15%

62.17%

9.46%

10.15%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

תלוי גיל

מקיפה - בני 50 ומטה

9654

               35,266,587

1.04%

10.62%

16.02%

35.69%

67.93%

10.71%

10.94%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

תלוי גיל

מקיפה - בני 50 עד 60

9655

               16,021,255

0.97%

9.46%

14.54%

32.95%

59.73%

9.96%

9.82%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

תלוי גיל

מקיפה - בני 60 ומעלה

9656

                  6,316,781

0.93%

7.27%

11.11%

25.26%

44.87%

7.80%

7.70%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

תלוי גיל

מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה

12177

               10,212,069

0.84%

6.32%

9.50%

27.11%

50.03%

8.32%

8.45%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

מניות

מקיפה מניות

9647

                  8,118,288

1.06%

11.63%

18.20%

39.62%

74.82%

11.77%

11.82%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

אשראי ואגח

מקיפה אשראי ואג"ח

9648

                      358,491

0.70%

4.91%

7.61%

20.35%

25.87%

6.37%

4.71%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

כספי/שקלי

מקיפה כספי (שקלי)

13213

                      132,137

0.58%

4.28%

6.15%

17.68%

23.21%

5.58%

4.26%

 

 

תחילת פעילות 08/2020

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

S&P

מקיפה מחקה מדד S&P 500

13347

               16,400,344

0.06%

1.92%

6.27%

55.58%

 

15.87%

 

 

 

תחילת פעילות 06/2021

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

משולב סחיר

מקיפה - משולב סחיר (ישראל)

14232

                      269,447

1.11%

18.06%

31.55%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2023

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

עוקב מדדים גמיש

מקיפה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14233

                      346,833

0.55%

2.43%

3.68%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2023

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

עוקב מדדי מניות

מקיפה - עוקב מדדי מניות (חו"ל)

15091

                      740,367

-1.06%

1.25%

2.75%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 04/2024

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

הלכה

מקיפה הלכה

2004

                      843,979

0.76%

9.23%

13.85%

33.04%

50.22%

9.98%

8.48%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

סחיר - מניות

מקיפה מניות סחיר (ישראל)

15432

                      188,603

1.19%

20.38%

 

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2025

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

סחיר - אגח

מקיפה אגח סחיר (ישראל)

15433

                            5,640

0.79%

4.67%

 

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 02/2025

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

הלכה

מקיפה- מקבלי קצבה הלכה

12176

                         70,215

0.69%

6.45%

9.66%

28.74%

46.75%

8.79%

7.97%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

חושן זכאים חדשים

מקיפה- חושן זכאים חדשים

9650

                            9,714

0.72%

4.63%

7.21%

17.08%

27.73%

5.40%

5.02%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

זכאים קיימים

מקיפה- זכאים קיימים

9649

                         47,745

0.78%

5.36%

8.01%

23.87%

39.49%

7.40%

6.88%

 

 

 

 

קרנות חדשות (פנסיה מקיפה)

זכאים חדשים

מקיפה- זכאים חדשים

2205

                  2,251,462

0.76%

4.92%

7.48%

16.65%

28.89%

5.27%

5.21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

כללי

משלימה - כללי

2176

                  1,700,676

1.02%

9.58%

14.75%

26.85%

46.97%

8.25%

8.00%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

תלוי גיל

משלימה - בני 50 ומטה

9633

                  1,740,007

1.14%

10.52%

16.10%

32.17%

52.89%

9.74%

8.86%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

תלוי גיל

משלימה - בני 50 עד 60

9634

                      891,332

0.95%

8.94%

14.09%

28.67%

45.30%

8.77%

7.76%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

תלוי גיל

משלימה - בני 60 ומעלה

9635

                      452,405

0.93%

6.84%

10.83%

21.29%

30.79%

6.65%

5.52%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

תלוי גיל

משלימה בסיסי מקבלי קצבה

12251

                      526,675

0.92%

7.94%

12.62%

25.77%

41.25%

7.94%

7.15%

 

 

 

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

מניות

משלימה מניות

13698

                      547,237

1.24%

14.66%

22.63%

44.09%

0.00%

12.95%

 

 

 

תחילת פעילות 01/2022

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

כספי/שקלי

משלימה כספי (שקלי)

13214

                         12,110

0.50%

3.79%

5.42%

14.30%

14.16%

4.55%

2.68%

 

 

תחילת פעילות 08/2020

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

S&P

משלימה מחקה מדד S&P 500

14795

                      831,173

-0.20%

0.48%

5.49%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 12/2023

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

משולב סחיר

משלימה - משולב סחיר (ישראל)

14231

                         16,583

1.13%

17.64%

31.19%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2023

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

עוקב מדדים גמיש

משלימה- עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14238

                         37,470

0.21%

-0.04%

0.41%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 01/2023

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

עוקב מדדי מניות

משלימה - עוקב מדדי מניות (חו"ל)

15092

                         68,715

-1.72%

-0.41%

0.65%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 04/2024

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

סחיר- אגח

משלימה אגח סחיר (ישראל)

15435

                            1,562

0.84%

3.44%

 

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 02/2025

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

סחיר- מניות

משלימה מניות סחיר (ישראל)

15434

                         19,411

1.40%

26.45%

 

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 02/2025

 

קרנות כלליות (פנסיה משלימה)

פנסיונרים משלימה

משלימה- פנסיונרים משלימה

2206

                      134,693

0.67%

3.16%

5.36%

2.70%

0.92%

0.89%

0.18%

 

 

 

 
                               
                               

קופות נוספות שהופיעו בדיווח הקודם:

                              

מוצר

 

שם קופה/קרן/מסלול

מס' אוצר

שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪

                      

פנסיה מקיפה

 

קרן ממוזגת

 

136

                      

פנסיה מקיפה

 

מקבלי קצבה הלכה

 

0.1

                      

פנסיה משלימה

 

כללית

 

5

                      
x