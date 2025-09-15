תיק אישי
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני גמל נט - תשואות כלל גמל והשתלמות - אוגוסט 2025

תשואות כלל גמל והשתלמות - אוגוסט 2025

 

 
תשואות כלל גמל והשתלמות / תמונה: Dreamstimeתשואות כלל גמל והשתלמות / תמונה: Dreamstime
 
עומר רגב
15/09/2025
         

תשואה מצטברת

תשואה ממוצעת

        

מוצר

התמחות

שם קופה/קרן/מסלול

מס' אוצר

שווי נכסים באלפי ₪

חודש אחרון

מתחילת השנה

12 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

מדד שארפ
(ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים, ע"פ הגדרות האוצר)

הערה בנוגע להיקף הנכסים

הערה בנוגע למסלול

קידוד מוצר

תגמולים ואישית לפיצויים

כללי

בר ג

263

4,491,606

0.98%

9.28%

14.24%

25.67%

48.03%

7.91%

8.16%

 

0

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

תלוי גיל

כלל תמר עד 50

9651

2,378,967

1.08%

10.29%

16.01%

30.56%

54.31%

9.30%

9.06%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016 

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

תלוי גיל

כלל תמר 50-60

9652

3,824,475

1.00%

9.08%

14.42%

28.04%

46.59%

8.59%

7.95%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016 

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

תלוי גיל

כלל תמר 60 ומעלה

9653

11,185,545

0.87%

6.48%

10.49%

19.64%

32.32%

6.16%

5.76%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016 

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

מניות

כלל תמר מניות

127

1,057,462

1.26%

14.93%

23.75%

43.80%

85.36%

12.87%

13.14%

 

0

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

אשראי ואגח

כלל תמר אשראי ואגח

117

1,046,227

0.83%

4.30%

7.13%

14.25%

13.14%

4.54%

2.50%

 

0

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

כספי/שקלי

כלל תמר כספי שקלי

128

293,846

0.50%

3.81%

5.48%

14.41%

14.70%

4.59%

2.78%

 

0

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

S&P

כלל תמר מחקה מדד S&P 500

13343

1,849,469

-0.20%

0.48%

5.65%

66.66%

 

18.56%

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2020

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

משולב סחיר

כלל תמר משולב סחיר (ישראל)

14236

268,068

1.13%

17.56%

30.78%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2023

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

עוקב מדדים גמיש

כלל תמר עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14237

191,063

0.18%

-0.05%

0.05%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2023

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

עוקב מדדי מניות

כלל תמר עוקב מדדי מניות (חו"ל)

15093

129,776

-1.72%

-0.37%

0.67%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות 04/2024

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

הלכה

כלל תמר הלכתי

1533

128,465

0.89%

8.55%

13.15%

26.88%

36.38%

8.26%

6.40%

 

תחילת פעילות המסלול- מאי 2011 

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

סחיר - מניות

כלל תמר מניות סחיר (ישראל)

15430

69,631

1.33%

23.34%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

תגמולים ואישית לפיצויים

סחיר - אגח

כלל תמר אגח סחיר (ישראל)

15431

8,604

0.84%

3.68%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קופת גמל להשקעה

כללי

כלל גמל לעתיד כללי

7988

1,435,386

1.01%

9.39%

14.85%

29.82%

46.91%

9.09%

8.00%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

מניות

כלל גמל לעתיד מניות

7991

536,543

1.23%

14.78%

23.54%

43.85%

81.29%

12.89%

12.64%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

אשראי ואגח

כלל גמל לעתיד אשראי ואגח

7989

42,156

0.81%

4.40%

6.95%

13.62%

12.44%

4.35%

2.37%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

כספי/שקלי

כלל גמל לעתיד כספי שקלי

7993

30,875

0.50%

3.86%

5.51%

14.54%

14.66%

4.63%

2.77%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

S&P

כלל גמל לעתיד מחקה מדד S&P 500

13344

947,038

-0.20%

0.47%

5.64%

66.69%

 

18.57%

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2020

 

 

קופת גמל להשקעה

משולב סחיר

כלל גמל לעתיד משולב סחיר (ישראל)

15429

30,331

1.11%

13.09%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

קופת גמל להשקעה

עוקב מדדים גמיש

כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14681

44,894

0.16%

-0.08%

-0.05%

 

 

 

 

 

 

 

 

קופת גמל להשקעה

עוקב מדדי מניות

כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות (חו"ל)

14791

69,265

-1.66%

-0.60%

0.35%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2023

 

 

קופת גמל להשקעה

הלכה

כלל גמל לעתיד הלכה

7994

30,680

0.82%

8.63%

13.17%

27.25%

36.11%

8.37%

6.36%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

אשראי ואגח עד 25% מניות

כלל גמל לעתיד אשראי ואגח עד 25% מניות

7992

154,647

0.85%

6.00%

9.60%

19.57%

24.22%

6.14%

4.43%

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017 

 

 

קופת גמל להשקעה

סחיר - מניות

כלל גמל לעתיד מניות סחיר (ישראל)

15427

36,428

1.40%

23.46%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

קופת גמל להשקעה

סחיר - אגח

כלל גמל לעתיד אגח סחיר (ישראל)

15428

2,487

0.83%

3.35%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קרנות השתלמות

כללי

כלל השתלמות כללי

456

19,476,954

1.03%

9.74%

15.10%

28.83%

50.77%

8.81%

8.56%

 

0

 

 

קרנות השתלמות

מניות

כלל השתלמות מניות

1350

1,970,658

1.24%

14.83%

23.52%

43.68%

83.12%

12.84%

12.86%

 

0

 

 

קרנות השתלמות

אשראי ואגח

כלל השתלמות אשראי ואגח

1348

386,113

0.81%

4.30%

7.19%

14.11%

16.15%

4.50%

3.04%

 

0

 

 

קרנות השתלמות

כספי/שקלי

כלל השתלמות כספי שקלי

1351

236,049

0.50%

3.81%

5.45%

14.43%

14.73%

4.60%

2.79%

 

0

 

 

קרנות השתלמות

S&P

כלל השתלמות מחקה מדד S&P 500

13342

4,595,679

-0.20%

0.45%

5.63%

66.65%

 

18.56%

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2020

 

 

קרנות השתלמות

משולב סחיר

כלל השתלמות משולב סחיר (ישראל)

15426

76,813

1.10%

13.86%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

קרנות השתלמות

עוקב מדדים גמיש

השתלמות עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14680

221,981

0.17%

-0.03%

0.03%

 

 

 

 

 

-

 

 

קרנות השתלמות

עוקב מדדי מניות

כלל השתלמות עוקב מדדי מניות (חו"ל)

14790

245,539

-1.66%

-0.47%

0.56%

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 12/2023

 

 

קרנות השתלמות

הלכה

כלל השתלמות הלכה

1534

295,294

0.87%

8.81%

13.36%

27.39%

36.68%

8.40%

6.45%

 

תחילת פעילות המסלול: 2/2011

 

 

קרנות השתלמות

אשראי ואגח עד 25% מניות

כלל השתלמות אשראי ואגח עד 25% מניות

12599

404,110

0.81%

5.84%

9.51%

19.23%

23.01%

6.04%

4.23%

 

תחילת פעילות המסלול: 05/2019

 

 

קרנות השתלמות

סחיר - מניות

כלל השתלמות מניות סחיר (ישראל)

15424

103,120

1.38%

23.02%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

קרנות השתלמות

סחיר - אגח

כלל השתלמות אגח סחיר (ישראל)

15425

8,455

0.86%

3.64%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול 01/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               
                               
                               
         

פיצויים

 

כלל פיצויים למעסיק

241

908,586

0.89%

8.63%

13.77%

27.45%

44.29%

8.42%

7.61%

 

 

 

 

פיצויים

 

קופה כללית לפיצויים

239

562,043

0.88%

8.73%

14.12%

27.25%

44.45%

8.36%

7.63%

 

 

 

 

פיצויים

 

כלל ברזל

152

221,810

0.70%

3.71%

6.30%

13.01%

11.94%

4.16%

2.28%

 

 

 

 

פיצויים

 

כלל תקציבית

1284

25,541

0.87%

5.36%

8.63%

11.64%

10.63%

3.74%

2.04%

 

 

 

 
