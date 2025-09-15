לפני גמל נט - תשואות כלל גמל והשתלמות - אוגוסט 2025

|
תשואה מצטברת
|
תשואה ממוצעת
|
מוצר
|
התמחות
|
שם קופה/קרן/מסלול
|
מס' אוצר
|
שווי נכסים באלפי ₪
|
חודש אחרון
|
מתחילת השנה
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
מדד שארפ
|
הערה בנוגע להיקף הנכסים
|
הערה בנוגע למסלול
|
קידוד מוצר
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
כללי
|
בר ג
|
263
|
4,491,606
|
0.98%
|
9.28%
|
14.24%
|
25.67%
|
48.03%
|
7.91%
|
8.16%
|
|
0
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
תלוי גיל
|
כלל תמר עד 50
|
9651
|
2,378,967
|
1.08%
|
10.29%
|
16.01%
|
30.56%
|
54.31%
|
9.30%
|
9.06%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
תלוי גיל
|
כלל תמר 50-60
|
9652
|
3,824,475
|
1.00%
|
9.08%
|
14.42%
|
28.04%
|
46.59%
|
8.59%
|
7.95%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
תלוי גיל
|
כלל תמר 60 ומעלה
|
9653
|
11,185,545
|
0.87%
|
6.48%
|
10.49%
|
19.64%
|
32.32%
|
6.16%
|
5.76%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2016
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
מניות
|
כלל תמר מניות
|
127
|
1,057,462
|
1.26%
|
14.93%
|
23.75%
|
43.80%
|
85.36%
|
12.87%
|
13.14%
|
|
0
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
אשראי ואגח
|
כלל תמר אשראי ואגח
|
117
|
1,046,227
|
0.83%
|
4.30%
|
7.13%
|
14.25%
|
13.14%
|
4.54%
|
2.50%
|
|
0
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
כספי/שקלי
|
כלל תמר כספי שקלי
|
128
|
293,846
|
0.50%
|
3.81%
|
5.48%
|
14.41%
|
14.70%
|
4.59%
|
2.78%
|
|
0
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
S&P
|
כלל תמר מחקה מדד S&P 500
|
13343
|
1,849,469
|
-0.20%
|
0.48%
|
5.65%
|
66.66%
|
|
18.56%
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2020
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
משולב סחיר
|
כלל תמר משולב סחיר (ישראל)
|
14236
|
268,068
|
1.13%
|
17.56%
|
30.78%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2023
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
עוקב מדדים גמיש
|
כלל תמר עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14237
|
191,063
|
0.18%
|
-0.05%
|
0.05%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2023
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
עוקב מדדי מניות
|
כלל תמר עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
15093
|
129,776
|
-1.72%
|
-0.37%
|
0.67%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות 04/2024
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
הלכה
|
כלל תמר הלכתי
|
1533
|
128,465
|
0.89%
|
8.55%
|
13.15%
|
26.88%
|
36.38%
|
8.26%
|
6.40%
|
|
תחילת פעילות המסלול- מאי 2011
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
סחיר - מניות
|
כלל תמר מניות סחיר (ישראל)
|
15430
|
69,631
|
1.33%
|
23.34%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
סחיר - אגח
|
כלל תמר אגח סחיר (ישראל)
|
15431
|
8,604
|
0.84%
|
3.68%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
כללי
|
כלל גמל לעתיד כללי
|
7988
|
1,435,386
|
1.01%
|
9.39%
|
14.85%
|
29.82%
|
46.91%
|
9.09%
|
8.00%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
מניות
|
כלל גמל לעתיד מניות
|
7991
|
536,543
|
1.23%
|
14.78%
|
23.54%
|
43.85%
|
81.29%
|
12.89%
|
12.64%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
אשראי ואגח
|
כלל גמל לעתיד אשראי ואגח
|
7989
|
42,156
|
0.81%
|
4.40%
|
6.95%
|
13.62%
|
12.44%
|
4.35%
|
2.37%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
כספי/שקלי
|
כלל גמל לעתיד כספי שקלי
|
7993
|
30,875
|
0.50%
|
3.86%
|
5.51%
|
14.54%
|
14.66%
|
4.63%
|
2.77%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
S&P
|
כלל גמל לעתיד מחקה מדד S&P 500
|
13344
|
947,038
|
-0.20%
|
0.47%
|
5.64%
|
66.69%
|
|
18.57%
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2020
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
משולב סחיר
|
כלל גמל לעתיד משולב סחיר (ישראל)
|
15429
|
30,331
|
1.11%
|
13.09%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
עוקב מדדים גמיש
|
כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14681
|
44,894
|
0.16%
|
-0.08%
|
-0.05%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
עוקב מדדי מניות
|
כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
14791
|
69,265
|
-1.66%
|
-0.60%
|
0.35%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2023
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
הלכה
|
כלל גמל לעתיד הלכה
|
7994
|
30,680
|
0.82%
|
8.63%
|
13.17%
|
27.25%
|
36.11%
|
8.37%
|
6.36%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
אשראי ואגח עד 25% מניות
|
כלל גמל לעתיד אשראי ואגח עד 25% מניות
|
7992
|
154,647
|
0.85%
|
6.00%
|
9.60%
|
19.57%
|
24.22%
|
6.14%
|
4.43%
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2017
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
סחיר - מניות
|
כלל גמל לעתיד מניות סחיר (ישראל)
|
15427
|
36,428
|
1.40%
|
23.46%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
קופת גמל להשקעה
|
סחיר - אגח
|
כלל גמל לעתיד אגח סחיר (ישראל)
|
15428
|
2,487
|
0.83%
|
3.35%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
קרנות השתלמות
|
כללי
|
כלל השתלמות כללי
|
456
|
19,476,954
|
1.03%
|
9.74%
|
15.10%
|
28.83%
|
50.77%
|
8.81%
|
8.56%
|
|
0
|
|
|
קרנות השתלמות
|
מניות
|
כלל השתלמות מניות
|
1350
|
1,970,658
|
1.24%
|
14.83%
|
23.52%
|
43.68%
|
83.12%
|
12.84%
|
12.86%
|
|
0
|
|
|
קרנות השתלמות
|
אשראי ואגח
|
כלל השתלמות אשראי ואגח
|
1348
|
386,113
|
0.81%
|
4.30%
|
7.19%
|
14.11%
|
16.15%
|
4.50%
|
3.04%
|
|
0
|
|
|
קרנות השתלמות
|
כספי/שקלי
|
כלל השתלמות כספי שקלי
|
1351
|
236,049
|
0.50%
|
3.81%
|
5.45%
|
14.43%
|
14.73%
|
4.60%
|
2.79%
|
|
0
|
|
|
קרנות השתלמות
|
S&P
|
כלל השתלמות מחקה מדד S&P 500
|
13342
|
4,595,679
|
-0.20%
|
0.45%
|
5.63%
|
66.65%
|
|
18.56%
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2020
|
|
|
קרנות השתלמות
|
משולב סחיר
|
כלל השתלמות משולב סחיר (ישראל)
|
15426
|
76,813
|
1.10%
|
13.86%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
קרנות השתלמות
|
עוקב מדדים גמיש
|
השתלמות עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14680
|
221,981
|
0.17%
|
-0.03%
|
0.03%
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
קרנות השתלמות
|
עוקב מדדי מניות
|
כלל השתלמות עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
14790
|
245,539
|
-1.66%
|
-0.47%
|
0.56%
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 12/2023
|
|
|
קרנות השתלמות
|
הלכה
|
כלל השתלמות הלכה
|
1534
|
295,294
|
0.87%
|
8.81%
|
13.36%
|
27.39%
|
36.68%
|
8.40%
|
6.45%
|
|
תחילת פעילות המסלול: 2/2011
|
|
|
קרנות השתלמות
|
אשראי ואגח עד 25% מניות
|
כלל השתלמות אשראי ואגח עד 25% מניות
|
12599
|
404,110
|
0.81%
|
5.84%
|
9.51%
|
19.23%
|
23.01%
|
6.04%
|
4.23%
|
|
תחילת פעילות המסלול: 05/2019
|
|
|
קרנות השתלמות
|
סחיר - מניות
|
כלל השתלמות מניות סחיר (ישראל)
|
15424
|
103,120
|
1.38%
|
23.02%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
קרנות השתלמות
|
סחיר - אגח
|
כלל השתלמות אגח סחיר (ישראל)
|
15425
|
8,455
|
0.86%
|
3.64%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול 01/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
תשואה מצטברת
|
תשואה ממוצעת
|
מוצר
|
התמחות
|
שם קופה/קרן/מסלול
|
מס' אוצר
|
שווי נכסים באלפי ₪
|
חודש אחרון
|
מתחילת השנה
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
מדד שארפ
|
הערה בנוגע להיקף הנכסים
|
הערה בנוגע למסלול
|
קידוד מוצר
|
פיצויים
|
|
כלל פיצויים למעסיק
|
241
|
908,586
|
0.89%
|
8.63%
|
13.77%
|
27.45%
|
44.29%
|
8.42%
|
7.61%
|
|
|
|
|
פיצויים
|
|
קופה כללית לפיצויים
|
239
|
562,043
|
0.88%
|
8.73%
|
14.12%
|
27.25%
|
44.45%
|
8.36%
|
7.63%
|
|
|
|
|
פיצויים
|
|
כלל ברזל
|
152
|
221,810
|
0.70%
|
3.71%
|
6.30%
|
13.01%
|
11.94%
|
4.16%
|
2.28%
|
|
|
|
|
פיצויים
|
|
כלל תקציבית
|
1284
|
25,541
|
0.87%
|
5.36%
|
8.63%
|
11.64%
|
10.63%
|
3.74%
|
2.04%
|
|
|
|