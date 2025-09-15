לפני ביטוח נט - תשואות כלל ביטוח - אוגוסט 2025

|
מס' חברה
|
מוצר
|
התמחות
|
שם קופה/קרן/מסלול
|
מס' אוצר
|
שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪
|
חודש אחרון
|
מתחילת השנה
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
מדד שארפ
|
הערה בנוגע להיקף הנכסים
|
הערה בנוגע למסלול
|
קידוד מוצר
|
13
|
משתתף (פוליסות עד 2003)
|
כללי
|
כלל - קרן י'
|
14012
|
44,843
|
0.92%
|
9.42%
|
14.79%
|
27.37%
|
53.30%
|
8.40%
|
8.92%
|
|
|
|
|
318
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
כללי
|
כלל - כללי (קרן י' החדשה)
|
99
|
12,185
|
0.96%
|
9.30%
|
14.13%
|
27.37%
|
49.37%
|
8.39%
|
8.35%
|
|
|
|
|
7428
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
תלוי גיל
|
תלוי גיל עד גיל 50
|
9659
|
3,819
|
1.00%
|
10.20%
|
15.50%
|
29.90%
|
55.54%
|
9.11%
|
9.24%
|
|
|
|
|
437
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
תלוי גיל
|
תלוי גיל 50-60
|
9660
|
11,208
|
0.89%
|
8.66%
|
13.68%
|
27.74%
|
45.61%
|
8.50%
|
7.81%
|
|
|
|
|
7415
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
תלוי גיל
|
תלוי גיל 60 עד גיל פרישה
|
9661
|
2,230
|
0.93%
|
6.84%
|
10.73%
|
21.13%
|
31.73%
|
6.60%
|
5.67%
|
|
|
|
|
310
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
מניות
|
מסלול מניות
|
9
|
3,141
|
1.26%
|
15.26%
|
23.44%
|
43.42%
|
85.03%
|
12.77%
|
13.10%
|
|
|
|
|
436
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
אשראי ואגח
|
מסלול אשראי ואגח
|
4
|
2,410
|
0.72%
|
3.97%
|
6.96%
|
14.59%
|
15.12%
|
4.65%
|
2.86%
|
|
|
|
|
337
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
כספי/שקלי
|
מסלול כספי שקלי
|
13244
|
217
|
0.50%
|
3.80%
|
5.44%
|
14.41%
|
0.00%
|
4.59%
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ספטמבר 2020
|
|
338
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
S&P
|
מסלול מחקה מדד S&P 500
|
13346
|
2,114
|
-0.20%
|
0.49%
|
5.50%
|
66.82%
|
0.00%
|
18.60%
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- מרץ 2021
|
|
431
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
משולב סחיר
|
מסלול משולב סחיר (ישראל)
|
14246
|
331
|
1.17%
|
18.10%
|
32.49%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- מרץ 2023
|
|
435
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
עוקב מדדים גמיש
|
מסלול עוקב מדדים גמיש (חו"ל)
|
14247
|
258
|
0.22%
|
0.00%
|
0.35%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2023
|
|
434
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
עוקב מדדי מניות
|
מסלול עוקב מדדי מניות (חו"ל)
|
14796
|
165
|
-1.72%
|
-0.41%
|
0.72%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- אוגוסט 2023
|
|
334
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
הלכה
|
מסלול הלכה
|
205
|
189
|
0.81%
|
8.79%
|
13.40%
|
27.60%
|
37.62%
|
8.46%
|
6.59%
|
|
|
|
|
7710
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
סחיר - מניות
|
מסלול מניות סחיר (ישראל)
|
15443
|
87
|
1.57%
|
25.02%
|
25.02%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025
|
|
7709
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
סחיר - אגח
|
מסלול אגח סחיר (ישראל)
|
15442
|
28
|
0.82%
|
4.49%
|
4.49%
|
|
|
|
|
|
|
תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025
|
|
313
|
פרופיל (פוליסות מ-2004)
|
כללי
|
פרופיל אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
6
|
1,608
|
0.52%
|
2.74%
|
4.98%
|
13.12%
|
20.01%
|
4.19%
|
3.71%