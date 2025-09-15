תיק אישי
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני ביטוח נט - תשואות כלל ביטוח - אוגוסט 2025

תשואות כלל ביטוח - אוגוסט 2025

 

 
יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
 
מורן שקד
15/09/2025

מס' חברה

מוצר

התמחות

שם קופה/קרן/מסלול

מס' אוצר

שווי נכסים במיליוני ש"ח ₪

חודש אחרון

מתחילת השנה

12 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

36 חודשים אחרונים

60 חודשים אחרונים

מדד שארפ
(ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים, ע"פ הגדרות האוצר)

הערה בנוגע להיקף הנכסים

הערה בנוגע למסלול

קידוד מוצר

13

משתתף (פוליסות עד 2003)

כללי

כלל - קרן י'

14012

44,843

0.92%

9.42%

14.79%

27.37%

53.30%

8.40%

8.92%

 

 

 

 

318

פרופיל (פוליסות מ-2004)

כללי

כלל - כללי (קרן י' החדשה)

99

12,185

0.96%

9.30%

14.13%

27.37%

49.37%

8.39%

8.35%

 

 

 

 

7428

פרופיל (פוליסות מ-2004)

תלוי גיל

תלוי גיל עד גיל 50

9659

3,819

1.00%

10.20%

15.50%

29.90%

55.54%

9.11%

9.24%

 

 

 

 

437

פרופיל (פוליסות מ-2004)

תלוי גיל

תלוי גיל 50-60

9660

11,208

0.89%

8.66%

13.68%

27.74%

45.61%

8.50%

7.81%

 

 

 

 

7415

פרופיל (פוליסות מ-2004)

תלוי גיל

תלוי גיל 60 עד גיל פרישה

9661

2,230

0.93%

6.84%

10.73%

21.13%

31.73%

6.60%

5.67%

 

 

 

 

310

פרופיל (פוליסות מ-2004)

מניות

מסלול מניות

9

3,141

1.26%

15.26%

23.44%

43.42%

85.03%

12.77%

13.10%

 

 

 

 

436

פרופיל (פוליסות מ-2004)

אשראי ואגח

מסלול אשראי ואגח

4

2,410

0.72%

3.97%

6.96%

14.59%

15.12%

4.65%

2.86%

 

 

 

 

337

פרופיל (פוליסות מ-2004)

כספי/שקלי

מסלול כספי שקלי

13244

217

0.50%

3.80%

5.44%

14.41%

0.00%

4.59%

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- ספטמבר 2020 

 

338

פרופיל (פוליסות מ-2004)

S&P

מסלול מחקה מדד S&P 500

13346

2,114

-0.20%

0.49%

5.50%

66.82%

0.00%

18.60%

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- מרץ 2021

 

431

פרופיל (פוליסות מ-2004)

משולב סחיר

מסלול משולב סחיר (ישראל)

14246

331

1.17%

18.10%

32.49%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- מרץ 2023 

 

435

פרופיל (פוליסות מ-2004)

עוקב מדדים גמיש

מסלול עוקב מדדים גמיש (חו"ל)

14247

258

0.22%

0.00%

0.35%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2023

 

434

פרופיל (פוליסות מ-2004)

עוקב מדדי מניות

מסלול עוקב מדדי מניות (חו"ל)

14796

165

-1.72%

-0.41%

0.72%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- אוגוסט 2023

 

334

פרופיל (פוליסות מ-2004)

הלכה

מסלול  הלכה

205

189

0.81%

8.79%

13.40%

27.60%

37.62%

8.46%

6.59%

 

 

 

 

7710

פרופיל (פוליסות מ-2004)

סחיר - מניות

מסלול מניות סחיר (ישראל)

15443

87

1.57%

25.02%

25.02%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025

 

7709

פרופיל (פוליסות מ-2004)

סחיר - אגח

מסלול אגח סחיר (ישראל)

15442

28

0.82%

4.49%

4.49%

 

 

 

 

 

 

תחילת פעילות המסלול- ינואר 2025

 

313

פרופיל (פוליסות מ-2004)

כללי

פרופיל אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

6

1,608

0.52%

2.74%

4.98%

13.12%

20.01%

4.19%

3.71%

        
