לפני גמל נט - תשואות מור גמל והשתלמות, אוגוסט 2025

תשואות מור גמל - אוגוסט 2025
|
סוג מוצר
|
מ"ה
|
שם קופה
|
תשואה חודשית בדוח לאוצר
|
תשואה מתחילת 2025
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
תשואה 5 שנים
|
היקף נכסים בדוח לאוצר
|
גמל
|
12531
|
אלפא מור תגמולים - מניות
|
0.87%
|
15.60%
|
23.58%
|
49.66%
|
93.331%
|
5,177,263,705
|
12532
|
אלפא מור תגמולים - מדרגות עד 50
|
0.87%
|
10.71%
|
16.67%
|
36.27%
|
62.274%
|
6,440,457,283
|
12533
|
אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60
|
0.69%
|
8.99%
|
13.70%
|
30.88%
|
51.120%
|
16,037,909,752
|
12534
|
אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה
|
0.70%
|
5.99%
|
9.23%
|
23.57%
|
35.662%
|
10,152,799,002
|
השתלמות
|
12535
|
מור השתלמות - כללי
|
1.02%
|
9.62%
|
14.51%
|
33.56%
|
55.056%
|
23,701,775,164
|
12536
|
מור השתלמות - מניות
|
0.83%
|
15.80%
|
24.35%
|
52.30%
|
97.372%
|
9,010,192,154
|
12956
|
מור השתלמות - אג"ח עד 25% במניות
|
0.79%
|
6.42%
|
9.92%
|
25.51%
|
38.538%
|
1,453,026,139
|
גמל להשקעה
|
12537
|
מור קופות גמל להשקעה - מניות
|
0.75%
|
16.55%
|
24.97%
|
53.02%
|
88.961%
|
3,405,022,720
|
12538
|
מור קופות גמל להשקעה - כללי
|
0.82%
|
9.85%
|
14.78%
|
33.79%
|
50.362%
|
5,036,278,723
|
12955
|
מור קופת גמל להשקעה- אג"ח עד 25% במניות
|
0.71%
|
6.43%
|
10.10%
|
25.21%
|
אין נתונים
|
471,685,337
|
חל"י
|
9414
|
מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
0.32%
|
10.60%
|
17.10%
|
30.67%
|
43.232%
|
33,859,616
|
9420
|
מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
|
0.59%
|
17.95%
|
29.68%
|
59.64%
|
90.660%
|
398,185,635
|
9421
|
מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
0.54%
|
7.25%
|
11.99%
|
20.48%
|
23.810%
|
517,034,601
|
