תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני גמל נט - תשואות מור גמל והשתלמות, אוגוסט 2025

תשואות מור גמל והשתלמות, אוגוסט 2025

 

 
אורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך, פאנדראורי קרן, מור גמל, צילום: עמי ארליך, פאנדר
 
נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/09/2025

תשואות מור גמל - אוגוסט 2025

 

סוג מוצר

מ"ה

שם קופה

תשואה חודשית בדוח לאוצר

תשואה מתחילת 2025

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

היקף נכסים בדוח לאוצר

גמל

12531

אלפא מור תגמולים - מניות

0.87%

15.60%

23.58%

49.66%

93.331%

           5,177,263,705

12532

אלפא מור תגמולים - מדרגות עד 50

0.87%

10.71%

16.67%

36.27%

62.274%

           6,440,457,283

12533

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

0.69%

8.99%

13.70%

30.88%

51.120%

         16,037,909,752

12534

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

0.70%

5.99%

9.23%

23.57%

35.662%

         10,152,799,002

השתלמות

12535

מור השתלמות - כללי

1.02%

9.62%

14.51%

33.56%

55.056%

         23,701,775,164

12536

מור השתלמות - מניות

0.83%

15.80%

24.35%

52.30%

97.372%

           9,010,192,154

12956

מור השתלמות - אג"ח עד 25% במניות

0.79%

6.42%

9.92%

25.51%

38.538%

           1,453,026,139

גמל להשקעה

12537

מור קופות גמל להשקעה - מניות

0.75%

16.55%

24.97%

53.02%

88.961%

           3,405,022,720

12538

מור קופות גמל להשקעה - כללי

0.82%

9.85%

14.78%

33.79%

50.362%

           5,036,278,723

12955

מור קופת גמל להשקעה- אג"ח עד 25% במניות

0.71%

6.43%

10.10%

25.21%

אין נתונים

              471,685,337

חל"י

9414

מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

0.32%

10.60%

17.10%

30.67%

43.232%

                33,859,616

9420

מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

0.59%

17.95%

29.68%

59.64%

90.660%

              398,185,635

9421

מור חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

0.54%

7.25%

11.99%

20.48%

23.810%

              517,034,601

 

 

 

 

 

 

 

 

 
x