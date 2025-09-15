תיק אישי
לפני פנסיה נט - תשואות מור פנסיה, אוגוסט 2025

תשואות מור פנסיה, אוגוסט 2025

 

 
תשואות מור פנסיה / צילום: Dreamstimeתשואות מור פנסיה / צילום: Dreamstime
 
אלי מאיר
15/09/2025

תשואות מור פנסיה - אוגוסט 2025

סוג מוצר

מ"ה

שם קופה

תשואה חודשית בדוח לאוצר

תשואה מתחילת 2025

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

היקף נכסים בדוח לאוצר

 

 

 

%

%

%

 

ש''ח

פנסיה מקיפה

13909

מור פנסיה מקיפה  - מסלול לבני 50 ומטה

1.12%

11.08%

16.68%

49.36%

            5,014,364,553

13910

מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

1.12%

9.70%

14.80%

44.93%

            2,408,585,008

13911

מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

0.88%

7.07%

11.27%

34.19%

               792,197,537

13912

מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות

1.01%

13.27%

19.80%

56.50%

            3,256,826,039

פנסיה משלימה

13919

מור פנסיה משלימה - מסלול בני 50 ומטה

1.06%

10.89%

17.49%

אין נתונים

               210,062,735

13920

מור פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60

1.03%

9.11%

14.84%

אין נתונים

               105,149,507

13922

מור פנסיה משלימה - מסלול מניות

1.33%

15.61%

24.46%

אין נתונים

               170,964,151

