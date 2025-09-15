לפני פנסיה נט - תשואות מור פנסיה, אוגוסט 2025

תשואות מור פנסיה - אוגוסט 2025
|
סוג מוצר
|
מ"ה
|
שם קופה
|
תשואה חודשית בדוח לאוצר
|
תשואה מתחילת 2025
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
היקף נכסים בדוח לאוצר
|
|
|
|
%
|
%
|
%
|
|
ש''ח
|
פנסיה מקיפה
|
13909
|
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
|
1.12%
|
11.08%
|
16.68%
|
49.36%
|
5,014,364,553
|
13910
|
מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
|
1.12%
|
9.70%
|
14.80%
|
44.93%
|
2,408,585,008
|
13911
|
מור פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
|
0.88%
|
7.07%
|
11.27%
|
34.19%
|
792,197,537
|
13912
|
מור פנסיה מקיפה - מסלול מניות
|
1.01%
|
13.27%
|
19.80%
|
56.50%
|
3,256,826,039
|
פנסיה משלימה
|
13919
|
מור פנסיה משלימה - מסלול בני 50 ומטה
|
1.06%
|
10.89%
|
17.49%
|
אין נתונים
|
210,062,735
|
13920
|
מור פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60
|
1.03%
|
9.11%
|
14.84%
|
אין נתונים
|
105,149,507
|
13922
|
מור פנסיה משלימה - מסלול מניות
|
1.33%
|
15.61%
|
24.46%
|
אין נתונים
|
170,964,151