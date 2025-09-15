הצעת חוק חדשה: משרד האוצר מתכוון להגדיל את ההשקעות בקופות גמל

משרד האוצר יפרסם היום להערות הציבור תזכיר חוק שמטרתו להרחיב את מסגרת ההשקעות המותרת לקופות גמל, באופן שיצמצם את המקרים שבהם קופות גמל נמנעות מהשקעה המותרת להן במסגרת הוראות רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, בגלל שהשקעה זו אינה פטורה ממס במסגרת פקודת מס הכנסה.

הצעת החוק היא תוצר של עבודת צוות בראשות יוראי מצלאוי, סגן בכיר למנכ"ל משרד האוצר, אשר כלל נציגים מאגף תקציבים, רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, הכלכלן הראשי ורשות המסים.

כיום, ההבדלים הרגולטוריים בין פקודת מס הכנסה לתקנות רשות שוק ההון, מביאים לתופעות כגון הקצאה לא יעילה של השקעות קופות הגמל, עלויות עסקה גבוהות, הסטה לחו"ל של השקעות מסוימות, וחוסר שוויון בין קופות הגמל לקופות ביטוח, וגם בין גופים המחזיקים רק קופות גמל לכאלו המחזיקים גם קופות ביטוח.

לאור זאת, מוצע לקבוע כי יורחבו תנאי הפטור כל עוד קופות הגמל מבצעות השקעות בהתאם להוראות הפיקוח, ובלבד שהרחבה זו אינה פוגעת בעקרונות המיסוי העומדים בבסיס הפטור (כגון אי מתן פטור על הכנסה עסקית במהותה).

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': "כמו שינויים רחבים שאנו מובילים הצעד הזה פותח צוהר לתוספת משמעותית של השקעות למען המדינה והאזרח. בעזרת השינוי הזה נראה יותר השקעות בתחומי הנדל"ן, התשתיות וההייטק - כשבהסתכלות שלנו אלו השקעות מוטות צמיחה."

מנכ"ל משרד האוצר, אילן רום: "המהלך יאפשר השקעה של הכספים השייכים לציבור בפרויקטים ציבוריים שיתרמו לצמיחת המשק. השינוי הזה שמקדם משרד האוצר יתמרץ את החברות הגדולות למקד את ההשקעות שלהן בערוצים המביאים להזנקת הכלכלה והשירותים לאזרח."

מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ': "מדובר בצעד חשוב התורם בו זמנית הן לשמירה על האינטרסים של החוסכים לפנסיה, הן לעידוד תעשיית ההייטק והן להגדלת ההיצע בשוק הדיור והאצת פרוייקטי תשתיות. הצעד מובא באופן שמאזן בין המטרות החשובות הללו לצורך בשמירה על מדיניות מס שקולה, שוויונית ושקופה."

סגן בכיר למנכ"ל משרד האוצר, יוראי מצלאוי: "תזכיר החוק המוצע יצמצם את חוסר השוויון בין קופות גמל לקופות ביטוח, יבטל תמריץ פיסקאלי שלילי להשקעות בישראל, יגדיל את אפשרויות המימון לפרוייקטי נדל"ן, תשתית והייטק, יעלה את הוודאות המיסויית ויפחית שיקולים שאינם טובת החוסך בבחירת השקעות בקופות הגמל. תועלות אלו ונוספות צפויות להביא להגדלת רווחת החוסכים והמשק. אני מודה לחברי הצוות על עבודתם המקצועית, המסורה והמאומצת במהלך החודשים האחרונים שהביאה להנעת תיקון משמעותי זה."