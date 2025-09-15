תיק אישי
לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - אוגוסט 2025

תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - אוגוסט 2025

 

 
מורן שקד
15/09/2025

שם קופה

מנורה מבטחים אמיר כללי

מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית

מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מסלול ללא מניות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי)

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח

מס' קופה במס הכנסה

260

1280

1359

9792

1364

1343

9793

9794

9795

13355

תשואת חודש הדיווח

1.07%

0.91%

0.92%

1.14%

1.87%

0.37%

1.33%

1.01%

1.18%

0.90%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

7.78%

6.73%

3.98%

8.49%

14.89%

2.93%

10.25%

6.59%

8.69%

4.53%

סך נכסים באלפי שח

                                  455,551

                               577,077

                    422,213

                      4,579,227

                          406,685

                           133,422

                       4,174,636

                2,822,983

                             70,768

                        405,293

תשואה מצטברת בשנה קודמת

12.09%

9.98%

2.91%

11.47%

20.95%

4.40%

13.79%

8.92%

9.10%

7.62%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

12.56%

11.27%

7.19%

13.10%

23.02%

4.45%

15.83%

10.57%

13.65%

4.30%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

27.81%

22.87%

6.33%

27.84%

51.06%

12.08%

33.27%

21.65%

22.87%

32.25%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

45.40%

33.49%

1.73%

45.51%

88.60%

11.82%

52.40%

28.95%

26.32%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

8.52%

7.11%

2.07%

8.53%

14.74%

3.87%

10.05%

6.75%

7.11%

9.77%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

7.77%

5.95%

0.34%

7.79%

13.53%

2.26%

8.79%

5.22%

4.78%

0.00%

 

שם קופה

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול משולב סחיר

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול קיימות

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי אג"ח

מבטחים מרכזית לפיצויים

מנורה מבטחים יותר מסלול ד'

מס' קופה במס הכנסה

13356

13946

14272

14271

14351

14679

827

119

תשואת חודש הדיווח

0.89%

0.08%

0.61%

0.73%

1.39%

0.73%

1.16%

0.90%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

4.41%

0.85%

7.77%

3.89%

5.69%

3.41%

7.46%

6.14%

סך נכסים באלפי שח

                                    759,485

                       922,591

                               514,403

                     182,282

                              580

                        89,380

                       85,454

                  869,181

תשואה מצטברת בשנה קודמת

13.33%

25.68%

11.40%

16.54%

0.79%

5.37%

9.22%

9.16%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

5.51%

6.08%

12.70%

14.48%

2.05%

5.73%

11.56%

10.02%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

49.78%

66.02%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

23.37%

22.27%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

29.81%

32.12%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

14.41%

18.41%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7.25%

6.93%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.36%

5.73%

 

שם קופה

מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי

מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות

מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי)

מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח

מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500

מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות

מס' קופה במס הכנסה

828

1256

1114

1409

13357

9662

11408

11409

13873

14676

תשואת חודש הדיווח

1.17%

1.84%

0.37%

1.53%

0.92%

0.60%

0.57%

0.60%

0.09%

0.53%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

9.10%

15.07%

2.94%

6.65%

4.69%

3.11%

7.92%

6.26%

0.84%

11.13%

סך נכסים באלפי שח

                           11,586,663

                               988,417

                    175,097

                           727,121

                          560,250

                      1,574,783

                           933,492

                    118,444

                      2,796,585

                        584,741

תשואה מצטברת בשנה קודמת

12.10%

20.68%

4.41%

16.94%

7.53%

5.27%

11.75%

6.95%

25.68%

17.08%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

14.24%

23.42%

4.46%

8.62%

4.36%

5.78%

13.10%

9.58%

6.06%

18.02%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

29.11%

50.37%

12.15%

58.97%

33.74%

12.44%

30.06%

17.19%

66.22%

0.00%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

46.47%

88.06%

11.64%

69.55%

0.00%

17.91%

37.53%

16.79%

0.00%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

8.89%

14.57%

3.90%

16.71%

10.18%

3.99%

9.16%

5.43%

18.46%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

7.93%

13.46%

2.23%

11.14%

0.00%

3.35%

6.58%

3.15%

0.00%

0.00%

 

שם קופה

מנורה מבטחים השתלמות הלכה

מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

גמל להשקעה כללי

מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מס' קופה במס הכנסה

13869

15466

11320

11321

11322

11323

8675

8678

8683

8684

תשואת חודש הדיווח

1.10%

0.71%

0.74%

0.78%

1.17%

1.83%

1.21%

0.81%

0.52%

0.67%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

7.66%

2.90%

8.23%

4.63%

8.96%

14.96%

9.34%

4.57%

11.36%

5.46%

סך נכסים באלפי שח

                                    103,023

                          78,583

                               134,269

                     576,068

                   171,776

                     272,397

                1,266,830

                     46,628

              443,913

                    65,364

תשואה מצטברת בשנה קודמת

8.38%

0.00%

11.52%

6.90%

12.08%

20.65%

12.67%

4.44%

18.03%

8.00%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

12.56%

2.90%

13.13%

8.00%

13.76%

23.07%

14.44%

7.43%

18.66%

8.88%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

19.64%

0.00%

27.92%

17.05%

29.84%

50.11%

30.32%

11.53%

53.35%

20.40%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

0.00%

0.00%

35.36%

20.70%

45.25%

87.96%

45.49%

9.85%

81.44%

23.17%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

6.16%

0.00%

8.55%

5.39%

9.10%

14.50%

9.23%

3.70%

15.32%

6.38%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

0.00%

0.00%

6.24%

3.83%

7.75%

13.45%

7.79%

1.90%

12.65%

4.26%

 

שם קופה

מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי)

גמל להשקעה מסלול הלכה

מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר

מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

מנורה מבטחים גמל להשקעה משולב סחיר

מנורה מרכזית לפיצויים כללי

מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות

מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות

מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה

מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 50 עד 60

מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלה

מור מנורה מבטחים מסלול מניות

מור מנורה מבטחים משולב סחיר

מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש

מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד S&P500

מס' קופה במס הכנסה

8693

8716

13353

13354

13874

14678

15465

1144

1145

1374

9789

9790

9791

1294

14403

14404

15421

תשואת חודש הדיווח

0.37%

1.27%

-0.87%

0.91%

0.09%

0.58%

0.71%

1.22%

0.89%

0.96%

1.34%

1.24%

1.10%

1.80%

0.71%

0.59%

0.10%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

2.96%

8.08%

2.41%

4.91%

0.78%

7.84%

2.56%

9.55%

4.82%

4.08%

10.18%

9.07%

7.19%

15.19%

3.26%

7.95%

0.79%

סך נכסים באלפי שח

                   36,680

                       39,930

                     206,698

                    67,517

                     723,838

                    93,247

                    23,711

                 140,877

                   80,597

               28,772

            644,449

               87,576

      23,018

   191,639

         2,880

      12,347

      61,086

תשואה מצטברת בשנה קודמת

4.45%

9.35%

16.48%

7.51%

25.60%

11.23%

0.00%

12.27%

6.16%

2.97%

13.67%

12.35%

9.14%

21.34%

13.68%

10.48%

-3.66%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

4.49%

13.03%

9.00%

4.73%

5.98%

12.72%

2.56%

14.68%

7.93%

7.31%

15.50%

14.24%

11.48%

23.95%

8.47%

13.03%

-2.89%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

12.22%

22.57%

51.58%

34.60%

65.40%

0.00%

0.00%

30.04%

15.51%

6.52%

33.38%

30.58%

22.56%

52.63%

0.00%

0.00%

0.00%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

11.70%

27.32%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

42.26%

16.04%

2.49%

54.10%

43.07%

28.45%

91.01%

0.00%

0.00%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

3.92%

7.02%

14.87%

10.41%

18.26%

0.00%

0.00%

9.15%

4.92%

2.13%

10.08%

9.30%

7.02%

15.14%

0.00%

0.00%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

2.24%

4.95%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

7.30%

3.02%

0.49%

9.03%

7.43%

5.14%

13.82%

0.00%

0.00%

0.00%

 

שם קופה

אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח

אומגה קרן השתלמות מסלול מניות

אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות

מס' קופה במס הכנסה

286

1445

1446

9803

14418

תשואת חודש הדיווח

1.25%

0.85%

1.78%

0.80%

-0.75%

תשואה מצטברת מתחילת השנה

8.96%

4.96%

15.23%

5.24%

2.58%

סך נכסים באלפי שח

                              2,010,940

                                  45,339

                       96,294

                              18,184

                             19,679

תשואה מצטברת בשנה קודמת

13.30%

4.16%

21.75%

8.78%

12.51%

תשואה מצטברת ב- 12 חודשים

14.77%

7.86%

24.43%

11.49%

9.23%

תשואה מצטברת ב- 36 חודשים

31.94%

9.75%

51.48%

19.88%

0.00%

תשואה מצטברת ב- 60 חודשים

48.94%

6.56%

89.41%

24.99%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים

9.68%

3.15%

14.85%

6.23%

0.00%

תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים

8.29%

1.28%

13.63%

4.56%

0.00%
