לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות מנורה מבטחים - אוגוסט 2025

|
שם קופה
|
מנורה מבטחים אמיר כללי
|
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית
|
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מסלול ללא מניות
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי)
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח
|
מס' קופה במס הכנסה
|
260
|
1280
|
1359
|
9792
|
1364
|
1343
|
9793
|
9794
|
9795
|
13355
|
תשואת חודש הדיווח
|
1.07%
|
0.91%
|
0.92%
|
1.14%
|
1.87%
|
0.37%
|
1.33%
|
1.01%
|
1.18%
|
0.90%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
7.78%
|
6.73%
|
3.98%
|
8.49%
|
14.89%
|
2.93%
|
10.25%
|
6.59%
|
8.69%
|
4.53%
|
סך נכסים באלפי שח
|
455,551
|
577,077
|
422,213
|
4,579,227
|
406,685
|
133,422
|
4,174,636
|
2,822,983
|
70,768
|
405,293
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
12.09%
|
9.98%
|
2.91%
|
11.47%
|
20.95%
|
4.40%
|
13.79%
|
8.92%
|
9.10%
|
7.62%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
12.56%
|
11.27%
|
7.19%
|
13.10%
|
23.02%
|
4.45%
|
15.83%
|
10.57%
|
13.65%
|
4.30%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
27.81%
|
22.87%
|
6.33%
|
27.84%
|
51.06%
|
12.08%
|
33.27%
|
21.65%
|
22.87%
|
32.25%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
45.40%
|
33.49%
|
1.73%
|
45.51%
|
88.60%
|
11.82%
|
52.40%
|
28.95%
|
26.32%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
8.52%
|
7.11%
|
2.07%
|
8.53%
|
14.74%
|
3.87%
|
10.05%
|
6.75%
|
7.11%
|
9.77%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
7.77%
|
5.95%
|
0.34%
|
7.79%
|
13.53%
|
2.26%
|
8.79%
|
5.22%
|
4.78%
|
0.00%
|
שם קופה
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול משולב סחיר
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול קיימות
|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי אג"ח
|
מבטחים מרכזית לפיצויים
|
מנורה מבטחים יותר מסלול ד'
|
מס' קופה במס הכנסה
|
13356
|
13946
|
14272
|
14271
|
14351
|
14679
|
827
|
119
|
תשואת חודש הדיווח
|
0.89%
|
0.08%
|
0.61%
|
0.73%
|
1.39%
|
0.73%
|
1.16%
|
0.90%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
4.41%
|
0.85%
|
7.77%
|
3.89%
|
5.69%
|
3.41%
|
7.46%
|
6.14%
|
סך נכסים באלפי שח
|
759,485
|
922,591
|
514,403
|
182,282
|
580
|
89,380
|
85,454
|
869,181
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
13.33%
|
25.68%
|
11.40%
|
16.54%
|
0.79%
|
5.37%
|
9.22%
|
9.16%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
5.51%
|
6.08%
|
12.70%
|
14.48%
|
2.05%
|
5.73%
|
11.56%
|
10.02%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
49.78%
|
66.02%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
23.37%
|
22.27%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
29.81%
|
32.12%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
14.41%
|
18.41%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
7.25%
|
6.93%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
5.36%
|
5.73%
|
שם קופה
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות
|
מנורה מבטחים השתלמות כספי (שקלי)
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
|
מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש
|
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500
|
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות
|
מס' קופה במס הכנסה
|
828
|
1256
|
1114
|
1409
|
13357
|
9662
|
11408
|
11409
|
13873
|
14676
|
תשואת חודש הדיווח
|
1.17%
|
1.84%
|
0.37%
|
1.53%
|
0.92%
|
0.60%
|
0.57%
|
0.60%
|
0.09%
|
0.53%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
9.10%
|
15.07%
|
2.94%
|
6.65%
|
4.69%
|
3.11%
|
7.92%
|
6.26%
|
0.84%
|
11.13%
|
סך נכסים באלפי שח
|
11,586,663
|
988,417
|
175,097
|
727,121
|
560,250
|
1,574,783
|
933,492
|
118,444
|
2,796,585
|
584,741
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
12.10%
|
20.68%
|
4.41%
|
16.94%
|
7.53%
|
5.27%
|
11.75%
|
6.95%
|
25.68%
|
17.08%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
14.24%
|
23.42%
|
4.46%
|
8.62%
|
4.36%
|
5.78%
|
13.10%
|
9.58%
|
6.06%
|
18.02%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
29.11%
|
50.37%
|
12.15%
|
58.97%
|
33.74%
|
12.44%
|
30.06%
|
17.19%
|
66.22%
|
0.00%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
46.47%
|
88.06%
|
11.64%
|
69.55%
|
0.00%
|
17.91%
|
37.53%
|
16.79%
|
0.00%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
8.89%
|
14.57%
|
3.90%
|
16.71%
|
10.18%
|
3.99%
|
9.16%
|
5.43%
|
18.46%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
7.93%
|
13.46%
|
2.23%
|
11.14%
|
0.00%
|
3.35%
|
6.58%
|
3.15%
|
0.00%
|
0.00%
|
שם קופה
|
מנורה מבטחים השתלמות הלכה
|
מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר
|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה
|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
|
גמל להשקעה כללי
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
מס' קופה במס הכנסה
|
13869
|
15466
|
11320
|
11321
|
11322
|
11323
|
8675
|
8678
|
8683
|
8684
|
תשואת חודש הדיווח
|
1.10%
|
0.71%
|
0.74%
|
0.78%
|
1.17%
|
1.83%
|
1.21%
|
0.81%
|
0.52%
|
0.67%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
7.66%
|
2.90%
|
8.23%
|
4.63%
|
8.96%
|
14.96%
|
9.34%
|
4.57%
|
11.36%
|
5.46%
|
סך נכסים באלפי שח
|
103,023
|
78,583
|
134,269
|
576,068
|
171,776
|
272,397
|
1,266,830
|
46,628
|
443,913
|
65,364
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
8.38%
|
0.00%
|
11.52%
|
6.90%
|
12.08%
|
20.65%
|
12.67%
|
4.44%
|
18.03%
|
8.00%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
12.56%
|
2.90%
|
13.13%
|
8.00%
|
13.76%
|
23.07%
|
14.44%
|
7.43%
|
18.66%
|
8.88%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
19.64%
|
0.00%
|
27.92%
|
17.05%
|
29.84%
|
50.11%
|
30.32%
|
11.53%
|
53.35%
|
20.40%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
0.00%
|
35.36%
|
20.70%
|
45.25%
|
87.96%
|
45.49%
|
9.85%
|
81.44%
|
23.17%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
6.16%
|
0.00%
|
8.55%
|
5.39%
|
9.10%
|
14.50%
|
9.23%
|
3.70%
|
15.32%
|
6.38%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
0.00%
|
0.00%
|
6.24%
|
3.83%
|
7.75%
|
13.45%
|
7.79%
|
1.90%
|
12.65%
|
4.26%
|
שם קופה
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה כספי (שיקלי)
|
גמל להשקעה מסלול הלכה
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
|
מנורה מבטחים גמל להשקעה משולב סחיר
|
מנורה מרכזית לפיצויים כללי
|
מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות
|
מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות
|
מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה
|
מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 50 עד 60
|
מור מנורה מבטחים - מסלול לבני 60 ומעלה
|
מור מנורה מבטחים מסלול מניות
|
מור מנורה מבטחים משולב סחיר
|
מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש
|
מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד S&P500
|
מס' קופה במס הכנסה
|
8693
|
8716
|
13353
|
13354
|
13874
|
14678
|
15465
|
1144
|
1145
|
1374
|
9789
|
9790
|
9791
|
1294
|
14403
|
14404
|
15421
|
תשואת חודש הדיווח
|
0.37%
|
1.27%
|
-0.87%
|
0.91%
|
0.09%
|
0.58%
|
0.71%
|
1.22%
|
0.89%
|
0.96%
|
1.34%
|
1.24%
|
1.10%
|
1.80%
|
0.71%
|
0.59%
|
0.10%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
2.96%
|
8.08%
|
2.41%
|
4.91%
|
0.78%
|
7.84%
|
2.56%
|
9.55%
|
4.82%
|
4.08%
|
10.18%
|
9.07%
|
7.19%
|
15.19%
|
3.26%
|
7.95%
|
0.79%
|
סך נכסים באלפי שח
|
36,680
|
39,930
|
206,698
|
67,517
|
723,838
|
93,247
|
23,711
|
140,877
|
80,597
|
28,772
|
644,449
|
87,576
|
23,018
|
191,639
|
2,880
|
12,347
|
61,086
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
4.45%
|
9.35%
|
16.48%
|
7.51%
|
25.60%
|
11.23%
|
0.00%
|
12.27%
|
6.16%
|
2.97%
|
13.67%
|
12.35%
|
9.14%
|
21.34%
|
13.68%
|
10.48%
|
-3.66%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
4.49%
|
13.03%
|
9.00%
|
4.73%
|
5.98%
|
12.72%
|
2.56%
|
14.68%
|
7.93%
|
7.31%
|
15.50%
|
14.24%
|
11.48%
|
23.95%
|
8.47%
|
13.03%
|
-2.89%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
12.22%
|
22.57%
|
51.58%
|
34.60%
|
65.40%
|
0.00%
|
0.00%
|
30.04%
|
15.51%
|
6.52%
|
33.38%
|
30.58%
|
22.56%
|
52.63%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
11.70%
|
27.32%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
42.26%
|
16.04%
|
2.49%
|
54.10%
|
43.07%
|
28.45%
|
91.01%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
3.92%
|
7.02%
|
14.87%
|
10.41%
|
18.26%
|
0.00%
|
0.00%
|
9.15%
|
4.92%
|
2.13%
|
10.08%
|
9.30%
|
7.02%
|
15.14%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
2.24%
|
4.95%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
7.30%
|
3.02%
|
0.49%
|
9.03%
|
7.43%
|
5.14%
|
13.82%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
שם קופה
|
אומגה קרן השתלמות מסלול כללי
|
אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח
|
אומגה קרן השתלמות מסלול מניות
|
אומגה קרן השתלמות מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות
|
מס' קופה במס הכנסה
|
286
|
1445
|
1446
|
9803
|
14418
|
תשואת חודש הדיווח
|
1.25%
|
0.85%
|
1.78%
|
0.80%
|
-0.75%
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה
|
8.96%
|
4.96%
|
15.23%
|
5.24%
|
2.58%
|
סך נכסים באלפי שח
|
2,010,940
|
45,339
|
96,294
|
18,184
|
19,679
|
תשואה מצטברת בשנה קודמת
|
13.30%
|
4.16%
|
21.75%
|
8.78%
|
12.51%
|
תשואה מצטברת ב- 12 חודשים
|
14.77%
|
7.86%
|
24.43%
|
11.49%
|
9.23%
|
תשואה מצטברת ב- 36 חודשים
|
31.94%
|
9.75%
|
51.48%
|
19.88%
|
0.00%
|
תשואה מצטברת ב- 60 חודשים
|
48.94%
|
6.56%
|
89.41%
|
24.99%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 36 חודשים
|
9.68%
|
3.15%
|
14.85%
|
6.23%
|
0.00%
|
תשואה ממוצעת שנתית ב- 60 חודשים
|
8.29%
|
1.28%
|
13.63%
|
4.56%
|
0.00%