אקזיט רביעי לשותפות המו"פ ביג-טק 50

מאז הקמתה, השותפות חילקה למשקיעים דיבידנד בסך כולל של כ־25.3 מש"ח, מתוכם כ־16.9 מיליון ש"ח (67%) כדיבידנד והיתרה (33%) בצורת ביי-בק של יחידות השתתפות של השותפות. כל זאת, עוד לפני שחולקה התמורה הצפויה ממכירת מניות ויה.

השותפות השקיעה ב־2021, עת הנפקתה בבורסת תל אביב, סכום של כשני מיליון דולר עבור 63,916 מניות של חברת ויה לפי ערך מניה של 31.29 דולר למניה.

חברת Transportation Via הונפקה בהצלחה בבורסת ניו יורק ביום שישי, 12.9.2025. במסגרת ההנפקה החברה גייסה כ־493 מיליון דולר לפי שווי חברה של 3.65 מיליארד דולר.

מחיר המניה בהנפקה עמד על 46$. במסגרת ההנפקה השותפות מכרה 22,497 מניות של חברת ויה בתמורה ל־969,666 דולר לפי שווי מניה נטו של 43.10 דולר למניה, לאחר עמלות חתמים ונותני שירותים.

תמורה זו מייצגת החזר על ההשקעה של 37.7% בניכוי ההשקעה עצמה. בכוונת השותפות לחלק את מלוא התמורה שתתקבל לבעלי המניות.

לאחר המכירה, נותרו ברשות השותפות 41,419 מניות של חברת ויה אשר נתונות לתקופת חסימה של כחצי שנה. נכון לשווי מניית VIA בסיום יום המסחר הראשון שלה – מניות החברה המוחזקות על ידי השותפות שוות ערך לכ־2.06 מיליון דולר. השותפות תשאף לממש את שארית ההחזקה בהתאם למדיניותה ובאופן שיטיב עם המשקיעים למיטב הבנתה.

הנפקת Transportation Via מהווה האקזיט הרביעי של השותפות מתוך 17 חברות הפורטפוליו שהשותפות השקיעה ממועד הנפקתה לפני כארבע שנים וחצי, כאשר החברות הקודמות שמומשו הן – Outbrain, Payoneer, Source iron.

יחדיו, ארבע החברות שהשותפות מימשה את אחזקותיה מאז הנפקתה השיאו תשואה על השקעה, בניכוי סכום ההשקעה, של כ־66.15%.

מאז הקמתה ב־2021 השותפות חילקה חזרה למשקיעים במהלך 4.5 השנים דיבידנד בסך כולל של כ־25.3 מש"ח, מתוכם כ־16.9 מש"ח (67%) כדיבידנד ו־33% בצורת ביי-בק של יחידות השתתפות של השותפות. כל זאת, עוד לפני שחולקה התמורה הצפויה ממכירת מניות ויה.