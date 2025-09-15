לפני גמל נט - תשואות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב אוגוסט 2025

|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
אוגוסט נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
קרן השתלמות
|
883
|
מיטב השתלמות מניות
|
1.33%
|
15.03%
|
24.75%
|
53.37%
|
15.32%
|
13.47%
|
88.13%
|
3,045.91
|
קרן השתלמות
|
15356
|
מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות
|
2.04%
|
10.31%
|
19.99%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
816.36
|
קרן השתלמות
|
15355
|
מיטב השתלמות משולב סחיר
|
1.26%
|
29.03%
|
52.37%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
832.88
|
קרן השתלמות
|
13245
|
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
|
0.18%
|
0.91%
|
6.17%
|
66.78%
|
18.59%
|
14.08%
|
93.19%
|
3,973.20
|
קרן השתלמות
|
15358
|
מיטב השתלמות קיימות
|
2.09%
|
7.57%
|
11.30%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
220.73
|
קרן השתלמות
|
15352
|
מיטב השתלמות מניות סחיר
|
0.04%
|
1.41%
|
0.48%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
342.93
|
קרן השתלמות
|
880
|
מיטב השתלמות כללי
|
1.19%
|
8.89%
|
14.49%
|
33.07%
|
9.99%
|
8.90%
|
53.14%
|
28,881.21
|
קרן השתלמות
|
481
|
מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש
|
0.00%
|
3.39%
|
5.07%
|
33.19%
|
10.02%
|
7.06%
|
40.65%
|
1,607.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
אוגוסט נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
קופת גמל
|
877
|
מיטב גמל מניות
|
1.31%
|
14.96%
|
24.64%
|
53.14%
|
15.26%
|
13.51%
|
88.44%
|
2,148.87
|
קופת גמל
|
1689
|
מיטב גמל עוקב מדדי מניות
|
2.04%
|
10.24%
|
20.04%
|
91.57%
|
24.20%
|
16.49%
|
114.54%
|
3,200.18
|
קופת גמל
|
14264
|
מיטב גמל משולב סחיר
|
1.27%
|
29.01%
|
52.71%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,272.72
|
קופת גמל
|
13246
|
מיטב גמל עוקב מדד S&P500
|
0.18%
|
0.94%
|
6.21%
|
66.90%
|
18.62%
|
14.09%
|
93.30%
|
2,315.85
|
קופת גמל
|
15346
|
מיטב גמל קיימות
|
2.10%
|
7.83%
|
11.57%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
225.71
|
קופת גמל
|
15345
|
מיטב גמל מניות סחיר
|
0.03%
|
1.59%
|
0.63%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
305.62
|
קופת גמל
|
7215
|
מיטב גמל לבני 50 ומטה
|
1.29%
|
10.13%
|
16.46%
|
36.36%
|
10.89%
|
9.47%
|
57.23%
|
3,883.27
|
קופת גמל
|
103
|
מיטב גמל לבני 50 עד 60
|
1.22%
|
8.99%
|
14.60%
|
33.26%
|
10.04%
|
8.99%
|
53.80%
|
18,376.57
|
קופת גמל
|
551
|
מיטב גמל לבני 60 ומעלה
|
1.11%
|
6.91%
|
11.16%
|
24.82%
|
7.67%
|
6.64%
|
37.89%
|
13,829.39
|
קופת גמל
|
14265
|
מיטב גמל עוקב מדדים גמיש
|
-0.09%
|
3.42%
|
5.11%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
479.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
אוגוסט נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
גמל להשקעה
|
7860
|
מיטב גמל להשקעה – מניות
|
1.31%
|
15.04%
|
24.70%
|
53.82%
|
15.44%
|
13.44%
|
87.85%
|
900.23
|
גמל להשקעה
|
7867
|
מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
|
2.04%
|
10.27%
|
20.09%
|
91.59%
|
24.20%
|
16.57%
|
115.23%
|
1,019.04
|
גמל להשקעה
|
15349
|
מיטב גמל להשקעה משולב סחיר
|
1.29%
|
28.94%
|
52.65%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
236.92
|
גמל להשקעה
|
13259
|
מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
|
0.17%
|
0.94%
|
6.20%
|
66.89%
|
18.62%
|
14.41%
|
96.01%
|
1,439.85
|
גמל להשקעה
|
14270
|
מיטב גמל להשקעה קיימות
|
2.07%
|
7.86%
|
11.49%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
49.02
|
גמל להשקעה
|
15350
|
מיטב גמל להשקעה מניות סחיר
|
0.03%
|
1.57%
|
0.70%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
78.96
|
גמל להשקעה
|
7978
|
מיטב גמל להשקעה – כללי
|
1.20%
|
9.08%
|
14.61%
|
33.67%
|
10.16%
|
8.06%
|
47.31%
|
2,452.43
|
גמל להשקעה
|
7979
|
מיטב גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש
|
-0.02%
|
3.50%
|
5.17%
|
28.99%
|
8.86%
|
6.33%
|
35.90%
|
235.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
אוגוסט נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
קרן פנסיה
|
1589
|
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות
|
1.67%
|
9.29%
|
16.92%
|
70.96%
|
19.57%
|
14.24%
|
94.60%
|
3,148.83
|
קרן פנסיה
|
2105
|
מיטב פנסיה מקיפה - מניות
|
1.09%
|
11.96%
|
19.19%
|
45.97%
|
13.44%
|
12.10%
|
76.99%
|
2,753.73
|
קרן פנסיה
|
14259
|
מיטב מקיפה משולב סחיר
|
1.16%
|
21.36%
|
37.50%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
645.10
|
קרן פנסיה
|
13260
|
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500
|
0.35%
|
2.36%
|
6.82%
|
54.88%
|
15.70%
|
-
|
-
|
8,393.06
|
קרן פנסיה
|
14261
|
מיטב מקיפה קיימות
|
1.68%
|
7.52%
|
10.75%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
117.88
|
קרן פנסיה
|
15360
|
מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר
|
0.24%
|
2.95%
|
2.50%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
287.12
|
קרן פנסיה
|
2155
|
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
|
1.22%
|
10.28%
|
16.52%
|
40.52%
|
12.01%
|
10.93%
|
68.01%
|
27,512.62
|
קרן פנסיה
|
9967
|
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60
|
1.22%
|
9.43%
|
15.03%
|
37.13%
|
11.10%
|
10.47%
|
64.51%
|
11,425.47
|
קרן פנסיה
|
9968
|
מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה
|
1.12%
|
7.52%
|
11.84%
|
30.03%
|
9.15%
|
7.72%
|
45.03%
|
5,157.35
|
קרן פנסיה
|
14260
|
מיטב מקיפה עוקב מדדים גמיש
|
0.23%
|
4.96%
|
7.70%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
187.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סוג קופה
|
מ.ה
|
שם קופה
|
אוגוסט נומינלי ברוטו
|
מצטבר מתחילת שנה
|
12 חודשים אחרונים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
היקף נכסים במל"ש
|
חסכון לכל ילד
|
11385
|
מיטב חסכון לכל ילד סיכון מועט
|
1.11%
|
7.16%
|
11.45%
|
25.43%
|
7.84%
|
5.76%
|
32.33%
|
604.05
|
חסכון לכל ילד
|
11386
|
מיטב חסכון לכל ילד סיכון בינוני
|
1.22%
|
9.25%
|
14.91%
|
33.67%
|
10.16%
|
8.04%
|
47.17%
|
270.25
|
חסכון לכל ילד
|
11387
|
מיטב חסכון לכל ילד סיכון גבוה
|
1.37%
|
15.15%
|
24.76%
|
54.05%
|
15.49%
|
13.48%
|
88.19%
|
387.73
|
חסכון לכל ילד
|
11388
|
מיטב חסכון לכל ילד הלכה (s&p500)
|
0.08%
|
0.51%
|
2.55%
|
16.29%
|
5.16%
|
4.40%
|
24.00%
|
515.38