לפני גמל נט - תשואות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב אוגוסט 2025

תשואות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב אוגוסט 2025

 

 
אילן רביב, מנכ״ל מיטב, צילום: רמי זרנגראילן רביב, מנכ״ל מיטב, צילום: רמי זרנגר
 
מיכאל לוי
15/09/2025

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

אוגוסט נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

קרן השתלמות

883

מיטב השתלמות מניות

1.33%

15.03%

24.75%

53.37%

15.32%

13.47%

88.13%

         3,045.91

קרן השתלמות

15356

מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות

2.04%

10.31%

19.99%

-

-

-

-

            816.36

קרן השתלמות

15355

מיטב השתלמות משולב סחיר

1.26%

29.03%

52.37%

-

-

-

-

            832.88

קרן השתלמות

13245

מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500

0.18%

0.91%

6.17%

66.78%

18.59%

14.08%

93.19%

         3,973.20

קרן השתלמות

15358

מיטב השתלמות קיימות

2.09%

7.57%

11.30%

-

-

-

-

            220.73

קרן השתלמות

15352

מיטב השתלמות מניות סחיר

0.04%

1.41%

0.48%

-

-

-

-

            342.93

קרן השתלמות

880

מיטב השתלמות כללי

1.19%

8.89%

14.49%

33.07%

9.99%

8.90%

53.14%

       28,881.21

קרן השתלמות

481

מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש

0.00%

3.39%

5.07%

33.19%

10.02%

7.06%

40.65%

         1,607.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

אוגוסט נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

קופת גמל

877

מיטב גמל מניות

1.31%

14.96%

24.64%

53.14%

15.26%

13.51%

88.44%

         2,148.87

קופת גמל

1689

מיטב גמל עוקב מדדי מניות

2.04%

10.24%

20.04%

91.57%

24.20%

16.49%

114.54%

         3,200.18

קופת גמל

14264

מיטב גמל משולב סחיר

1.27%

29.01%

52.71%

-

-

-

-

         1,272.72

קופת גמל

13246

מיטב גמל עוקב מדד S&P500

0.18%

0.94%

6.21%

66.90%

18.62%

14.09%

93.30%

         2,315.85

קופת גמל

15346

מיטב גמל קיימות

2.10%

7.83%

11.57%

-

-

-

-

            225.71

קופת גמל

15345

מיטב גמל מניות סחיר

0.03%

1.59%

0.63%

-

-

-

-

            305.62

קופת גמל

7215

מיטב גמל לבני 50 ומטה

1.29%

10.13%

16.46%

36.36%

10.89%

9.47%

57.23%

         3,883.27

קופת גמל

103

מיטב גמל לבני 50 עד 60

1.22%

8.99%

14.60%

33.26%

10.04%

8.99%

53.80%

       18,376.57

קופת גמל

551

מיטב גמל לבני 60 ומעלה

1.11%

6.91%

11.16%

24.82%

7.67%

6.64%

37.89%

       13,829.39

קופת גמל

14265

מיטב גמל עוקב מדדים גמיש

-0.09%

3.42%

5.11%

-

-

-

-

            479.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

אוגוסט נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

גמל להשקעה

7860

מיטב גמל להשקעה – מניות

1.31%

15.04%

24.70%

53.82%

15.44%

13.44%

87.85%

            900.23

גמל להשקעה

7867

מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

2.04%

10.27%

20.09%

91.59%

24.20%

16.57%

115.23%

         1,019.04

גמל להשקעה

15349

מיטב גמל להשקעה משולב סחיר

1.29%

28.94%

52.65%

-

-

-

-

            236.92

גמל להשקעה

13259

מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

0.17%

0.94%

6.20%

66.89%

18.62%

14.41%

96.01%

         1,439.85

גמל להשקעה

14270

מיטב גמל להשקעה קיימות

2.07%

7.86%

11.49%

-

-

-

-

              49.02

גמל להשקעה

15350

מיטב גמל להשקעה מניות סחיר

0.03%

1.57%

0.70%

-

-

-

-

              78.96

גמל להשקעה

7978

מיטב גמל להשקעה – כללי

1.20%

9.08%

14.61%

33.67%

10.16%

8.06%

47.31%

         2,452.43

גמל להשקעה

7979

מיטב גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש

-0.02%

3.50%

5.17%

28.99%

8.86%

6.33%

35.90%

            235.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

אוגוסט נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

קרן פנסיה

1589

מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות

1.67%

9.29%

16.92%

70.96%

19.57%

14.24%

94.60%

         3,148.83

קרן פנסיה

2105

מיטב פנסיה מקיפה - מניות

1.09%

11.96%

19.19%

45.97%

13.44%

12.10%

76.99%

         2,753.73

קרן פנסיה

14259

מיטב מקיפה משולב סחיר

1.16%

21.36%

37.50%

-

-

-

-

            645.10

קרן פנסיה

13260

מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500

0.35%

2.36%

6.82%

54.88%

15.70%

-

-

         8,393.06

קרן פנסיה

14261

מיטב מקיפה קיימות

1.68%

7.52%

10.75%

-

-

-

-

            117.88

קרן פנסיה

15360

מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר

0.24%

2.95%

2.50%

-

-

-

-

            287.12

קרן פנסיה

2155

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

1.22%

10.28%

16.52%

40.52%

12.01%

10.93%

68.01%

       27,512.62

קרן פנסיה

9967

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

1.22%

9.43%

15.03%

37.13%

11.10%

10.47%

64.51%

       11,425.47

קרן פנסיה

9968

מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

1.12%

7.52%

11.84%

30.03%

9.15%

7.72%

45.03%

         5,157.35

קרן פנסיה

14260

מיטב מקיפה עוקב מדדים גמיש

0.23%

4.96%

7.70%

-

-

-

-

            187.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג קופה

מ.ה

שם קופה

אוגוסט נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

תשואה  מצטברת 5 שנים

 היקף נכסים במל"ש

חסכון לכל ילד

11385

מיטב חסכון לכל ילד סיכון מועט

1.11%

7.16%

11.45%

25.43%

7.84%

5.76%

32.33%

            604.05

חסכון לכל ילד

11386

מיטב חסכון לכל ילד סיכון בינוני

1.22%

9.25%

14.91%

33.67%

10.16%

8.04%

47.17%

            270.25

חסכון לכל ילד

11387

מיטב חסכון לכל ילד סיכון גבוה

1.37%

15.15%

24.76%

54.05%

15.49%

13.48%

88.19%

            387.73

חסכון לכל ילד

11388

מיטב חסכון לכל ילד הלכה (s&p500)

0.08%

0.51%

2.55%

16.29%

5.16%

4.40%

24.00%

            515.38

