לפני גמל נט - תשואות קופות גמל הראל - אוגוסט 2025

תשואות קופות גמל הראל - אוגוסט 2025

 

 
תשואות קופות גמל הראל / תמונה: Dreamstimeתשואות קופות גמל הראל / תמונה: Dreamstime
 
מורן שקד
15/09/2025

ממשק תשואה ליצוא - גמל אוגוסט 2025

 

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

סטית תקן 5 שנים

יתרה

6365

761

הראל גמל מסלול מניות

אוגוסט

      1.52%

     14.36%

     22.53%

     47.21%

        84.54%

     13.76%

     13.04%

    11.70

          1,207,695.42

6364

9742

הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60

אוגוסט

      1.14%

        7.94%

     12.36%

     26.36%

        45.15%

        8.11%

        7.74%

       5.47

          6,304,549.41

6351

9744

הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה

אוגוסט

      1.22%

        9.27%

     14.07%

     29.56%

        49.37%

        9.02%

        8.36%

       6.44

          2,353,386.33

6352

9745

הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה

אוגוסט

      0.93%

        5.57%

        8.74%

     17.76%

        27.96%

        5.60%

        5.05%

       3.92

       13,554,758.07

6591

8211

הראל גמל להשקעה כללי

אוגוסט

      0.85%

     11.00%

     17.48%

     34.65%

        52.01%

     10.43%

        8.74%

       5.65

          2,431,485.44

6593

8521

הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות

אוגוסט

      0.76%

        6.91%

     11.28%

     21.84%

        27.81%

        6.81%

        5.03%

       3.80

              280,716.78

6594

8522

הראל גמל להשקעה מניות

אוגוסט

      0.83%

     19.86%

     32.85%

     65.12%

     108.40%

     18.20%

     15.82%

    11.31

          1,461,706.63

6595

8523

הראל גמל השקעה מסלול הלכה

אוגוסט

      1.13%

        7.85%

     12.73%

     24.21%

        30.74%

        7.49%

        5.51%

       6.05

                 48,982.67

6597

13414

הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500

אוגוסט

    -0.07%

        0.63%

        5.78%

     67.29%

                      -  

     18.71%

                   -  

              -  

          2,145,480.97

6596

13254

הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר

אוגוסט

      0.37%

        2.82%

        4.30%

     12.09%

                      -  

        3.88%

                   -  

              -  

                 46,284.98

6601

15040

הראל קופת גמל להשקעה – פאסיבי מדדי מניות

אוגוסט

      0.32%

        3.46%

     14.03%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              165,955.65

6385

14201

הראל קופת גמל -עוקב מדדים גמיש

אוגוסט

      0.72%

        8.62%

     13.79%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              698,969.73

6383

13501

הראל גמל - מחקה מדד s&p 500

אוגוסט

    -0.06%

        0.64%

        5.78%

     67.31%

                      -  

     18.72%

                   -  

              -  

          3,445,906.84

6386

14202

הראל קופת גמל -משולב סחיר

אוגוסט

      0.15%

        0.60%

        1.16%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              198,591.69

6611

9555

הראל גמל השקעה לילד הלכתי הלכה יהודית

אוגוסט

      1.15%

        9.96%

     15.53%

     31.30%

        39.69%

        9.50%

        6.91%

       6.44

          2,581,371.39

6612

11375

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט

אוגוסט

      0.66%

        4.67%

        7.70%

     17.14%

        20.76%

        5.41%

        3.84%

       2.98

          1,276,741.01

6613

11376

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני

אוגוסט

      1.23%

        8.13%

     12.35%

     26.60%

        40.92%

        8.18%

        7.10%

       5.53

              496,201.28

6614

11377

הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון גבוה

אוגוסט

      1.49%

     14.37%

     22.86%

     47.34%

        84.15%

     13.79%

     12.99%

    11.81

          1,166,481.55

6371

1335

הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות

אוגוסט

      0.75%

        4.66%

        7.18%

     12.65%

        13.30%

        4.05%

        2.53%

       2.75

              455,400.43

6350

1524

הראל גמל מסלול הלכה

אוגוסט

      1.21%

        8.12%

     13.28%

     27.09%

        35.90%

        8.32%

        6.33%

       6.08

              250,363.55

6370

1334

הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר

אוגוסט

      0.40%

        2.99%

        4.54%

     12.51%

        12.26%

        4.01%

        2.34%

       0.67

              301,696.66

6348

857

הראל דקל

אוגוסט

      1.12%

        8.65%

     13.50%

     28.28%

        40.08%

        8.66%

        6.97%

       6.04

                 70,159.46

6358

154

הראל השתלמות מסלול כללי

אוגוסט

      1.09%

        8.15%

     12.42%

     26.65%

        44.48%

        8.19%

        7.64%

       5.38

       13,898,394.22

6359

763

הראל השתלמות מסלול מניות

אוגוסט

      1.51%

     14.32%

     22.69%

     47.80%

        86.22%

     13.91%

     13.24%

    11.69

          2,220,769.99

6355

416

הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 20% מניות

אוגוסט

      0.81%

        3.93%

        6.30%

     15.03%

        24.74%

        4.78%

        4.52%

       3.06

          2,908,349.42

6345

438

קרן החיסכון לצבא הקבע כללי

אוגוסט

      1.14%

        7.90%

     12.32%

     27.15%

        45.08%

        8.34%

        7.73%

       5.52

          4,774,596.38

6363

1034

הראל השתלמות מסלול חו"ל

אוגוסט

      0.19%

        0.90%

        1.36%

     38.11%

        32.91%

     11.36%

        5.86%

       5.72

              880,110.93

6346

1410

קחצ"ק מסלול ללא מניות

אוגוסט

      0.54%

        3.89%

        5.26%

        7.21%

           7.24%

        2.35%

        1.41%

       2.71

              134,640.84

6347

1411

קחצ"ק מסלול מנייתי

אוגוסט

      1.51%

     14.49%

     22.77%

     46.88%

        83.54%

     13.67%

     12.91%

    11.82

          1,108,794.38

6344

13649

קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500

אוגוסט

    -0.06%

        0.67%

        5.84%

     67.23%

                      -  

     18.70%

                   -  

              -  

          1,442,479.82

6362

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

אוגוסט

      0.69%

        4.56%

        7.14%

     11.26%

        11.27%

        3.62%

        2.16%

       2.60

              304,078.43

6356

1523

הראל השתלמות מסלול הלכה

אוגוסט

      1.05%

        7.99%

     13.48%

     27.64%

        36.52%

        8.47%

        6.42%

       6.04

              528,467.07

6395

14716

הראל השתלמות מסלול כספי

אוגוסט

      0.40%

        3.01%

        4.56%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 98,012.16

6384

13502

הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500

אוגוסט

    -0.07%

        0.64%

        5.79%

     67.32%

                      -  

     18.72%

                   -  

              -  

          7,206,626.80

6378

739

הראל קמ"פ מסלול מניות

אוגוסט

      1.45%

     13.99%

     21.83%

     46.80%

        88.85%

     13.65%

     13.56%

    11.99

                 39,352.70

6379

741

הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד

אוגוסט

      0.67%

        3.43%

        5.56%

     10.00%

        14.58%

        3.23%

        2.76%

       3.30

                 52,152.05

6380

742

הראל קמ"פ מסלול שקלי

אוגוסט

      1.13%

        5.09%

        9.25%

     11.96%

           8.45%

        3.84%

        1.64%

       3.30

                 40,183.37

6381

743

הראל קמ"פ מסלול אג"ח עד 15% מניות

אוגוסט

      0.79%

        5.51%

        8.87%

     19.38%

        23.36%

        6.08%

        4.29%

       3.42

              130,813.09

6372

155

הראל קמ"פ מסלול כללי

אוגוסט

      1.05%

        8.29%

     12.89%

     28.25%

        40.54%

        8.65%

        7.04%

       5.95

          1,220,274.65

6604

15287

הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר

אוגוסט

      0.78%

        4.03%

        6.78%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 23,212.50

6607

15283

הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח

אוגוסט

      0.78%

        4.11%

        6.92%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 21,530.77

6390

15297

הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש

אוגוסט

      0.72%

        8.63%

     13.74%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              198,408.53

6388

15293

הראל גמל- עוקב מדדי מניות

אוגוסט

      0.32%

        3.40%

     14.08%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              222,206.82

6421

15292

הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח

אוגוסט

    -0.65%

      -3.52%

      -4.62%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 66,370.05

6393

15300

הראל השתלמות עוקב מדדי מניות

אוגוסט

      0.31%

        3.44%

     13.74%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              273,402.75

6598

15284

הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש

אוגוסט

      0.72%

        8.65%

     13.78%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 60,552.92

6394

15302

הראל השתלמות מניות סחיר

אוגוסט

      1.43%

     28.63%

     51.39%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              446,020.50

6602

15286

הראל גמל להשקעה מניות סחיר

אוגוסט

      0.81%

     35.05%

     58.24%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              184,091.13

6396

15298

הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח

אוגוסט

    -0.65%

      -3.61%

      -4.82%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 31,448.69

6373

1296

קופה לפנסיה תקציבית

אוגוסט

      1.10%

        8.54%

     13.38%

     28.72%

        40.35%

        8.78%

        7.01%

       6.01

                 35,755.38

6397

15301

הראל השתלמות אג"ח סחיר

אוגוסט

      0.76%

        4.41%

        7.46%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 82,739.77

6606

15290

הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אוגוסט

      0.73%

        5.62%

        9.18%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 14,337.69

6398

15303

הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אוגוסט

      1.01%

        6.77%

     10.69%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 59,798.53

6389

15295

הראל גמל- מניות סחיר

אוגוסט

      1.41%

     28.73%

     51.67%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              404,263.04

6399

15299

הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אוגוסט

      0.73%

        5.64%

        9.16%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 19,662.06

6599

15288

הראל גמל להשקעה משולב סחיר

אוגוסט

      0.08%

      -0.14%

        0.26%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 21,214.82

6330

15304

קרן החיסכון לצבא הקבע - כספי (שקלי)

אוגוסט

      0.40%

        3.05%

        4.61%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 16,342.74

6422

15294

הראל גמל- אג"ח סחיר

אוגוסט

      0.76%

        4.41%

        7.46%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

              153,922.50

6332

15305

קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר

אוגוסט

      1.40%

     28.60%

     51.65%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 59,846.91

6333

15307

קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדים - גמיש

אוגוסט

      0.71%

        8.58%

     13.71%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 18,390.84

6603

15285

הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח

אוגוסט

    -0.64%

      -3.60%

      -5.18%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 12,449.92

6334

15308

קרן החיסכון לצבא הקבע -עוקב מדדי מניות

אוגוסט

      0.35%

        3.54%

     13.72%

                   -  

                      -  

                   -  

                   -  

              -  

                 45,578.80

                         
                         
                         
                         

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

              
