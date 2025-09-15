לפני גמל נט - תשואות קופות גמל הראל - אוגוסט 2025

ממשק תשואה ליצוא - גמל אוגוסט 2025
|
קוד דנאל
|
קוד אוצר
|
תאור קופה
|
חודש
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
תשואה 5 שנים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
סטית תקן 5 שנים
|
יתרה
|
6365
|
761
|
הראל גמל מסלול מניות
|
אוגוסט
|
1.52%
|
14.36%
|
22.53%
|
47.21%
|
84.54%
|
13.76%
|
13.04%
|
11.70
|
1,207,695.42
|
6364
|
9742
|
הראל גמל מסלול לבני 50 עד 60
|
אוגוסט
|
1.14%
|
7.94%
|
12.36%
|
26.36%
|
45.15%
|
8.11%
|
7.74%
|
5.47
|
6,304,549.41
|
6351
|
9744
|
הראל גמל מסלול לבני 50 ומטה
|
אוגוסט
|
1.22%
|
9.27%
|
14.07%
|
29.56%
|
49.37%
|
9.02%
|
8.36%
|
6.44
|
2,353,386.33
|
6352
|
9745
|
הראל גמל מסלול לבני 60 ומעלה
|
אוגוסט
|
0.93%
|
5.57%
|
8.74%
|
17.76%
|
27.96%
|
5.60%
|
5.05%
|
3.92
|
13,554,758.07
|
6591
|
8211
|
הראל גמל להשקעה כללי
|
אוגוסט
|
0.85%
|
11.00%
|
17.48%
|
34.65%
|
52.01%
|
10.43%
|
8.74%
|
5.65
|
2,431,485.44
|
6593
|
8521
|
הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות
|
אוגוסט
|
0.76%
|
6.91%
|
11.28%
|
21.84%
|
27.81%
|
6.81%
|
5.03%
|
3.80
|
280,716.78
|
6594
|
8522
|
הראל גמל להשקעה מניות
|
אוגוסט
|
0.83%
|
19.86%
|
32.85%
|
65.12%
|
108.40%
|
18.20%
|
15.82%
|
11.31
|
1,461,706.63
|
6595
|
8523
|
הראל גמל השקעה מסלול הלכה
|
אוגוסט
|
1.13%
|
7.85%
|
12.73%
|
24.21%
|
30.74%
|
7.49%
|
5.51%
|
6.05
|
48,982.67
|
6597
|
13414
|
הראל גמל להשקעה מחקה מדד s&p 500
|
אוגוסט
|
-0.07%
|
0.63%
|
5.78%
|
67.29%
|
-
|
18.71%
|
-
|
-
|
2,145,480.97
|
6596
|
13254
|
הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר
|
אוגוסט
|
0.37%
|
2.82%
|
4.30%
|
12.09%
|
-
|
3.88%
|
-
|
-
|
46,284.98
|
6601
|
15040
|
הראל קופת גמל להשקעה – פאסיבי מדדי מניות
|
אוגוסט
|
0.32%
|
3.46%
|
14.03%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
165,955.65
|
6385
|
14201
|
הראל קופת גמל -עוקב מדדים גמיש
|
אוגוסט
|
0.72%
|
8.62%
|
13.79%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
698,969.73
|
6383
|
13501
|
הראל גמל - מחקה מדד s&p 500
|
אוגוסט
|
-0.06%
|
0.64%
|
5.78%
|
67.31%
|
-
|
18.72%
|
-
|
-
|
3,445,906.84
|
6386
|
14202
|
הראל קופת גמל -משולב סחיר
|
אוגוסט
|
0.15%
|
0.60%
|
1.16%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
198,591.69
|
6611
|
9555
|
הראל גמל השקעה לילד הלכתי הלכה יהודית
|
אוגוסט
|
1.15%
|
9.96%
|
15.53%
|
31.30%
|
39.69%
|
9.50%
|
6.91%
|
6.44
|
2,581,371.39
|
6612
|
11375
|
הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
אוגוסט
|
0.66%
|
4.67%
|
7.70%
|
17.14%
|
20.76%
|
5.41%
|
3.84%
|
2.98
|
1,276,741.01
|
6613
|
11376
|
הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
אוגוסט
|
1.23%
|
8.13%
|
12.35%
|
26.60%
|
40.92%
|
8.18%
|
7.10%
|
5.53
|
496,201.28
|
6614
|
11377
|
הראל גמל השקעה לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
|
אוגוסט
|
1.49%
|
14.37%
|
22.86%
|
47.34%
|
84.15%
|
13.79%
|
12.99%
|
11.81
|
1,166,481.55
|
6371
|
1335
|
הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות
|
אוגוסט
|
0.75%
|
4.66%
|
7.18%
|
12.65%
|
13.30%
|
4.05%
|
2.53%
|
2.75
|
455,400.43
|
6350
|
1524
|
הראל גמל מסלול הלכה
|
אוגוסט
|
1.21%
|
8.12%
|
13.28%
|
27.09%
|
35.90%
|
8.32%
|
6.33%
|
6.08
|
250,363.55
|
6370
|
1334
|
הראל גמל מסלול שקלי טווח קצר
|
אוגוסט
|
0.40%
|
2.99%
|
4.54%
|
12.51%
|
12.26%
|
4.01%
|
2.34%
|
0.67
|
301,696.66
|
6348
|
857
|
הראל דקל
|
אוגוסט
|
1.12%
|
8.65%
|
13.50%
|
28.28%
|
40.08%
|
8.66%
|
6.97%
|
6.04
|
70,159.46
|
6358
|
154
|
הראל השתלמות מסלול כללי
|
אוגוסט
|
1.09%
|
8.15%
|
12.42%
|
26.65%
|
44.48%
|
8.19%
|
7.64%
|
5.38
|
13,898,394.22
|
6359
|
763
|
הראל השתלמות מסלול מניות
|
אוגוסט
|
1.51%
|
14.32%
|
22.69%
|
47.80%
|
86.22%
|
13.91%
|
13.24%
|
11.69
|
2,220,769.99
|
6355
|
416
|
הראל השתלמות מסלול אג"ח עד 20% מניות
|
אוגוסט
|
0.81%
|
3.93%
|
6.30%
|
15.03%
|
24.74%
|
4.78%
|
4.52%
|
3.06
|
2,908,349.42
|
6345
|
438
|
קרן החיסכון לצבא הקבע כללי
|
אוגוסט
|
1.14%
|
7.90%
|
12.32%
|
27.15%
|
45.08%
|
8.34%
|
7.73%
|
5.52
|
4,774,596.38
|
6363
|
1034
|
הראל השתלמות מסלול חו"ל
|
אוגוסט
|
0.19%
|
0.90%
|
1.36%
|
38.11%
|
32.91%
|
11.36%
|
5.86%
|
5.72
|
880,110.93
|
6346
|
1410
|
קחצ"ק מסלול ללא מניות
|
אוגוסט
|
0.54%
|
3.89%
|
5.26%
|
7.21%
|
7.24%
|
2.35%
|
1.41%
|
2.71
|
134,640.84
|
6347
|
1411
|
קחצ"ק מסלול מנייתי
|
אוגוסט
|
1.51%
|
14.49%
|
22.77%
|
46.88%
|
83.54%
|
13.67%
|
12.91%
|
11.82
|
1,108,794.38
|
6344
|
13649
|
קרן החיסכון לצבא הקבע - מחקה מדד s&p500
|
אוגוסט
|
-0.06%
|
0.67%
|
5.84%
|
67.23%
|
-
|
18.70%
|
-
|
-
|
1,442,479.82
|
6362
|
1485
|
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות
|
אוגוסט
|
0.69%
|
4.56%
|
7.14%
|
11.26%
|
11.27%
|
3.62%
|
2.16%
|
2.60
|
304,078.43
|
6356
|
1523
|
הראל השתלמות מסלול הלכה
|
אוגוסט
|
1.05%
|
7.99%
|
13.48%
|
27.64%
|
36.52%
|
8.47%
|
6.42%
|
6.04
|
528,467.07
|
6395
|
14716
|
הראל השתלמות מסלול כספי
|
אוגוסט
|
0.40%
|
3.01%
|
4.56%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
98,012.16
|
6384
|
13502
|
הראל השתלמות - מחקה מדד s&p 500
|
אוגוסט
|
-0.07%
|
0.64%
|
5.79%
|
67.32%
|
-
|
18.72%
|
-
|
-
|
7,206,626.80
|
6378
|
739
|
הראל קמ"פ מסלול מניות
|
אוגוסט
|
1.45%
|
13.99%
|
21.83%
|
46.80%
|
88.85%
|
13.65%
|
13.56%
|
11.99
|
39,352.70
|
6379
|
741
|
הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד
|
אוגוסט
|
0.67%
|
3.43%
|
5.56%
|
10.00%
|
14.58%
|
3.23%
|
2.76%
|
3.30
|
52,152.05
|
6380
|
742
|
הראל קמ"פ מסלול שקלי
|
אוגוסט
|
1.13%
|
5.09%
|
9.25%
|
11.96%
|
8.45%
|
3.84%
|
1.64%
|
3.30
|
40,183.37
|
6381
|
743
|
הראל קמ"פ מסלול אג"ח עד 15% מניות
|
אוגוסט
|
0.79%
|
5.51%
|
8.87%
|
19.38%
|
23.36%
|
6.08%
|
4.29%
|
3.42
|
130,813.09
|
6372
|
155
|
הראל קמ"פ מסלול כללי
|
אוגוסט
|
1.05%
|
8.29%
|
12.89%
|
28.25%
|
40.54%
|
8.65%
|
7.04%
|
5.95
|
1,220,274.65
|
6604
|
15287
|
הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר
|
אוגוסט
|
0.78%
|
4.03%
|
6.78%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23,212.50
|
6607
|
15283
|
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח
|
אוגוסט
|
0.78%
|
4.11%
|
6.92%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21,530.77
|
6390
|
15297
|
הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש
|
אוגוסט
|
0.72%
|
8.63%
|
13.74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
198,408.53
|
6388
|
15293
|
הראל גמל- עוקב מדדי מניות
|
אוגוסט
|
0.32%
|
3.40%
|
14.08%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
222,206.82
|
6421
|
15292
|
הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח
|
אוגוסט
|
-0.65%
|
-3.52%
|
-4.62%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
66,370.05
|
6393
|
15300
|
הראל השתלמות עוקב מדדי מניות
|
אוגוסט
|
0.31%
|
3.44%
|
13.74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
273,402.75
|
6598
|
15284
|
הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
|
אוגוסט
|
0.72%
|
8.65%
|
13.78%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
60,552.92
|
6394
|
15302
|
הראל השתלמות מניות סחיר
|
אוגוסט
|
1.43%
|
28.63%
|
51.39%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
446,020.50
|
6602
|
15286
|
הראל גמל להשקעה מניות סחיר
|
אוגוסט
|
0.81%
|
35.05%
|
58.24%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
184,091.13
|
6396
|
15298
|
הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח
|
אוגוסט
|
-0.65%
|
-3.61%
|
-4.82%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31,448.69
|
6373
|
1296
|
קופה לפנסיה תקציבית
|
אוגוסט
|
1.10%
|
8.54%
|
13.38%
|
28.72%
|
40.35%
|
8.78%
|
7.01%
|
6.01
|
35,755.38
|
6397
|
15301
|
הראל השתלמות אג"ח סחיר
|
אוגוסט
|
0.76%
|
4.41%
|
7.46%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
82,739.77
|
6606
|
15290
|
הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
אוגוסט
|
0.73%
|
5.62%
|
9.18%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14,337.69
|
6398
|
15303
|
הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
אוגוסט
|
1.01%
|
6.77%
|
10.69%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
59,798.53
|
6389
|
15295
|
הראל גמל- מניות סחיר
|
אוגוסט
|
1.41%
|
28.73%
|
51.67%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
404,263.04
|
6399
|
15299
|
הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
אוגוסט
|
0.73%
|
5.64%
|
9.16%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
19,662.06
|
6599
|
15288
|
הראל גמל להשקעה משולב סחיר
|
אוגוסט
|
0.08%
|
-0.14%
|
0.26%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
21,214.82
|
6330
|
15304
|
קרן החיסכון לצבא הקבע - כספי (שקלי)
|
אוגוסט
|
0.40%
|
3.05%
|
4.61%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16,342.74
|
6422
|
15294
|
הראל גמל- אג"ח סחיר
|
אוגוסט
|
0.76%
|
4.41%
|
7.46%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
153,922.50
|
6332
|
15305
|
קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר
|
אוגוסט
|
1.40%
|
28.60%
|
51.65%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
59,846.91
|
6333
|
15307
|
קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדים - גמיש
|
אוגוסט
|
0.71%
|
8.58%
|
13.71%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
18,390.84
|
6603
|
15285
|
הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח
|
אוגוסט
|
-0.64%
|
-3.60%
|
-5.18%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12,449.92
|
6334
|
15308
|
קרן החיסכון לצבא הקבע -עוקב מדדי מניות
|
אוגוסט
|
0.35%
|
3.54%
|
13.72%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45,578.80
|
התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד