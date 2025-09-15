לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח הראל - אוגוסט 2025

ממשק תשואה ליצוא - ביטוח אוגוסט 2025
|
קוד דנאל
|
קוד אוצר
|
תאור קופה
|
חודש
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
תשואה 5 שנים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
סטית תקן 5 שנים
|
יתרה
|
98
|
88
|
הראל מסלול כללי
|
אוגוסט
|
1.02%
|
7.61%
|
11.68%
|
25.56%
|
43.73%
|
7.88%
|
7.53%
|
5.34
|
21,663,781.09
|
171
|
89
|
הראל מסלול אג"ח ללא מניות
|
אוגוסט
|
0.77%
|
4.75%
|
6.95%
|
11.65%
|
11.90%
|
3.74%
|
2.27%
|
2.82
|
1,464,075.10
|
92
|
90
|
הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)
|
אוגוסט
|
0.69%
|
2.46%
|
4.73%
|
12.29%
|
20.54%
|
3.94%
|
3.81%
|
3.01
|
2,926,915.00
|
94
|
92
|
הראל מסלול מניות
|
אוגוסט
|
1.52%
|
14.55%
|
22.94%
|
47.26%
|
85.67%
|
13.77%
|
13.17%
|
11.78
|
3,655,426.83
|
174
|
93
|
הראל מסלול שקלי טווח קצר
|
אוגוסט
|
0.40%
|
2.99%
|
4.54%
|
12.48%
|
12.20%
|
4.00%
|
2.33%
|
0.67
|
726,902.93
|
103
|
195
|
הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר
|
אוגוסט
|
0.40%
|
2.99%
|
4.54%
|
12.48%
|
12.20%
|
4.00%
|
2.33%
|
0.67
|
43,998.58
|
104
|
196
|
הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות
|
אוגוסט
|
0.77%
|
4.75%
|
6.95%
|
11.65%
|
11.90%
|
3.74%
|
2.27%
|
2.82
|
49,164.28
|
105
|
197
|
הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות
|
אוגוסט
|
1.52%
|
14.55%
|
22.94%
|
47.26%
|
85.67%
|
13.77%
|
13.17%
|
11.78
|
385,046.14
|
6571
|
9562
|
הראל מסלול לבני 50 ומטה
|
אוגוסט
|
1.11%
|
9.07%
|
13.28%
|
27.87%
|
46.40%
|
8.54%
|
7.92%
|
6.33
|
2,590,347.67
|
6572
|
9563
|
הראל מסלול לבני 50 עד 60
|
אוגוסט
|
1.05%
|
8.00%
|
12.11%
|
26.18%
|
41.13%
|
8.06%
|
7.13%
|
5.37
|
2,268,660.14
|
6573
|
9564
|
הראל מסלול לבני 60 ומעלה
|
אוגוסט
|
0.86%
|
5.72%
|
8.63%
|
17.55%
|
26.18%
|
5.54%
|
4.76%
|
3.84
|
3,434,789.93
|
6451
|
9565
|
הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
אוגוסט
|
0.92%
|
6.85%
|
10.93%
|
25.42%
|
38.18%
|
7.84%
|
6.68%
|
5.42
|
3,952,735.55
|
183
|
11400
|
הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50
|
אוגוסט
|
1.11%
|
9.07%
|
13.28%
|
27.87%
|
46.40%
|
8.54%
|
7.92%
|
6.33
|
20,423.99
|
178
|
11402
|
הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה
|
אוגוסט
|
0.86%
|
5.72%
|
8.63%
|
17.55%
|
26.18%
|
5.54%
|
4.76%
|
3.84
|
301,614.96
|
182
|
11403
|
הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה
|
אוגוסט
|
0.92%
|
6.85%
|
10.93%
|
25.42%
|
38.18%
|
7.84%
|
6.68%
|
5.42
|
3,051,510.24
|
184
|
11401
|
הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60
|
אוגוסט
|
1.05%
|
8.00%
|
12.11%
|
26.18%
|
41.13%
|
8.06%
|
7.13%
|
5.37
|
174,771.38
|
197
|
14414
|
הראל מסלול עוקב מדדים גמיש
|
אוגוסט
|
0.72%
|
8.56%
|
13.74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,208,767.95
|
202
|
15029
|
הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות
|
אוגוסט
|
0.32%
|
3.62%
|
14.03%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
615,371.84
|
204
|
15316
|
הראל ביטוח עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
אוגוסט
|
0.73%
|
5.60%
|
9.19%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
62,189.36
|
193
|
13436
|
הראל מחקה מדד תל בונד 60
|
אוגוסט
|
-0.62%
|
-3.37%
|
-4.54%
|
0.66%
|
-
|
0.22%
|
-
|
-
|
305,906.00
|
198
|
15317
|
הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול הלכה
|
אוגוסט
|
1.05%
|
8.39%
|
14.65%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
51,833.66
|
196
|
14211
|
הראל מסלול קיימות
|
אוגוסט
|
2.13%
|
7.61%
|
-5.18%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11,714.35
|
201
|
15318
|
הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול אג"ח סחיר
|
אוגוסט
|
0.76%
|
4.40%
|
7.44%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
400,850.83
|
191
|
13434
|
הראל מחקה מדד S&p500
|
אוגוסט
|
-0.07%
|
0.71%
|
5.86%
|
67.53%
|
-
|
18.77%
|
-
|
-
|
2,827,007.78
|
199
|
15319
|
הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול מניות סחיר
|
אוגוסט
|
1.40%
|
28.54%
|
53.26%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
926,995.99
|
206
|
15339
|
מסלול כלליFidelity
|
אוגוסט
|
-1.37%
|
2.69%
|
-6.25%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
107,561.11
|
203
|
15320
|
הראל מסלול סחיר אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
אוגוסט
|
1.01%
|
6.67%
|
10.66%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
254,116.88
|
195
|
14210
|
הראל מסלול משולב סחיר
|
אוגוסט
|
0.39%
|
1.33%
|
1.62%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,859,383.38
|
205
|
15338
|
מסלול מניותFidelity
|
אוגוסט
|
-0.97%
|
7.51%
|
-1.33%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
99,414.58
|
20002
|
259011
|
הראל-קרן ט'
|
אוגוסט
|
1.05%
|
7.60%
|
11.82%
|
25.80%
|
43.98%
|
7.95%
|
7.56%
|
4.91
|
1,001,202.68
|
20003
|
259012
|
הראל-קרן י' ישנה
|
אוגוסט
|
1.05%
|
7.89%
|
12.25%
|
27.03%
|
46.87%
|
8.30%
|
7.99%
|
5.28
|
26,079,009.09
|
20004
|
259013
|
הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04
|
אוגוסט
|
1.05%
|
7.89%
|
12.25%
|
27.03%
|
46.87%
|
8.30%
|
7.99%
|
5.28
|
955,280.86
|
