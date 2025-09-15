תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח הראל - אוגוסט 2025

תשואות ביטוח הראל - אוגוסט 2025

 

 
ניר כהן, מנכ״ל הראל השקעות והראל ביטוח ופיננסים, צילום: טל שחרניר כהן, מנכ״ל הראל השקעות והראל ביטוח ופיננסים, צילום: טל שחר
 
מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/09/2025

ממשק תשואה ליצוא - ביטוח אוגוסט 2025

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

סטית תקן 5 שנים

יתרה

98

88

הראל מסלול כללי

אוגוסט

      1.02%

        7.61%

     11.68%

     25.56%

     43.73%

        7.88%

        7.53%

       5.34

       21,663,781.09

171

89

הראל מסלול אג"ח ללא מניות

אוגוסט

      0.77%

        4.75%

        6.95%

     11.65%

     11.90%

        3.74%

        2.27%

       2.82

          1,464,075.10

92

90

הראל מסלול אג"ח (עד 20% מניות)

אוגוסט

      0.69%

        2.46%

        4.73%

     12.29%

     20.54%

        3.94%

        3.81%

       3.01

          2,926,915.00

94

92

הראל מסלול מניות

אוגוסט

      1.52%

     14.55%

     22.94%

     47.26%

     85.67%

     13.77%

     13.17%

    11.78

          3,655,426.83

174

93

הראל מסלול שקלי טווח קצר

אוגוסט

      0.40%

        2.99%

        4.54%

     12.48%

     12.20%

        4.00%

        2.33%

       0.67

              726,902.93

103

195

הראל מסלול משתתף ברווחים שקלי טווח קצר

אוגוסט

      0.40%

        2.99%

        4.54%

     12.48%

     12.20%

        4.00%

        2.33%

       0.67

                 43,998.58

104

196

הראל מסלול משתתף ברווחים כללי ללא מניות

אוגוסט

      0.77%

        4.75%

        6.95%

     11.65%

     11.90%

        3.74%

        2.27%

       2.82

                 49,164.28

105

197

הראל מסלול משתתף ברווחים לפחות 75% מניות

אוגוסט

      1.52%

     14.55%

     22.94%

     47.26%

     85.67%

     13.77%

     13.17%

    11.78

              385,046.14

6571

9562

הראל מסלול לבני 50 ומטה

אוגוסט

      1.11%

        9.07%

     13.28%

     27.87%

     46.40%

        8.54%

        7.92%

       6.33

          2,590,347.67

6572

9563

הראל מסלול לבני 50 עד 60

אוגוסט

      1.05%

        8.00%

     12.11%

     26.18%

     41.13%

        8.06%

        7.13%

       5.37

          2,268,660.14

6573

9564

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

אוגוסט

      0.86%

        5.72%

        8.63%

     17.55%

     26.18%

        5.54%

        4.76%

       3.84

          3,434,789.93

6451

9565

הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה

אוגוסט

      0.92%

        6.85%

     10.93%

     25.42%

     38.18%

        7.84%

        6.68%

       5.42

          3,952,735.55

183

11400

הראל-מסלול משתתף ברווחים מדרגות עד 50

אוגוסט

      1.11%

        9.07%

     13.28%

     27.87%

     46.40%

        8.54%

        7.92%

       6.33

                 20,423.99

178

11402

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 60 ומעלה

אוגוסט

      0.86%

        5.72%

        8.63%

     17.55%

     26.18%

        5.54%

        4.76%

       3.84

              301,614.96

182

11403

הראל-מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה

אוגוסט

      0.92%

        6.85%

     10.93%

     25.42%

     38.18%

        7.84%

        6.68%

       5.42

          3,051,510.24

184

11401

הראל-מסלול משתתף ברווחים לגילאי 50 עד 60

אוגוסט

      1.05%

        8.00%

     12.11%

     26.18%

     41.13%

        8.06%

        7.13%

       5.37

              174,771.38

197

14414

הראל מסלול עוקב מדדים גמיש

אוגוסט

      0.72%

        8.56%

     13.74%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

          1,208,767.95

202

15029

הראל מסלול פאסיבי מדדי מניות

אוגוסט

      0.32%

        3.62%

     14.03%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              615,371.84

204

15316

הראל ביטוח עוקב מדדים - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אוגוסט

      0.73%

        5.60%

        9.19%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 62,189.36

193

13436

הראל מחקה מדד תל בונד 60

אוגוסט

    -0.62%

      -3.37%

      -4.54%

        0.66%

                   -  

        0.22%

                   -  

              -  

              305,906.00

198

15317

הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול הלכה

אוגוסט

      1.05%

        8.39%

     14.65%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 51,833.66

196

14211

הראל מסלול קיימות

אוגוסט

      2.13%

        7.61%

      -5.18%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 11,714.35

201

15318

הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול אג"ח סחיר

אוגוסט

      0.76%

        4.40%

        7.44%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              400,850.83

191

13434

הראל מחקה מדד S&p500

אוגוסט

    -0.07%

        0.71%

        5.86%

     67.53%

                   -  

     18.77%

                   -  

              -  

          2,827,007.78

199

15319

הראל חברה לביטוח בע"מ – הראל מסלול מניות סחיר

אוגוסט

      1.40%

     28.54%

     53.26%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              926,995.99

206

15339

מסלול כלליFidelity

אוגוסט

    -1.37%

        2.69%

      -6.25%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

              107,561.11

203

15320

הראל מסלול סחיר אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אוגוסט

      1.01%

        6.67%

     10.66%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -   

              254,116.88

195

14210

הראל מסלול משולב סחיר

אוגוסט

      0.39%

        1.33%

        1.62%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

          1,859,383.38

205

15338

מסלול מניותFidelity

אוגוסט

    -0.97%

        7.51%

      -1.33%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

              -  

                 99,414.58

20002

259011

הראל-קרן ט'

אוגוסט

      1.05%

        7.60%

     11.82%

     25.80%

     43.98%

        7.95%

        7.56%

       4.91

          1,001,202.68

20003

259012

הראל-קרן י' ישנה

אוגוסט

      1.05%

        7.89%

     12.25%

     27.03%

     46.87%

        8.30%

        7.99%

       5.28

       26,079,009.09

20004

259013

הראל-קרן י' פוליסות שהונפקו לאחר 1.1.04

אוגוסט

      1.05%

        7.89%

     12.25%

     27.03%

     46.87%

        8.30%

        7.99%

       5.28

              955,280.86

                         
                         
                         
                         

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

              
x