תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני גמל נט - תשואות אנליסט קופות גמל אוגוסט 2025

תשואות אנליסט קופות גמל אוגוסט 2025

 

 
תשואות אנליסט קופות גמל / תמונה: Dreamstimeתשואות אנליסט קופות גמל / תמונה: Dreamstime
 
אלי אופיר
15/09/2025

תשואות אנליסט – חודש אוגוסט 2025 

 

  תשואה נומינאלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול

            
               

מספר אישור באוצר

מסלולי קופות הגמל וקרן השתלמות

נכסים במיליוני ₪

תשואה נומינאלית מצטברת

Aug-25

מתחילת השנה ינואר 25 - אוגוסט 25

12 חודשים אחרונים
ספטמבר 24 - אוגוסט 25

36 חודשים אחרונים
ספטמבר 22 - אוגוסט 25

60 חודשים אחרונים
ספטמבר 20 - אוגוסט 25

קרנות השתלמות

962

אנליסט השתלמות כללי

                   16,135.2

1.24%

9.82%

16.56%

35.29%

56.92%

963

אנליסט השתלמות מניות

                   14,078.8

0.97%

12.16%

21.27%

58.67%

87.78%

972

אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח

                       201.7

0.76%

3.76%

6.05%

12.13%

13.97%

973

אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות

                         45.5

0.83%

3.58%

5.70%

9.46%

7.78%

1535

אנליסט השתלמות כספי (שקלי)

                         92.2

0.38%

2.88%

4.36%

12.39%

12.16%

8679

אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות

                       386.1

0.74%

6.64%

10.65%

21.30%

24.53%

8779

אנליסט השתלמות משולב - סחיר

                     1,158.8

-0.09%

-0.80%

0.54%

35.25%

31.56%

13853

אנליסט  השתלמות עוקב  מדד S&P500

                     1,837.6

-0.28%

0.65%

5.70%

-

-

15312

אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות

                       249.8

-1.05%

3.09%

9.29%

-

-

15311

אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש

                       581.0

0.28%

25.08%

48.84%

-

-

קופות גמל להשקעה

7834

אנליסט גמל להשקעה כללי

                     3,365.7

0.84%

8.68%

14.65%

33.38%

47.79%

7836

אנליסט גמל להשקעה מניות

                     5,226.9

0.95%

12.13%

21.62%

57.74%

86.71%

7837

אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח

                         61.5

0.79%

3.83%

6.35%

11.85%

12.03%

7839

אנליסט גמל להשקעה כספי (שקלי)

                         38.1

0.38%

2.90%

4.40%

12.50%

12.34%

7842

אנליסט גמל להשקעה משולב סחיר

                       304.3

-0.04%

-0.87%

0.48%

34.85%

31.12%

7843

אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

                       378.4

0.26%

25.20%

49.05%

74.89%

86.30%

7986

אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות

                       145.6

0.74%

6.73%

10.60%

20.90%

23.63%

13854

אנליסט גמל להשקעה עוקב מדד  S&P500

                     1,313.2

-0.29%

0.66%

5.71%

-

-

15309

אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

                       116.7

-1.11%

3.01%

9.26%

-

-

 קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד

11365

אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט

                       534.1

0.77%

6.91%

11.21%

24.24%

28.00%

11366

אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני

                       199.1

0.83%

9.98%

17.09%

33.89%

56.28%

11367

אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר

                     1,195.9

0.99%

12.16%

20.90%

58.42%

90.29%

קופות גמל

9730

אנליסט גמל מסלול לבני 50 ומטה

                     5,802.0

1.13%

10.86%

18.82%

41.86%

60.61%

813

אנליסט גמל אשראי ואג"ח

                       220.8

0.76%

3.69%

6.11%

11.73%

13.42%

814

אנליסט גמל מניות

                     6,225.0

0.95%

11.91%

20.94%

57.59%

87.37%

815

אנליסט גמל כספי (שקלי) 

                         56.5

0.38%

2.90%

4.39%

12.47%

12.26%

817

אנליסט גמל מניות -סחיר

                     1,448.2

0.07%

2.42%

7.38%

67.74%

78.18%

818

אנליסט גמל מסלול משולב סחיר

                       970.1

-0.08%

-0.78%

0.51%

35.62%

32.51%

1412

אנליסט גמל אג"ח ממשלות

                         26.3

0.81%

3.59%

5.70%

9.41%

7.57%

9731

אנליסט גמל לבני 50-60

                     6,222.1

0.85%

8.84%

14.73%

32.85%

46.91%

9732

אנליסט גמל לבני 60 ומעלה

                     1,977.2

0.79%

6.74%

10.84%

23.46%

28.81%

13855

אנליסט גמל  -  עוקב מדד S&P500

                       710.6

-0.26%

0.65%

5.75%

-

-

14279

אנליסט גמל - עוקב מדדים גמיש

                       828.7

0.25%

25.08%

55.23%

-

-

15310

אנליסט גמל עוקב מדדי מניות

                       224.7

-1.02%

3.03%

9.17%

-

-

מרכזית לפיצויים

118

אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי

                       420.7

0.80%

9.43%

15.91%

33.88%

48.72%

 

סה"כ נכסים (במיליוני ₪):

72,779.0

 

 

 

 

 
               
 

ט.ל.ח.  אין במידע על תשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

        
