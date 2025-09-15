לפני גמל נט - תשואות אנליסט קופות גמל אוגוסט 2025

תשואות אנליסט – חודש אוגוסט 2025
|
תשואה נומינאלית ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול
|
מספר אישור באוצר
|
מסלולי קופות הגמל וקרן השתלמות
|
נכסים במיליוני ₪
|
תשואה נומינאלית מצטברת
|
Aug-25
|
מתחילת השנה ינואר 25 - אוגוסט 25
|
12 חודשים אחרונים
|
36 חודשים אחרונים
|
60 חודשים אחרונים
|
קרנות השתלמות
|
962
|
אנליסט השתלמות כללי
|
16,135.2
|
1.24%
|
9.82%
|
16.56%
|
35.29%
|
56.92%
|
963
|
אנליסט השתלמות מניות
|
14,078.8
|
0.97%
|
12.16%
|
21.27%
|
58.67%
|
87.78%
|
972
|
אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח
|
201.7
|
0.76%
|
3.76%
|
6.05%
|
12.13%
|
13.97%
|
973
|
אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות
|
45.5
|
0.83%
|
3.58%
|
5.70%
|
9.46%
|
7.78%
|
1535
|
אנליסט השתלמות כספי (שקלי)
|
92.2
|
0.38%
|
2.88%
|
4.36%
|
12.39%
|
12.16%
|
8679
|
אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות
|
386.1
|
0.74%
|
6.64%
|
10.65%
|
21.30%
|
24.53%
|
8779
|
אנליסט השתלמות משולב - סחיר
|
1,158.8
|
-0.09%
|
-0.80%
|
0.54%
|
35.25%
|
31.56%
|
13853
|
אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500
|
1,837.6
|
-0.28%
|
0.65%
|
5.70%
|
-
|
-
|
15312
|
אנליסט השתלמות עוקב מדדי מניות
|
249.8
|
-1.05%
|
3.09%
|
9.29%
|
-
|
-
|
15311
|
אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש
|
581.0
|
0.28%
|
25.08%
|
48.84%
|
-
|
-
|
קופות גמל להשקעה
|
7834
|
אנליסט גמל להשקעה כללי
|
3,365.7
|
0.84%
|
8.68%
|
14.65%
|
33.38%
|
47.79%
|
7836
|
אנליסט גמל להשקעה מניות
|
5,226.9
|
0.95%
|
12.13%
|
21.62%
|
57.74%
|
86.71%
|
7837
|
אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח
|
61.5
|
0.79%
|
3.83%
|
6.35%
|
11.85%
|
12.03%
|
7839
|
אנליסט גמל להשקעה כספי (שקלי)
|
38.1
|
0.38%
|
2.90%
|
4.40%
|
12.50%
|
12.34%
|
7842
|
אנליסט גמל להשקעה משולב סחיר
|
304.3
|
-0.04%
|
-0.87%
|
0.48%
|
34.85%
|
31.12%
|
7843
|
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
|
378.4
|
0.26%
|
25.20%
|
49.05%
|
74.89%
|
86.30%
|
7986
|
אנליסט גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות
|
145.6
|
0.74%
|
6.73%
|
10.60%
|
20.90%
|
23.63%
|
13854
|
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
|
1,313.2
|
-0.29%
|
0.66%
|
5.71%
|
-
|
-
|
15309
|
אנליסט גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
|
116.7
|
-1.11%
|
3.01%
|
9.26%
|
-
|
-
|
קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד
|
11365
|
אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
534.1
|
0.77%
|
6.91%
|
11.21%
|
24.24%
|
28.00%
|
11366
|
אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
199.1
|
0.83%
|
9.98%
|
17.09%
|
33.89%
|
56.28%
|
11367
|
אנליסט גמל להשקעה חיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
|
1,195.9
|
0.99%
|
12.16%
|
20.90%
|
58.42%
|
90.29%
|
קופות גמל
|
9730
|
אנליסט גמל מסלול לבני 50 ומטה
|
5,802.0
|
1.13%
|
10.86%
|
18.82%
|
41.86%
|
60.61%
|
813
|
אנליסט גמל אשראי ואג"ח
|
220.8
|
0.76%
|
3.69%
|
6.11%
|
11.73%
|
13.42%
|
814
|
אנליסט גמל מניות
|
6,225.0
|
0.95%
|
11.91%
|
20.94%
|
57.59%
|
87.37%
|
815
|
אנליסט גמל כספי (שקלי)
|
56.5
|
0.38%
|
2.90%
|
4.39%
|
12.47%
|
12.26%
|
817
|
אנליסט גמל מניות -סחיר
|
1,448.2
|
0.07%
|
2.42%
|
7.38%
|
67.74%
|
78.18%
|
818
|
אנליסט גמל מסלול משולב סחיר
|
970.1
|
-0.08%
|
-0.78%
|
0.51%
|
35.62%
|
32.51%
|
1412
|
אנליסט גמל אג"ח ממשלות
|
26.3
|
0.81%
|
3.59%
|
5.70%
|
9.41%
|
7.57%
|
9731
|
אנליסט גמל לבני 50-60
|
6,222.1
|
0.85%
|
8.84%
|
14.73%
|
32.85%
|
46.91%
|
9732
|
אנליסט גמל לבני 60 ומעלה
|
1,977.2
|
0.79%
|
6.74%
|
10.84%
|
23.46%
|
28.81%
|
13855
|
אנליסט גמל - עוקב מדד S&P500
|
710.6
|
-0.26%
|
0.65%
|
5.75%
|
-
|
-
|
14279
|
אנליסט גמל - עוקב מדדים גמיש
|
828.7
|
0.25%
|
25.08%
|
55.23%
|
-
|
-
|
15310
|
אנליסט גמל עוקב מדדי מניות
|
224.7
|
-1.02%
|
3.03%
|
9.17%
|
-
|
-
|
מרכזית לפיצויים
|
118
|
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי
|
420.7
|
0.80%
|
9.43%
|
15.91%
|
33.88%
|
48.72%
|
|
סה"כ נכסים (במיליוני ₪):
|
72,779.0
|
|
|
|
|
|
ט.ל.ח. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.