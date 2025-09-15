לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה - מגדל אוגוסט 2025

תשואות מקפת * לחודש 08/2025
|
|
מספר קופה/קוד הקרן
|
תשואה חודשית ל8/25
|
תשואה מצטברת 1-8/25
|
תשואה מצטברת 9/2024-8/2025 (12 חודשים)
|
תשואה מצטברת 9/2022-8/2025 (36 חודשים)
|
תשואה מצטברת 9/2020-8/2025 (60 חודשים)
|
היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.8.2025
|
סטית התקן חודשית ל 5 שנים אחרונות
|
מקפת אישית - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים)
|
162
|
|
|
|
|
|
171,450,181
|
|
מקפת אישית - מסלול כללי
|
2102
|
0.97%
|
9.15%
|
14.49%
|
33.91%
|
60.91%
|
67,064,115
|
1.36%
|
מקפת אישית - מסלול עד גיל 50
|
8801
|
1.04%
|
10.18%
|
15.60%
|
37.14%
|
62.82%
|
32,743,993
|
1.69%
|
מקפת אישית - מסלול 50 עד 60
|
8802
|
0.95%
|
9.17%
|
14.21%
|
34.31%
|
55.67%
|
13,221,248
|
1.42%
|
מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60
|
8803
|
0.84%
|
6.91%
|
10.73%
|
26.16%
|
41.65%
|
6,116,983
|
1.05%
|
מקפת אישית מסלול מנייתי
|
2142
|
1.02%
|
11.83%
|
18.96%
|
45.63%
|
75.83%
|
10,550,324
|
2.32%
|
מגדל מקפת אישית - מסלול עוקב מדד s&p 500
|
13572
|
0.06%
|
1.98%
|
6.74%
|
55.94%
|
|
19,834,867
|
|
|
מקפת משלימה - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים)
|
659
|
|
|
|
|
|
7,656,670
|
|
מקפת משלימה - מסלול כללי
|
2145
|
0.86%
|
8.72%
|
14.11%
|
30.60%
|
46.13%
|
1,020,489
|
1.68%
|
מקפת משלימה - מסלול עוקב מדד s&p 500
|
13627
|
-0.21%
|
0.57%
|
6.05%
|
67.11%
|
|
1,835,324
|
|
|
*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקרן פנסיה/קופת גמל,
|
ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
|
התשואות הינן תשואות פיננסיות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
|
אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
|
התשואות מתייחסות לעמיתים פעילים ומוקפאים (ללא פנסיונרים).
|
יתרת נכסי הקופה מתייחסים לסך הנכסים אשר כוללים את נכסי הפנסיונרים.
|
ט.ל.ח.