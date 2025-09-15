תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות - מגדל אוגוסט 2025

תשואות גמל והשתלמות - מגדל אוגוסט 2025

 

 
בית מגדל, פסל מגדל, צילום: פאנדרבית מגדל, פסל מגדל, צילום: פאנדר
 
אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/09/2025

תשואות קופות גמל והשתלמות לחודש 8/2025

 

 

מספר קופה

תשואה חודשית ל8/25

תשואה מצטברת       1-8/25

תשואה מצטברת 9/2024-8/2025  (12 חודשים)

תשואה מצטברת   9/2022-8/2025      (36 חודשים)

תשואה מצטברת 9/2020-8/2025         (60 חודשים)

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.8.2025

קרנות השתלמות

 

 

 

 

 

 

 

מגדל השתלמות כללי

579

0.92%

8.47%

13.35%

29.17%

48.40%

18,435,334

מגדל השתלמות אשראי אג"ח

199

0.65%

3.90%

6.35%

13.44%

13.13%

444,307

מגדל השתלמות אג"ח ממשלות

865

0.73%

3.35%

5.38%

5.57%

0.21%

129,253

מגדל השתלמות כספי (שקלי)

864

0.49%

3.04%

4.59%

12.20%

11.51%

182,545

מגדל השתלמות מניות

869

1.23%

14.35%

23.90%

52.85%

86.67%

1,913,176

מגדל  השתלמות הלכה

2048

0.58%

8.40%

13.21%

28.51%

37.78%

408,748

מגדל השתלמות עוקב מדדים- גמיש

7256

0.00%

-0.35%

-0.05%

12.25%

20.59%

483,437

מגדל השתלמות עוקב מדד s&p 500

14668

-0.21%

0.57%

5.76%

 

 

3,426,725

קופות גמל

 

 

 

 

 

 

 

מגדל לתגמולים אג"ח ממשלות

859

0.72%

3.33%

5.36%

5.61%

0.25%

62,671

מגדל  לתגמולים כספי (שקלי)

858

0.49%

2.98%

4.49%

12.16%

11.45%

78,708

מגדל לתגמולים מניות

863

1.22%

14.59%

24.16%

53.06%

86.88%

878,121

מגדל לתגמולים אשראי ואג"ח

8012

0.67%

3.95%

6.38%

14.61%

15.84%

193,080

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה

9779

0.98%

9.83%

15.48%

33.97%

52.79%

1,861,136

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60

9780

0.96%

8.72%

13.72%

30.06%

47.25%

3,684,292

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה

9781

0.87%

6.52%

10.43%

22.42%

30.92%

2,241,179

מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p 500

13565

-0.21%

0.56%

5.75%

67.49%

 

1,925,732

מרכזיות לפיצויים

 

 

 

 

 

 

 

מגדל מרכזית לפיצויים

745

0.89%

8.86%

14.00%

29.33%

40.93%

125,068

מקפת דמי מחלה

1161

0.87%

8.85%

14.00%

28.37%

39.71%

16,082

מקפת תקציבית

1304

0.87%

5.97%

9.70%

18.39%

21.84%

115,619

מגדל גמל להשקעה

 

 

 

 

 

 

 

מגדל גמל להשקעה מניות

7934

1.20%

15.05%

24.64%

53.57%

87.24%

482,905

מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

7935

0.82%

6.75%

10.69%

19.87%

20.68%

76,135

מגדל גמל להשקעה כללי

7936

0.92%

9.51%

14.71%

32.03%

46.79%

834,010

מגדל גמל להשקעה הלכה

7937

0.57%

8.58%

13.42%

28.72%

38.15%

71,642

מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500*

13563

-0.21%

0.66%

5.84%

67.23%

 

894,260

חיסכון לכל ילד

 

 

 

 

 

 

 

מגדל חסכון לילד מסלול הלכה

9895

0.58%

8.41%

13.17%

28.38%

37.71%

134,336

מגדל חסכון לילד סיכון מועט

9896

0.88%

6.18%

9.82%

20.22%

25.65%

585,060

מגדל חסכון לילד סיכון בינוני

9897

0.90%

8.67%

13.69%

29.90%

42.27%

134,834

מגדל חסכון לילד סיכון מוגבר

9898

1.24%

14.42%

23.60%

51.48%

84.16%

178,361

 

 

 

 

 

 

 

 

הנתונים נלקחו מאתר האוצר, הגמל נט.

 

 

 

 

 

 

 

*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות ,

 

 

 

 

 

 

 

ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים  של כל אדם.

 

 

 

 

 

 

 

תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.  אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

 

 

 

 

 

 

 

ט.ל.ח. 

 

 

 

 

 

 

 
x