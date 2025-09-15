לפני גמל נט - תשואות גמל והשתלמות - מגדל אוגוסט 2025

תשואות קופות גמל והשתלמות לחודש 8/2025
|
|
מספר קופה
|
תשואה חודשית ל8/25
|
תשואה מצטברת 1-8/25
|
תשואה מצטברת 9/2024-8/2025 (12 חודשים)
|
תשואה מצטברת 9/2022-8/2025 (36 חודשים)
|
תשואה מצטברת 9/2020-8/2025 (60 חודשים)
|
היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.8.2025
|
קרנות השתלמות
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל השתלמות כללי
|
579
|
0.92%
|
8.47%
|
13.35%
|
29.17%
|
48.40%
|
18,435,334
|
מגדל השתלמות אשראי אג"ח
|
199
|
0.65%
|
3.90%
|
6.35%
|
13.44%
|
13.13%
|
444,307
|
מגדל השתלמות אג"ח ממשלות
|
865
|
0.73%
|
3.35%
|
5.38%
|
5.57%
|
0.21%
|
129,253
|
מגדל השתלמות כספי (שקלי)
|
864
|
0.49%
|
3.04%
|
4.59%
|
12.20%
|
11.51%
|
182,545
|
מגדל השתלמות מניות
|
869
|
1.23%
|
14.35%
|
23.90%
|
52.85%
|
86.67%
|
1,913,176
|
מגדל השתלמות הלכה
|
2048
|
0.58%
|
8.40%
|
13.21%
|
28.51%
|
37.78%
|
408,748
|
מגדל השתלמות עוקב מדדים- גמיש
|
7256
|
0.00%
|
-0.35%
|
-0.05%
|
12.25%
|
20.59%
|
483,437
|
מגדל השתלמות עוקב מדד s&p 500
|
14668
|
-0.21%
|
0.57%
|
5.76%
|
|
|
3,426,725
|
קופות גמל
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל לתגמולים אג"ח ממשלות
|
859
|
0.72%
|
3.33%
|
5.36%
|
5.61%
|
0.25%
|
62,671
|
מגדל לתגמולים כספי (שקלי)
|
858
|
0.49%
|
2.98%
|
4.49%
|
12.16%
|
11.45%
|
78,708
|
מגדל לתגמולים מניות
|
863
|
1.22%
|
14.59%
|
24.16%
|
53.06%
|
86.88%
|
878,121
|
מגדל לתגמולים אשראי ואג"ח
|
8012
|
0.67%
|
3.95%
|
6.38%
|
14.61%
|
15.84%
|
193,080
|
מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה
|
9779
|
0.98%
|
9.83%
|
15.48%
|
33.97%
|
52.79%
|
1,861,136
|
מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60
|
9780
|
0.96%
|
8.72%
|
13.72%
|
30.06%
|
47.25%
|
3,684,292
|
מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה
|
9781
|
0.87%
|
6.52%
|
10.43%
|
22.42%
|
30.92%
|
2,241,179
|
מגדל לתגמולים עוקב מדד s&p 500
|
13565
|
-0.21%
|
0.56%
|
5.75%
|
67.49%
|
|
1,925,732
|
מרכזיות לפיצויים
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל מרכזית לפיצויים
|
745
|
0.89%
|
8.86%
|
14.00%
|
29.33%
|
40.93%
|
125,068
|
מקפת דמי מחלה
|
1161
|
0.87%
|
8.85%
|
14.00%
|
28.37%
|
39.71%
|
16,082
|
מקפת תקציבית
|
1304
|
0.87%
|
5.97%
|
9.70%
|
18.39%
|
21.84%
|
115,619
|
מגדל גמל להשקעה
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל גמל להשקעה מניות
|
7934
|
1.20%
|
15.05%
|
24.64%
|
53.57%
|
87.24%
|
482,905
|
מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
|
7935
|
0.82%
|
6.75%
|
10.69%
|
19.87%
|
20.68%
|
76,135
|
מגדל גמל להשקעה כללי
|
7936
|
0.92%
|
9.51%
|
14.71%
|
32.03%
|
46.79%
|
834,010
|
מגדל גמל להשקעה הלכה
|
7937
|
0.57%
|
8.58%
|
13.42%
|
28.72%
|
38.15%
|
71,642
|
מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500*
|
13563
|
-0.21%
|
0.66%
|
5.84%
|
67.23%
|
|
894,260
|
חיסכון לכל ילד
|
|
|
|
|
|
|
|
מגדל חסכון לילד מסלול הלכה
|
9895
|
0.58%
|
8.41%
|
13.17%
|
28.38%
|
37.71%
|
134,336
|
מגדל חסכון לילד סיכון מועט
|
9896
|
0.88%
|
6.18%
|
9.82%
|
20.22%
|
25.65%
|
585,060
|
מגדל חסכון לילד סיכון בינוני
|
9897
|
0.90%
|
8.67%
|
13.69%
|
29.90%
|
42.27%
|
134,834
|
מגדל חסכון לילד סיכון מוגבר
|
9898
|
1.24%
|
14.42%
|
23.60%
|
51.48%
|
84.16%
|
178,361
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הנתונים נלקחו מאתר האוצר, הגמל נט.
|
|
|
|
|
|
|
|
*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפות לקופת גמל /קרן השתלמות ,
|
|
|
|
|
|
|
|
ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
|
|
|
|
|
|
|
|
תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
|
|
|
|
|
|
|
|
ט.ל.ח.
|
|
|
|
|
|
|