לפני גמל נט - תשואות ילין לפידות גמל והשתלמות אוגוסט 2025

תשואות ילין לפידות גמל והשתלמות אוגוסט 2025

 

 
יאיר לפידות, צילום: רמי זרנגר
 
נטלי גרין
15/09/2025

תשואות לחודש אוגוסט 2025 - ילין לפידות

 

שם קופה

תשואה שנתית ממוצעת- 12 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת- 24 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת- 36 חודשים

תשואה שנתית ממוצעת- 60 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

תשואת החודש- אוגוסט 2025

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה מצטברת בשנת 2025

שווי נכסים לסוף חודש אוגוסט 2025 (אלפי ₪) - נטו

גמל מסלול מניות

20.65%

19.27%

16.40%

14.89%

100.17%

1.10%

57.73%

12.60%

                            5,961,806

גמל מסלול לבני 50 עד 60

12.63%

11.66%

10.09%

8.34%

49.23%

0.88%

33.42%

8.21%

                          13,570,431

השתלמות מסלול כללי

12.59%

11.64%

10.06%

8.26%

48.70%

0.92%

33.33%

8.19%

                          24,970,213

השתלמות מסלול מניות

20.62%

19.19%

16.60%

14.26%

94.75%

1.23%

58.54%

12.57%

                          11,886,900

גמל מסלול לבני 50 ומטה

13.77%

12.90%

11.27%

9.23%

55.47%

0.95%

37.77%

8.85%

                            4,258,653

גמל מסלול לבני 60 ומעלה

9.15%

8.38%

7.27%

5.33%

29.66%

0.72%

23.44%

6.23%

                            7,708,053

גמל להשקעה מסלול כללי

12.81%

11.86%

10.33%

7.99%

46.88%

0.85%

34.31%

8.13%

                            3,627,220

גמל להשקעה מסלול מניות

20.75%

19.21%

16.64%

14.04%

92.85%

1.22%

58.69%

12.61%

                            3,153,434

