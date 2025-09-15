לפני גמל נט - תשואות ילין לפידות גמל והשתלמות אוגוסט 2025

תשואות לחודש אוגוסט 2025 - ילין לפידות
|
שם קופה
|
תשואה שנתית ממוצעת- 12 חודשים
|
תשואה שנתית ממוצעת- 24 חודשים
|
תשואה שנתית ממוצעת- 36 חודשים
|
תשואה שנתית ממוצעת- 60 חודשים
|
תשואה מצטברת 60 חודשים
|
תשואת החודש- אוגוסט 2025
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה מצטברת בשנת 2025
|
שווי נכסים לסוף חודש אוגוסט 2025 (אלפי ₪) - נטו
|
גמל מסלול מניות
|
20.65%
|
19.27%
|
16.40%
|
14.89%
|
100.17%
|
1.10%
|
57.73%
|
12.60%
|
5,961,806
|
גמל מסלול לבני 50 עד 60
|
12.63%
|
11.66%
|
10.09%
|
8.34%
|
49.23%
|
0.88%
|
33.42%
|
8.21%
|
13,570,431
|
השתלמות מסלול כללי
|
12.59%
|
11.64%
|
10.06%
|
8.26%
|
48.70%
|
0.92%
|
33.33%
|
8.19%
|
24,970,213
|
השתלמות מסלול מניות
|
20.62%
|
19.19%
|
16.60%
|
14.26%
|
94.75%
|
1.23%
|
58.54%
|
12.57%
|
11,886,900
|
גמל מסלול לבני 50 ומטה
|
13.77%
|
12.90%
|
11.27%
|
9.23%
|
55.47%
|
0.95%
|
37.77%
|
8.85%
|
4,258,653
|
גמל מסלול לבני 60 ומעלה
|
9.15%
|
8.38%
|
7.27%
|
5.33%
|
29.66%
|
0.72%
|
23.44%
|
6.23%
|
7,708,053
|
גמל להשקעה מסלול כללי
|
12.81%
|
11.86%
|
10.33%
|
7.99%
|
46.88%
|
0.85%
|
34.31%
|
8.13%
|
3,627,220
|
גמל להשקעה מסלול מניות
|
20.75%
|
19.21%
|
16.64%
|
14.04%
|
92.85%
|
1.22%
|
58.69%
|
12.61%
|
3,153,434