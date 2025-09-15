תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני גמל נט - תשואות אינפיניטי פנסיה וגמל - אוגוסט 2025

תשואות אינפיניטי פנסיה וגמל - אוגוסט 2025

 

 
רו״ח אמיר אייל, יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צרו״ח אמיר אייל, יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צ
 
אלי מאיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/09/2025
 

מספר קופה

שם קופה

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

מסלולים מנייתיים

11407

אינפיניטי גמל להשקעה מניות

0.18%

12.56%

22.51%

58.38%

12540

אינפיניטי גמל להשקעה הלכה

0.91%

8.07%

8.63%

59.20%

1211

אינפיניטי פיצויים סל מניות

-0.41%

13.00%

23.80%

65.02%

חיסכון לכל ילד

11374

חיסכון לכל ילד סיכון מועט

0.47%

7.15%

11.97%

24.70%

11372

חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

0.39%

9.53%

15.74%

33.61%

11914

חיסכון לכל ילד מסלול הלכה

0.86%

7.42%

8.05%

58.83%

11373

אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

0.84%

13.51%

21.90%

67.84%

תשואות מסלולים כלליים

9638

אינפיניטי גמל להשקעה כללי

0.54%

8.10%

14.04%

30.88%

13229

אינפיניטי קרן השתלמות כללי

0.56%

8.71%

14.62%

32.41%

7232

אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60

0.58%

8.90%

14.97%

36.08%

7233

אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה

0.56%

7.68%

13.25%

26.88%

מסלול מניות

1536

אינפיניטי גמל מסלול מניות

0.17%

14.83%

24.92%

90.05%

1537

אינפיניטי השתלמות מסלול מניות

0.40%

14.55%

23.48%

84.95%

פנסייה

14037

אינפיניטי מקיפה לבני 50 ומטה סה"כ

0.52%

10.21%

17.32%

39.58%

14038

אינפיניטי מקיפה לבני 50-60 סה"כ

0.64%

8.59%

14.66%

36.47%

14039

אינפיניטי מקיפה לבני 60 ומעלה סה"כ

0.75%

7.53%

12.15%

27.87%

 

אינפיניטי מקיפה כהלכה סה"כ

0.56%

5.58%

6.91%

42.84%
x