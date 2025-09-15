לפני גמל נט - תשואות אינפיניטי פנסיה וגמל - אוגוסט 2025

|
מספר קופה
|
שם קופה
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
מסלולים מנייתיים
|
11407
|
אינפיניטי גמל להשקעה מניות
|
0.18%
|
12.56%
|
22.51%
|
58.38%
|
12540
|
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה
|
0.91%
|
8.07%
|
8.63%
|
59.20%
|
1211
|
אינפיניטי פיצויים סל מניות
|
-0.41%
|
13.00%
|
23.80%
|
65.02%
|
חיסכון לכל ילד
|
11374
|
חיסכון לכל ילד סיכון מועט
|
0.47%
|
7.15%
|
11.97%
|
24.70%
|
11372
|
חיסכון לכל ילד סיכון בינוני
|
0.39%
|
9.53%
|
15.74%
|
33.61%
|
11914
|
חיסכון לכל ילד מסלול הלכה
|
0.86%
|
7.42%
|
8.05%
|
58.83%
|
11373
|
אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר
|
0.84%
|
13.51%
|
21.90%
|
67.84%
|
תשואות מסלולים כלליים
|
9638
|
אינפיניטי גמל להשקעה כללי
|
0.54%
|
8.10%
|
14.04%
|
30.88%
|
13229
|
אינפיניטי קרן השתלמות כללי
|
0.56%
|
8.71%
|
14.62%
|
32.41%
|
7232
|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60
|
0.58%
|
8.90%
|
14.97%
|
36.08%
|
7233
|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה
|
0.56%
|
7.68%
|
13.25%
|
26.88%
|
מסלול מניות
|
1536
|
אינפיניטי גמל מסלול מניות
|
0.17%
|
14.83%
|
24.92%
|
90.05%
|
1537
|
אינפיניטי השתלמות מסלול מניות
|
0.40%
|
14.55%
|
23.48%
|
84.95%
|
פנסייה
|
14037
|
אינפיניטי מקיפה לבני 50 ומטה סה"כ
|
0.52%
|
10.21%
|
17.32%
|
39.58%
|
14038
|
אינפיניטי מקיפה לבני 50-60 סה"כ
|
0.64%
|
8.59%
|
14.66%
|
36.47%
|
14039
|
אינפיניטי מקיפה לבני 60 ומעלה סה"כ
|
0.75%
|
7.53%
|
12.15%
|
27.87%
|
|
אינפיניטי מקיפה כהלכה סה"כ
|
0.56%
|
5.58%
|
6.91%
|
42.84%