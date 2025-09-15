לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה - אוגוסט 2025

תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה בע״מ לחודש אוגוסט 2025
|
סוג מוצר
|
מ''ה
|
שם הקופה
|
תשואה לחודש 08.2025
|
תשואה מצטברת מתחילת שנה
|
תשואה מצטברת
|
תשואה מצטברת
|
תשואה מצטברת
|
סטיית תקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים
|
יתרת נכסים באלפי ש''ח
|
12 חודשים המסתיימים ב- 08.2025
|
3 שנים המסתיימות ב- 08.2025
|
5 שנים המסתיימות ב- 08.2025
|
ל - 08.2025
|
השתלמות
|
964
|
הפניקס השתלמות כללי
|
1.07%
|
8.99%
|
15.35%
|
31.63%
|
52.25%
|
5.75%
|
20,097,681
|
968
|
הפניקס השתלמות מניות
|
1.27%
|
14.77%
|
25.14%
|
48.90%
|
92.38%
|
11.70%
|
3,030,324
|
13264
|
הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500
|
0.17%
|
0.99%
|
6.00%
|
68.54%
|
{1}
|
{1}
|
11,092,167
|
8629
|
הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
|
-0.08%
|
1.68%
|
2.02%
|
21.53%
|
33.39%
|
6.81%
|
593,930
|
גמל
|
9916
|
הפניקס גמל לבני 50 ומטה
|
1.23%
|
10.46%
|
17.71%
|
33.52%
|
58.62%
|
6.76%
|
9,679,746
|
9529
|
הפניקס גמל לבני 50 עד 60
|
0.92%
|
9.06%
|
15.51%
|
31.86%
|
49.27%
|
5.90%
|
6,304,797
|
401
|
הפניקס גמל לבני 60 ומעלה
|
0.92%
|
6.88%
|
11.73%
|
23.37%
|
36.22%
|
4.29%
|
9,089,700
|
961
|
הפניקס גמל מניות
|
1.17%
|
14.67%
|
25.34%
|
49.37%
|
92.88%
|
11.80%
|
1,817,151
|
13263
|
הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500
|
0.17%
|
1.00%
|
6.01%
|
68.70%
|
{1}
|
{1}
|
6,006,408
|
גמל להשקעה
|
7975
|
הפניקס גמל להשקעה מניות
|
1.17%
|
14.68%
|
25.35%
|
50.62%
|
81.82%
|
11.31%
|
664,315
|
7908
|
הפניקס גמל להשקעה כללי
|
0.98%
|
9.24%
|
15.84%
|
32.25%
|
49.15%
|
6.15%
|
2,346,999
|
13250
|
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500
|
0.18%
|
0.99%
|
6.00%
|
68.60%
|
96.03%
|
10.09%
|
3,967,638
|
7909
|
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש
|
-0.03%
|
1.60%
|
1.97%
|
21.57%
|
31.57%
|
6.51%
|
113,735
|
פנסיה
|
9974
|
*פנסיה לבני 50 ומטה
|
1.02%
|
10.44%
|
17.45%
|
39.67%
|
73.67%
|
5.95%
|
56,335,229
|
9975
|
פנסיה לבני 50 עד 60
|
0.96%
|
9.71%
|
15.91%
|
37.27%
|
62.49%
|
5.14%
|
12,978,753
|
9976
|
פנסיה לבני 60 ומעלה
|
0.89%
|
7.48%
|
11.92%
|
28.26%
|
45.13%
|
3.73%
|
5,398,339
|
2187
|
פנסיה מסלול מניות
|
1.14%
|
12.41%
|
20.09%
|
43.46%
|
80.63%
|
8.66%
|
12,430,878
|
13335
|
*פנסיה מחקה מדד s&p500
|
0.34%
|
2.28%
|
6.20%
|
55.97%
|
-
|
|
21,057,004
|
"
|
* מאוחד עם מסלול כללי (נסגר ב- 2015)
|
*
|
{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות.
|
**
|
(2} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח.