לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה - אוגוסט 2025

תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה - אוגוסט 2025

 

 
אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמריאייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי
 
אלי אופיר
15/09/2025

תשואות הפניקס השתלמות גמל ופנסיה בע״מ לחודש אוגוסט 2025

 

סוג מוצר

מ''ה

שם הקופה

תשואה לחודש 08.2025

תשואה מצטברת מתחילת שנה

תשואה מצטברת

תשואה מצטברת

תשואה מצטברת

סטיית תקן (במונחים שנתיים) בהתבסס על 60 חודשים

יתרת נכסים  באלפי ש''ח
 

 12 חודשים המסתיימים ב- 08.2025

 3 שנים המסתיימות ב- 08.2025

 5 שנים המסתיימות ב- 08.2025

ל - 08.2025
 

השתלמות

964

הפניקס השתלמות כללי

1.07%

8.99%

15.35%

31.63%

52.25%

5.75%

20,097,681
 

968

הפניקס השתלמות מניות

1.27%

14.77%

25.14%

48.90%

92.38%

11.70%

3,030,324
 

13264

הפניקס השתלמות עוקב מדד S&P 500

0.17%

0.99%

6.00%

68.54%

{1}

{1}

11,092,167
 

8629

הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש

-0.08%

1.68%

2.02%

21.53%

33.39%

6.81%

593,930
 

גמל

9916

הפניקס גמל  לבני 50 ומטה

1.23%

10.46%

17.71%

33.52%

58.62%

6.76%

9,679,746
 

9529

הפניקס גמל לבני 50 עד 60

0.92%

9.06%

15.51%

31.86%

49.27%

5.90%

6,304,797
 

401

הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

0.92%

6.88%

11.73%

23.37%

36.22%

4.29%

9,089,700
 

961

הפניקס גמל מניות

1.17%

14.67%

25.34%

49.37%

92.88%

11.80%

1,817,151
 

13263

הפניקס גמל עוקב מדד S&P 500

0.17%

1.00%

6.01%

68.70%

{1}

{1}

6,006,408
 

גמל להשקעה

7975

הפניקס גמל להשקעה מניות

1.17%

14.68%

25.35%

50.62%

81.82%

11.31%

664,315
 

7908

הפניקס גמל להשקעה כללי

0.98%

9.24%

15.84%

32.25%

49.15%

6.15%

2,346,999
 

13250

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500

0.18%

0.99%

6.00%

68.60%

96.03%

10.09%

3,967,638
 

7909

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

-0.03%

1.60%

1.97%

21.57%

31.57%

6.51%

113,735
 

פנסיה

9974

*פנסיה לבני 50 ומטה

1.02%

10.44%

17.45%

39.67%

73.67%

5.95%

56,335,229
 

9975

פנסיה לבני 50 עד 60

0.96%

9.71%

15.91%

37.27%

62.49%

5.14%

12,978,753
 

9976

פנסיה לבני 60 ומעלה

0.89%

7.48%

11.92%

28.26%

45.13%

3.73%

5,398,339
 

2187

פנסיה מסלול מניות

1.14%

12.41%

20.09%

43.46%

80.63%

8.66%

12,430,878
 

13335

 *פנסיה מחקה מדד s&p500

0.34%

2.28%

6.20%

55.97%

-

 

21,057,004
   

"

                
 

* מאוחד עם מסלול כללי (נסגר ב- 2015)

              

*

{1} אין למסלול תקופת פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות.

              

**

(2} במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח.

              
x