אפרת ארצי ודורון עוזר מונו למנכל"ים משותפים באגם לידרים. אפרת ודורון יחליפו בתפקיד את משה ששון, אשר ביקש לסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה. משה ימשיך לעבוד כיועץ להנהלה בהפניקס סוכנויות.
אפרת ודורון, עובדים בקבוצת אגם לידרים מעל ל- 20 שנה, במגוון תפקידי ניהול בכירים, הוכיחו את עצמם כמנהלים איכותיים ובעלי יכולות להוביל תהליכים משמעותיים וקידום החברה.
אפרת ארצי כיהנה בתפקידה האחרון כסמנכ"לית מכירות בקבוצת אגם לידרים. לפני כן שימשה בתפקידה כמנהלת צוות מכירות בקבוצה. ארצי החלה את עבודתה במחלקת התפעול של החברה בשנת 2000 ומאז ביצעה שורת תפקידים כרפרנטית תפעול וכמנהלת תיק. ארצי היא בוגרת B.A. במנהל עסקים וביטוח.
דורון עוזר שימש כסמנכ"ל הכספים של אגמים לידר. המינויים של אפרת ודורון ייכנסו לתוקף בימים הקרובים.
"עוצמתה של חברה, הנה היכולת להצמיח מנהלים מתוכה וזאת זכות גדולה, למנות מנכ"לים אשר צמחו וגדלו באגם לידרים" ציין איציק עוז, יו"ר קבוצת אגם לידרים. "ברצוני להודות למשה על תרומתו הגדולה והמשמעותית לאגם לידרים ומיצובה כסוכנות ניהול ההסדרים המובילה בישראל. אני בטוח כי אגם לידרים בניהולם של אפרת ודורון, יחד עם כל אחת ואחד מכם, תמשיך להוביל את תחום ניהול ההסדר הפנסיוני והפיננסי בישראל ותמשיך לשבור שיאים חדשים"
"בשם דירקטוריון אגם לידרים והפניקס סוכנויות, ברצוני לאחל לאפרת ודורון ולכולנו הצלחה ענקית, חג שמח ושנה טובה לכם ולכל בני ביתכם וחזרה בשלום של כל החטופים , החלמה לכל הפצועים וחזרה בשלום של כל החיילים".