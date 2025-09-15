יוליוס בר: אסטרטגיית מניות: כך מתמודד השוק עם התמחורים הגבוהים

מניות: כך מתמודד השוק עם התמחורים הגבוהים
שוקי המניות טיפסו לשיאים חדשים. סנטימנט המשקיעים והמיקומים נותרו מתונים, מה שמרמז שכל נסיגה צפויה להימשך זמן קצר יחסית. אף שהתמחורים נראים יקרים, ההיסטוריה מראה כי מומנטום של רווחים ומדיניות מוניטרית קריטיים הרבה יותר לתשואות של הטווח קצר.
שוקי המניות ממשיכים לטפס ודוחפים לשיאים חדשים גם כאשר המשקיעים טרודים לגבי צמיחה, מדיניות ועניינים גיאופוליטיים. על רקע זה, חששות לגבי תמחור צפים מחדש באופן טבעי בקרב משקיעים. מדד S&P 500 נסחר מעט מעל פי 21 מהרווחים הצפויים לשנה הבאה, שהינה רמה שנשמעת גבוהה ומעוררת קריאות לתיקון. אך ההיסטוריה מציעה תמונה מורכבת יותר: מכפילי רווח גבוהים בפני עצמם בעלי כוח ניבוי מועט בלבד לתשואות קצרות טווח. מה שמניע את השווקים באופן עקבי בפרקי זמן טקטיים הם צמיחת הרווחים ומסלול המדיניות המוניטרית.
אירועים קודמים ממחישים זאת היטב: בשנת 1999 ושוב בשנת 2021, שוקי המניות עלו בצורה חדה למרות תמחורים גבוהים, משום שמומנטום הרווחים היה חזק והפדרל ריזרב נותר תומך. לעומת זאת, המפולות של 2000 ו־2022 הגיעו לאחר עצירה בצמיחה ברווחים ומדיניות מוניטרית מצמצמת. התמונה הנוכחית דומה יותר לדפוס הראשון: רווחי החברות במגמת עלייה והפדרל ריזרב מתכונן להפחית ריבית ולא להעלות אותה. במצטבר, גורמים אלה מצביעים על כך שתמחורים גבוהים אינם מהווים זרז לירידה מיידית. כל עוד הרווחים ממשיכים לצמוח והמדיניות המוניטרית הופכת מרחיבה יותר, שוקי המניות יכולים להישאר ברמות גבוהות, ואולי אף להמשיך לעלות לקראת סוף השנה. משקיעים צריכים להתמקד בתחזיות הרווח ובסימני הפד, ולראות בכל חולשה בשוק הזדמנות ולא אות אזהרה.
מתיו ראצ'טר, ראש מחקר אסטרטגיית מניות, יוליוס בר