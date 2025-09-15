סקירת השווקים היומית של UBS: מחיר הזהב עולה על רקע הציפייה לירידת ריבית הפד

הזהב חזר למסלול העליות שלו, כאשר השווקים משתכנעים יותר ויותר כי הפדרל ריזרב צפוי להתחיל בהורדות ריבית קרובות.
עם זאת, אף שמחיר הזהב עלה עד כה בכ־40% מתחילת השנה והוא נהפך לאפיק הנכסים העיקרי בעל הביצועים הטובים ביותר, אנו סבורים כי למתכת היקרה נותר עוד פוטנציאל לעליות. כעת אנו צופים שמחיר הזהב יגיע לרמה של 3,900 דולר לאונקיה עד ליוני בשנה הבאה, לעומת תחזית קודמת של 3,700 דולר לאונקיה.
התשואות הריאליות צפויות לרדת עוד, ככל שהפד יחזור למדיניות מוניטרית מרחיבה בעוד הלחצים האינפלציוניים נמשכים.
הביקוש לזהב צפוי להגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2011.
האי־ודאות הכלכלית והגיאופוליטית מדגישה את חשיבותם של גידורים בתיק ההשקעות.
מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, מציין:
״אנו שומרים על הערכה חיובית כלפי הזהב ונשארים בפוזיציית לונג על המתכת היקרה במסגרת הקצאת הנכסים הגלובלית שלנו. למשקיעים עם זיקה לזהב, אנו חוזרים על הצעתנו להקצות לו אחוזים בודדים ברמה בינונית מתוך התיק״.
לסקירת ה-CIO היומית של UBS Global Wealth Management לחצו כאן