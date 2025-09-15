סולרום: פירעון הלוואות בסך כולל של כ-20.6 מיליון ש"ח

סולרום החזקות בע"מ (TASE:SLRM), ("סולרום" או "החברה"), המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים, דיווחה כי סולרום אלקטרוניקה בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה (100%), פרעה ביום 14 בספטמבר 2025 הלוואות בסך כולל של כ- 20.6 מיליון ש"ח.
מסך זה פרעה חברת הבת, בפירעון מוקדם, הלוואות לזמן ארוך שניטלו על-ידה מתאגיד בנקאי בסך של כ-15.5 מיליון ש"ח עפ"י הפירוט להלן:
כמו כן, פרעה חברת הבת מסגרת אשראי בסך של כ-5.1 מיליון ש"ח, הנושאת ריבית שנתית בשיעור של כ-7%.