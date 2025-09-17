מחדשים בשנה החדשה: 5 טיפים לניהול חכם של התיק הפנסיוני והפיננסי שלך

ראש השנה הוא זמן של חשבון נפש והתחלות חדשות. לצד ההחלטות האישיות, רגע לפני סוף השנה האזרחית, זהו זמן מצוין לעצור ולעשות סדר בתיק הפיננסי והפנסיוני. הרי כל שינוי קטן היום יכול ליצור הבדל גדול בעתיד. אז אילו דברים חשובים כדאי לבדוק רגע לפני שיוצאים לדרך חדשה? הנה 5 טיפים שחשוב לשים לב אליהם.

1. פיזור, פיזור ושוב פיזור

השקעה נכונה היא לא רק בבחירת המדד הנכון, אלא בהתאמה אישית. בעוד שמדד כמו ה-S&P 500 זכה לפופולריות רבה בשנים האחרונות בשנה האחרונה הניבו מסלולי ההשקעה המחקים של מדד זה תשואה נמוכה מאד בגלל פערי שערי מטבע בעוד שמסלולי ההשקעה המנייתיים הניבו כ-25% - פי 5 לעומת מדד ה .S&P 500- אני ורבים נוספים לא רואים סיבה להשקיע רק בשוק האמריקאי עם חשיפה לדולר כאשר אנחנו מרוויחים בישראל בשקלים ולא בדולרים.

השנה האחרונה הזכירה לנו שפיזור הוא מילת המפתח. תיק השקעות שמפוזר בין מגוון נכסים - לא רק בין מניות בחו"ל אלא גם בישראל ובאפיקים נוספים - יכול להניב תשואות גבוהות יותר ולהיות יציב יותר בתקופות תנודתיות. מנהל השקעות או סוכן מקצועי יכול לעזור לכם לוודא שהתיק שלכם בנוי בצורה נכונה ומתאימה לצרכים שלכם, ולא רק לפי טרנדים חולפים.

2. תרופות שלא בסל הבריאות - על מה אנחנו מוותרים?

ביטוח רפואי הוא לא מותרות, הוא חלק מההגנה הפיננסית שלנו. הסיפורים המצערים על חולים שנאלצים לגייס תרומות להשגת תרופות מצילות חיים שלא כלולות בסל מדגישים את החשיבות של ביטוח בריאות פרטי. הדוגמא האחרונה הייתה של הזמר המפורסם מתי כספי, מקרה שעורר הד ציבורי גדול בנושא ובצדק. לצערנו, כאשר אדם נקלע למצב רפואי מורכב העולם שלו עוצר מלכת. מצב רפואי מורכב משפיע לא רק על הבריאות אלא גם על המצב הכלכלי, עם ירידה בהכנסות במקביל לעלייה בהוצאות. לכן, חשוב לבדוק את הכיסוי הקיים שלכם כדי לוודא שהוא אכן מגן עליכם ועל משפחתכם במקרה של מחלה קשה, השתלה או ניתוח מורכב, ולסגור מיידית את הפערים שנוצרים בין סל הבריאות לבין המציאות.

3. חיסכון לעתיד - האם זה יספיק?

האם חשבתם כמה כסף תצטרכו כדי לחיות בנוחות וברווחה בגיל הפרישה? כמה מתוכו אקבל כקצבה חודשית וכמה בסכום חד פעמי, ולבחון האם זה מספיק לי? זו לא שאלה קלה, אבל היא קריטית. חשוב לבדוק את מצב הפנסיה שלכם ולהבין האם הסכום החודשי או החד-פעמי שצפוי להתקבל יאפשר לכם לשמור על רמת החיים הרצויה. אם התשובה שלילית, אל דאגה - יש פתרונות. קופת גמל להשקעה היא אחד הכלים היעילים לבניית נדבך נוסף לפנסיה. היתרון שלה? היא גמישה וגם מאפשרת ליהנות מפטור ממס במשיכה כקצבה חודשית בגיל הפרישה. מצב של WIN- WIN : גם חוסכים לעתיד וגם נהנים מפטור ממס.

4. עצמאי? דאג להפקיד לפנסיה

עצמאים? זו הנקודה שחייבת לקבל את מירב תשומת הלב שלכם. מעבר לכספים שתחסכו לגיל הפרישה, קרן הפנסיה מכילה כיסוי ביטוחי קריטי: קצבת נכות. זהו ה"שכר" שתקבלו מקרן הפנסיה שלכם במקרה שלא תוכלו לעבוד מסיבה רפואית. מניסיוני, לרוב העצמאים קיים פער ענק בין הכיסוי שהם יקבלו בעת נכות לבין השכר האמיתי שהם מרוויחים. זהו פער שעלול למוטט משפחה כלכלית. חשוב להדגיש: עליכם לבדוק מייד את הכיסוי הזה ולוודא שהוא מתאים להכנסה שלכם. איש מקצוע יכול לבנות עבורכם תוכנית ייעודית כדי לכסות את הפער הזה בצורה שתבטיח לכם שקט נפשי.

5. ביטוח חיים - האם הוא עדיין רלוונטי?

ביטוח חיים הוא לא רק סכום כסף, הוא הביטחון הכלכלי של המשפחה שלך במקרה של פטירה. בעידן של עליית יוקר המחיה, סכום ביטוח שהיה מספיק לפני 15 שנה כבר לא רלוונטי היום. חשוב לוודא שהכיסוי שברשותכם מתאים למצבכם הנוכחי. סכום של מיליון ש"ח לא מאפשר היום אפילו לרכוש דירה קטנה בישראל, ולכן חשוב שתבדקו האם סכום של 2 או 3 מיליון ש"ח או יותר נחוץ למשפחה שלכם. בשנים האחרונות עלויות ביטוח החיים ירדו משמעותית ולכן מדובר בהשקעה קטנה שמניבה ביטחון גדול.

בשורה התחתונה

העולם הפיננסי והביטוחי מתקדם ומשתנה כל הזמן, ואנחנו צריכים להישאר עם היד על הדופק. חשוב לוודא שהתיק הפיננסי והביטוחי שלכם מעודכן ומותאם באופן אישי למצבכם הנוכחי. אני ממליצה בחום לקבוע פגישת עדכון מקצועית עם סוכן הביטוח או היועץ הפיננסי שלכם לפחות פעם בשנה. זה לא מותרות כמו בעבר, אלא כורח המציאות. בשיחה אחת ממוקדת, תוכלו לוודא שאתם בטוחים בדרך הנכונה עבורכם ותוכלו להתחיל את השנה החדשה בראש שקט.