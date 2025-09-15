תגובות על נתוני מדד המחירים לאוגוסט 2025

תגובתו של מתן מזרחי, מנהל מרחב ירושלים בחברת אלדר משכנתאות, לפרסום מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדיור (חודש אוגוסט):

"מדד המחירים לצרכן עלה החודש ב-0.7%, מה שמוביל את קצב האינפלציה לעמוד על 2.9%. עליית המדד משקפת מספר גורמים מרכזיים: העלאת המע"מ ל-18% שעדיין משפיעה על מחירי מוצרי הצריכה, עלייה של כ-1.3% במחירי המזון, המשך העלייה במחירי החשמל והארנונה בשיעור של כ-3.5%-4%, וכן עלייה שנתית ממוצעת של כ-5.5% בשכר הדירה. נוסף לכך, נרשמה עלייה מחודשת במחירי הדלק, שהוסיפה ללחצים האינפלציוניים. שילוב גורמים אלה יוצר לחץ אינפלציוני מתמשך, המשפיע על מדיניות הריבית ועל שוק המשכנתאות. עם זאת, למרות שהמדד החודשי גבוה יחסית, סוף סוף התכנסנו ליעד האינפלציה של בנק ישראל, והגיעה העת להורדת הריבית. המשק צמא לכך, והציבור נדרש להיות ער ולהיערך בהתאם. מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים לקראת השינויים הצפויים בשוק."

תגובתו של רונן מנחם לפרסום מדד המחירים לצרכן:

מדד אוגוסט עלה 0.7%.

הנתון היה ברף העליון של הציפיות; עם זאת, בניכוי הסעיפים העונתיים עלה המדד 0.4% בלבד – ברף הנמוך של הציפיות.

יצוין, כי הקצב השנתי של האינפלציה ירד שוב קצת מתחת ל-3 אחוזים.

ככל הנראה, במבט לחודשים הבאים, קצב זה יישאר מתחת לגבול העליון של יעד האינפלציה, אך יש לסייג ולומר: בחודשים האחרונים האינפלציה עולה ויורדת מתחת לרף זה. מסלול התכנסות עקבי לאזור של 2.5 אחוזים – מה שבנק ישראל מבקש לראות על מנת לאמץ "אג'נדה" של הפחתות ריבית - עדיין נראה מאתגר.

אחד האתגרים – סעיף שכר הדירה, שעלה 0.8% ומשך שוב את האינפלציה כלפי מעלה. מדובר ברכיב שמגיב באיחור לעליית מחירי הדירות עד לאחרונה. אמנם קצב השינוי של מחירי הדירות – שאינם חלק ממדד המחירים לצרכן – האט ל-1.6% בלבד האחרון, אך הבעיה היא שלעת עתה עדיין לא מסתמנת בלימה של התייקרות השכירות. לראייה, החוזים שהחליפו דיירים התייקרו (שוב) בשיעור גבוה יותר של 5.5% בחודש אחד לבדו וזו אינדיקציה להמשך עלייה מהירה של כל סעיף שכר הדירה.

עוד אתגר קשור בסעיף התחבורה והתקשורת, ובמיוחד סעיף הנסיעות לחו"ל, שמדי חודש מקשה על התחזיות ומושפע מהשינויים התכופים בסביבה הביטחונית. גם הפעם זינק מדד זה 17.2% והיווה יותר ממחצית עליית המדד.

למען האמת, סעיפי הדיור והנסיעות לחול "הסוררים" היו אחראים כמעט לכל עליית המדד. זו נקוד בעייתית כי האינפלציה עדיין גבוהה מהרצוי, אך לא בהכרח רוחבית.

מאידך, מדד המחירים ליצרן ללא דלקים ירד 0.2% ב-12 החודשים האחרונים ומצביע שוב על התמתנות של הלחצים מצד ההיצע, נושא שבנק ישראל עוקב אחריו מקרוב וקשור גם להיבטים נוספים כמו המכסים של ארה"ב והמגבלות שהאיחוד האירופי מאיים להטיל על המשק.

בשורה התחתונה, המדד שהיה ברף הגבוה של ציפיות השוק והמשך עלייתו המהירה של סעיף שכר הדירה יקשו על בנק ישראל להוריד את הריבית כבר החודש, גם אם הריבית בארה"ב תרד, כפי שצופים. בנק ישראל ימשיך לנקוט מדיניות תלוית נתונים וימתין לירידה של מפלס אי הוודאות סביב רכיבי המדד.