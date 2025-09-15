תגובה לדברי ראש הממשלה, בנימין נתניהו

לירון טופז, מנכ"ל תאת ישראל חברה טכנולוגית מובילה בתחום ההנדסה והייצור לתעשיית התעופה והביטחון: "על אף האתגרים המשמעותיים, זו העת להראות את החוסן של חברות התעשייה והייצור בישראל, באמצעות היערכות מוקדמת. מי שהתכונן נכון אסטרטגית, ידע לייצר חלופות מקומיות.
בסופו של דבר ההיסטוריה לא שוכחת: בשנות ה-60 ישראל חוותה אמברגו מצרפת - אחת הספקיות העיקריות של חלקי חילוף למטוסי המיראז' לחיל האוויר. בבת אחת האספקות נעצרו ומדינת ישראל נאלצה לבנות יכולות עצמאיות במהירות שיא. כך למעשה נולדה תעשיית הביטחון הישראלית כפי שאנחנו מכירים אותה היום וגם תאת (תעשיות אביזרי תעופה).
מאז ה-7 באוקטובר אנו רואים שיתופי פעולה נרחבים בין חברות כחול-לבן, שהולכים ומתעצמים עם הזמן. בישראל פועלים מהנדסים מעולים, עם מחויבות יוצאת דופן ויכולות כחול -לבן שמפיקות תוצאות מרשימות.
ישראל חייבת לשאוף לעצמאות לא רק ברמה צבאית, אלא גם תעשייתית.
מלחמת 'חרבות ברזל' לא מותירה מקום לספק, אסור לנו להמשיך ולחיות בתחושת ביטחון מדומה, מתוך מחשבה ש"הספקים יספקו", ש"הסיוע יגיע", ושהעולם תמיד יעמוד לצידנו. המציאות – כואבת ומורכבת – מוכיחה את ההפך.