בנק esh מחפש משקיעים מוסדיים להגדלת ההון העצמי - המייסדים צופים "התנפלות" של לקוחות חדשים בפתיחה

בנק esh קיים השבוע בתל אביב אירוע לעיתונאים, בו הוא חשף, כי בכוונתו לשתף עם הלקוחות ב-50% מההכנסות שהבנק מייצר מכספי לקוחותיו בחשבון העו״ש שלהם. כל זאת, בזמן אמת, בשקיפות שאין כמותה בבנקאות וללא עמלות כלל.

שותף-מייסד ומנכ״ל קבוצת esh, יובל אלוני, חשף לראשונה את החלוקה השווה (Equal Sharing) של הכנסות ריבית בין הבנק ללקוחותיו, המתאפשרת בזכות טכנולוגיה מתקדמת וראשונה מסוגה המספקת גם מענה לכל צרכי הבנק ובכלל כך, מייצרת לבנק גמישות ביצירת מוצרים חדשים וביעילות תפעולית חסרת תקדים.

מודל שיתוף ההכנסות והאלגוריתם אשר מפעיל אותו, רשומים כפטנט.

מודל שיתוף ההכנסות מתבצע מהכנסות הבנק מריבית, ולא מהרווחים כך שהוצאות הבנק יורדות מחלקו של הבנק ולא מחלקם של הלקוחות. היכולת לפעול במודל זה נשענת על טכנולוגיה פורצת דרך, המאפשרת לבנק לפעול באופן יעיל במיוחד.

חברת הטכנולוגיה של הקבוצה eOS ייצרה פלטפורמה בנקאית פורצת דרך, על גביה ניתן לבנות מוצרים בנקאיים. בכך מביאה esh בשורה חדשה לשוק הפיננסי, כשמעתה, לראשונה בעולם, בנקים לא יידרשו עוד להיות אינטגרטורים בין עשרות ספקי טכנולוגיה, אלא יוכלו לפעול על גבי פלטפורמה אחת שהיא ״מערכת הפעלה״ מודולרית לבנק.

באירוע השתתפו המשקיע ניר צוק, מייסד פאלו אלטו נטוורקס, השותפים המייסדים של קבוצת esh, מנכ"ל קבוצת esh, יובל אלוני, אלכס ליברנט Chief Technology Officer ושיר רענן, Chief Product Officer. גם חברי דירקטוריון בנק esh והנהלתו נכחו באירוע, וביניהם – פרופסור שמוליק האוזר יו"ר דירקטוריון הבנק, המשנה ליו"ר הדירקטוריון ד״ר נדין בודו טרכטנברג, ומנכ״ל הבנק מר קובי מלכין.

עוד נחשף באירוע, כי לצד שיתוף 50% מההכנסות על העו"ש, שיתוף ההכנסות על פיקדונות יכול להגיע עד 80% מההכנסות שמייצר הבנק עם כספי הלקוח. לקוחות רואים בזמן אמת את חלקם, לרבות אופן חישובו, ומעקב אחר הריבית שצברו באופן שוטף.

עוד בנושא שיתוף ההכנסות: בנק esh הודיע כי כל לקוחותיו יהיו זכאים ליהנות משיתוף הכנסות הבנק, ללא תלות בהיקף ההפקדות או ברכישת מוצרים ושירותים אחרים וללא מגבלה על סך צבירת הריבית השנתית. לקוח שיפקיד מאה שקלים יקבל 50% מההכנסות שהבנק מייצר מכספו, בדיוק כמו לקוח שיפקיד מיליון שקלים. בנוסף, בכל החשבונות קיימת ריבית מובטחת.

בנק esh מחזיק ברישיון בנק מלא, מפוקח על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, פועל מזה שנתיים עם לקוחות מוזמנים, וצפוי להיפתח לקהל הרחב בהדרגה בתחילת 2026.

לקוחות הבנק כאמור ייהנו מבנק ללא עמלות בכלל. ללא עמלת ניהול חשבון, ללא עמלת שורה, גם לא דמי מנוי - או כל עמלה אחרת.

יובל אלוני, שותף-מייסד ומנכ"ל קבוצת esh: "מראשיתה, קבוצת esh שאפה לבנות מוצרים אשר מערערים את הנחות היסוד בבנקאות. היום הצגנו את המוצר הראשון - בנק esh. בנק אוטומטי לגמרי, לו מודל עסקי מהפכני, בו הבנק מתחלק בחצי מהכנסות הריבית שהוא יוצר עם כספי לקוחותיו, בזמן אמת, בחשבון העו״ש של הלקוח. הבנק פועל על גבי פלטפורמה טכנולוגית פורצת דרך."

ניר צוק, דירקטור ומשקיע בקבוצת esh:"טכנולוגיה תמיד היתה עבורי כלי ליצירת שינויים גדולים. בנק esh הוא דוגמא לאיך אפשר לשנות ענף שלם - איך שהבנק עובד והאופן שהוא משרת לקוחות. זה לא רק בנק חדש אלא חשיבה חדשה על יעילות חדשנות וערך.

יש בנקים שחושבים שחדשנות זה להגיד AI ולהוסיף אפליקציה אבל להמשיך לעבוד כמו לפני 30 שנה. חדשנות אמיתית זה לפתור את הבעיה מהשורש גם עבור הבנק וגם לתת ערך אמיתי ללקוחות. זה בדיוק מה שבנק esh עושה."

פרופ׳ שמואל האוזר, יו״ר דירקטוריון בנק esh: ״בבנק esh אנו שואפים לשנות את הפרדיגמה בעולם הבנקאות ולפתור את ניגוד העניינים המובנה בין הלקוח לבין הבנק על ידי הגדרה מחדש של הבנקאות המסורתית. יצרנו תאימות באינטרסים בין הבנק והלקוחות, אנחנו משתפים 50% מהכנסות הבנק מריבית, וזה מאפשר לנו לתת כ- 3% ריבית על העו״ש, באפס עמלות.

ד״ר נדין בודו טרכטנברג, משנה ליו״ר דירקטוריון בנק esh: "מוצרים פיננסיים הם מטבעם מסובכים, ולעתים קרובות הופכים למורכבים יתר על המידה, בגלל שהמערכות התפעוליות מגבילות את הבנקאים. לקוחות לא רוצים או שלא יכולים לבזבז שעות רבות בניסיון להבין אם זו עסקה טובה או לא. לפני קצת יותר מחמש שנים הצטרפתי ל-esh כי המייסדים היו מוכנים ללכת בדרך הארוכה והמפרכת של עמידה ברגולציה המכבידה הנדרשת מבנקים, ויחד עם זאת להציע מוצרים מרגשים וחדשניים".

קובי מלכין, מנכ"ל בנק esh: "אחד הנושאים הכואבים ביותר בבנקאות כיום הוא ההסתמכות על מערכות ותיקות, שאינן מתאימות עוד לקצב השינויים בשוק. התאמה למצבי שוק משתנים, פיתוח מוצרים, עדכוני מודלים - דורשת דרך ארוכה ויקרה. הטכנולוגיה עליה פועל בנק esh, לרבות יכולות ההפעלה האוטונומיות, פוגשות את הלקוח, ומאפשרות יעילות תפעולית יוצאת דופן. אבטא זאת בצורה פשוטה: מוצרי הבנק ומערכות הבקרה והניהול שלו נבנו כך, שכאשר יהיו לבנק 50 אלף, 500 אלף או 2 מיליון לקוחות – הצוות ישאר מצומצם. היעילות הבלתי מתפשרת היא זו שמאפשרת את הקיום של מודל ה- Equal Sharing שהוצג היום."

שיר רענן, שותפה-מייסדת ו- Chief Product Officer: ״רצינו לבנות בנק, אשר יאפשר לבנקאים לבצע שינויים מהירים ולספק מוצרים בעלי ערך במינימום מאמץ. החלטנו לבנות מערכת הפעלה חדשה מהיסוד. כדי שהפלטפורמה תספק את היכולת ליצור מוצרים חדשים על ידי בנקאים, נבנתה מערכת מודולרית, המאפשרת גמישות מקסימלית עבור הבנק. יש לנו היום את הפלטפורמה הבנקאית המובילה בעולם.״

אלכס ליברנט, שותף-מייסד ו- Chief Technology Officer: "פריצת הדרך הטכנולוגית שאנחנו עשינו היא למעשה פיתוח של תוכנה, אשר מקדימה במספר שנים את השוק. בנק esh פועל על גבי מערכת ההפעלה eOS. המייתרת התקשרות עם עשרות ספקי טכנולוגיה וביצוע אינטגרציות ביניהם. הכל על פלטפורמה אחת.״

בשלב השאלות באירוע ההשקה חשף ניר צוק כי הסטרטאפ EOS יציע גם לבנקים אחרים את הטכנולוגיה מה שעלול לדעת כתב פאנדר לפגוע ביחודיות של הבנק החדש. עוד התברר בשלב השאלות כי הבנק לא יציע משיכת ייתר (אוברדרפ או מינוס בחשבון) אלא הלוואות בלבד. כמו כן לא יציע בשלב ראשון משכנתאו או מסחר בניירות ערך. ההערכה היא שלפני ההשקה הרישמית בתחית 2026 יושק כרטיס אשראי. יתרון נוסף שדובר בו הנו פתיחת חשבון דיגיטלית לתושבים אמריקאים.

מצפייה ב אתר בנק אש נראה שהוא עדין מגייס עובדים על מנת להגיע להשקה האמיתית בתחילת 2026 מוכן יותר. עוד נודע כי ההשקה בינואר 2026 תהיה מדורגת בסגנון הזמנה של לקוחות קיימים לחבריהם וזאת ככל הנראה על מנת לגייס את אלפי הלקוחות הראשונים בקצב שיאפשר לקלוט את הלקוחות בצורה מבוקרת. לאחר השלב הזה הבנק יפתח לכולם. להערכתנו בנק אש גם ישיק רשימת המתנה.

עוד נושא חשוב שעלה בשלב השאלות הנו גיוס משקיעים לטובת ההון העצמי של הבנק שכרגע עומד על כמה עשרות מיליוני שקלים בלבד. אתם מוסדיים ומעוניינים להשקיע ? זה כנראה הזמן הטוב ביותר לקבל הצעה מניר צוק.



קרדיט צילום: FUNDER



פרופסור שמוליק האוזר, יו"ר בנק esh, המשנה ליו"ר הדירקטוריון:

לפני כמה שנים הציע לי יובל להצטרף למסע הזה ביחד עם אלכס ושיר. הם סיפרו לי על הרעיון של חלוקת הכנסות. התלהבתי והצטרפתי.

אני רוצה לשתף אתכם ממה התלהבתי אז, וממה אני מתלהב עד היום. הרשו לי לשתף אתכם מנקודת המבט שלי כאיש פיננסים וכבנקאי.

מהות הדברים שנשמעו כאן היום היא, שבבנק esh, אנחנו מתכוונים להפוך את החסרונות של הבנקאות המסורתית לתועלות ממשיות עבור הלקוחות.

מה עומד מאחורי זה? מה הקסם שמאחורי הקלעים? אני מבקש לשים זרקור על כמה נקודות שעלו כאן כדי לענות על השאלות האלה.

המודל העסקי בבנקאות בארץ ובעולם הוא: בנקים מרוויחים באמצעות שימוש בפקדונות של הציבור הרחב כדי לתת הלוואות. ההכנסות שלהם מבוססות, בין השאר, על המרווח (הפער) שבין הריבית על ההלוואות לבין הריבית על הפיקדונות.

זה יוצר ניגוד עניינים מובנה בין הבנקים לבין לקוחותיהם משום שהבנקים מרוויחים יותר ככל שהריבית על ההלוואות גבוהה יותר, וככל שהריבית שהם מזכים את לקוחותיהם על הפיקדונות, נמוכה יותר.

אנחנו רוצים לטפל בבעיית ניגוד העניינים הזו.

איך אנחנו עושים את זה?

אנחנו לוקחים 50% מההכנסות שלנו ומחלקים אותן עם הלקוחות. בהקשר לכך, אני מבקש להדגיש שוב, הכנסות ולא רווחים - כלומר: אנחנו נושאים בנטל של עלויות התפעול בעצמנו במקום לגלגל אותן על הלקוח. התוצאה היא ריבית גבוהה על חשבונות העו”ש, ללא עמלות מכל סוג שהוא, ובשקיפות מלאה.

אני רוצה להסביר שיהיה ברור מה המשמעות של דבריי. המשמעות היא, שעל כל 100 מיליון שקלים של הכנסות, אנחנו מעניקים 50 מיליון ללקוחות שלנו. 50 המיליון האחרים ממנים את ההוצאות התפעוליות של הבנק, ומה שנותר הוא רווחי הבנק.

אני חושב שאי אפשר להפריז בחשיבות הנקודה הקריטית הזו. אז הנה דרך אחרת לומר את זה. לו היינו היום בנק בישראל שמנהל כ־250 מיליארד שקלים בחשבונות עו״ש נזילים לחלוטין, בתנאי השוק הנוכחיים, הלקוחות שלנו, היו מקבלים מאיתנו סך של כ-5.8 מיליארד שקלים בריבית בשנה, כל שנה.

אלה סכומי עתק - כסף שבדרך כלל אינו מגיע ללקוחות. כסף שהלקוחות שלנו יקבלו.

במילים אחרות - אנחנו מציעים מודל עסקי שבו האינטרסים של הלקוחות עולים בקנה אחד עם האינטרסים של הבנק, משום שככל שהכנסות הבנק גבוהות יותר, כך הלקוחות שלנו יקבלו ריבית גבוהה יותר בחשבון העו״ש שלהם בבנק esh.

אז מה הסוד בבסיס ההצעה שלנו?

הטכנולוגיה. הטכנולוגיה שמניעה את פלטפורמת הבנקאות שלנו, מאפשרת שיפור יוצא דופן ביעילות התפעולית, שכתוצאה ממנה מבנה העלויות רזה במיוחד.

בין השאר, העובדה שכל המערכות שלנו, בבסיס השירות הבנקאי שאנחנו מתכוונים להעניק ללקוחותינו - באמצעות ה׳בק אופיס׳ וה׳פרונט אופיס׳ - שהן אוטומטיות לחלוטין, גורמת לכך שבמקום מאות או אלפי בנקאיים שנדרשים, בדרך כלל, לביצוע תהליכים דומים בבנקים הקיימים, בבנק esh הם יתבצעו בידי עשרות בודדות של בנקאים, וזה לא ישתנה גם כאשר מספר הלקוחות שלנו יגדל עשרות מונים.

התוצאה היא — ריבית על חשבון עו״ש, נזיל לחלוטין, שאין לה מתחרים בשוק, כאשר עלייה בהכנסות הבנק מתורגמת אוטומטית לעלייה בריבית של הלקוח.

וראוי להדגיש, אין אותיות קטנות, ואין יוצאים מן הכלל. כל לקוח מקבל את אותה ריבית, לא צריך לבקש במיוחד, הצעת הערך שלנו ללקוחות אינה מוגבלת בזמן, היא חיה בשלום גם עם לקוח שלא מעביר משכורתו וממשיך להחזיק בבנק אחר חשבון נוסף, אין בה תנאים או מגבלות כמו דרישת הפקדה מינימלית, והיא גם אינה תלויה בגודל היתרה או בזהות המפקיד.

ואגב, לקוחות שיבחרו להפקיד אצלנו פיקדונות לשנה יהיו זכאים להשתתף בהכנסות שלנו, בשיעור שעשוי להגיע עד 80%.

זה המקום לחזור לנקודה שהתחלתי בה. מה שהלהיב אותי מהיום הראשון שהצטרפתי לבנק הזה הוא, שהשירות שאנחנו מציעים, וזהות האינטרסים בין הבנק לבין לקוחותיו, שמקורה בחלוקת הכנסות של 50% עם הלקוחות, הם אלה שמאפשרים להפוך את החסרונות של הבנקאות המסורתית לתועלות ממשיות עבור הלקוחות של בנק esh.

ודבר אחרון. ההצלחה של קבוצת esh היא תודות לחבורה מופלאה של אנשים מחוייבים וערכיים, ובכללם: בעלי השליטה, קבוצה מיומנת של חברים בחברה הטכנולוגית, וקבוצה ערכית ומקצועית של בנקאים.





קרדיט צילום: FUNDE