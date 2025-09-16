דובי פרנסס בכנס החשכ"ל: "ישראל יכולה להוביל את מהפכת הבינה המלאכותית העולמית ולהפוך למעצמת AI עולמית"

דובי פרנסס, השותף המייסד של קרן ההשקעות Group 11, הציג בכנס החשב הכללי לדורותיו במשרד האוצר שהתקיים בבנייני האומה בירושלים חזון אופטימי למעמדה של ישראל כמובילה עולמית בתחום הבינה המלאכותית. המשקיע הישראלי-אמריקאי הדגיש את הפוטנציאל הייחודי של ישראל תוך ציון הצורך לאשר את הקמת המטה להאצת בינה מלאכותית בישראל במשרד ראש הממשלה, כמו גם את התקציב הנלווה להקמת מחשוב-על ותשתיות חישוביות בישראל, זאת בהמשך להמלצות ועדת נגל ודיונים קודמים בנושא.

פרנסס הזכיר בדבריו נתונים המדגימים את הפוטנציאל הישראלי: "אנחנו 0.4% מכלל העולם, ואנחנו מובילים עשרים אחוז מהחדשנות בעולם. יש לנו 350 מרכזי פיתוח בינלאומיים, 10% מכוח העבודה שלנו בהייטק תורם 18-20% לתמ"ג." פרנסס גם ציין ש-15-25% ממנכ"לי Fortune 500 הם יהודים או ישראלים, ושישראל עומדת עם 46 חדי קרן - חברות ששוויין מעל מליארד דולר - השיעור הגבוה בעולם יחסית לאוכלוסייה.

פרנסס הציג את המלצות ועדת נגל לתכנית לאומית לבינה מלאכותית המכילה ארבעה עמודי תווך: הקמת מטה בינה מלאכותית לאומי עם תקציב שיאפשר משכורות ראויות לצוות מקצועי, בניית מחשב על ישראלי בהשקעה של 24 מיליארד שקלים, פתיחת מאגרי המידע הממשלתיים לפיתוח בינה מלאכותית ומהפכה במערכת החינוך להכשרת דור חדש של מהנדסי ומדעני בינה מלאכותית. "אם אתה מאמין באלוהים, אתה מאמין בבינה על-אנושית - בינה על-אנושית כבר מושתתת בנו, ב-DNA שלנו, והיא עתידה להגיע במהרה בימינו."

פרנסס סקר השוואה עם שכנותיה של ישראל: "איחוד האמירויות, שבה רק 12% מהאוכלוסייה נולדו במדינה, השקיעה בשנים האחרונות מאות מיליארדי דולרים בבינה מלאכותית. לסעודיה יש מספר חד-ספרתי של חדי קרן לעומת 46 בישראל". פרנסס ציין כי ההשקעה המוצעת בישראל של 24 מיליארד שקלים היא כ-3% מהיקף ההשקעה באמירויות בשנים האחרונות, "זה כמו 2.5 טייסות F-35 - השקעה קטנה יחסית שיכולה להניב תוצאות עצומות. הגיע הזמן לשנס מותניים, לאחד כוחות ולהפוך את הבינה המלאכותית בישראל למשהו שהוא בר קיימא. ישראל יכולה להוביל את מהפכת הבינה המלאכותית העולמית ולהפוך למעצמת AI עולמית." סיכם.

דובי פרנסס הוא השותף המייסד של Group 11, קרן הון סיכון הממוקמת בלוס אנג'לס, מייסד The Institute באוניברסיטת בן גוריון - המוסד הלאומי לקידום בינה מלאכותית בישראל, ומחבר רב המכר "מבוא לניצחון". קרנותיו מנהלות השקעות בשווי הוגן של מעל 1.4 מיליארד דולר ומתמקדות בהשקעות בחברות בינה מלאכותית מגדירות קטגוריה. הקרן זכתה להכרה כקרן הביצועים הטובה ביותר בארה"ב ב-2024 על ידי PREQIN ומקום שלישי בעולם בדירוג הביצועים העולמי של HEC Paris-Dow Jones. השנה נבחרה הקרן על ידי מגזין TIME כאחת מקרנות ההון סיכון המובילות באמריקה.