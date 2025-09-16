קרנות השתלמות באוגוסט: הפתעה שלילית במסלול S&P500, מנורה מבטחים ראשונה במניות, אנליסט בכללי

מימין למעלה: רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי.



סיכום בשווקים

אוגוסט, מסיים חודש חיובי בשווקים בארץ ובעולם. מדד ת"א-35 עלה בשיעור של כ-2.1% ושבר את שיא כל הזמנים, מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-0.3% ומדד ת"א-125 עלה בשיעור של כ-1.6%.

מגמה חיובית, נרשמה גם בשווקי המניות בארה"ב: מדד ה-Dow Jones עלה בשיעור של כ-3.2%, מדד ה-S&P 500 עלה בשיעור של כ-1.9%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-1.6%.

בבורסות באירופה נרשמה מגמה מעורבת: מדד ה-DAX 40 ירד בשיעור של כ-0.7%, מדד ה-FTSE 100 עלה בשיעור של כ-0.6%, מדד ה-CAC 40 ירד בשיעור של כ-0.9%, ומדד ה-EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.6%.

כמה תובנות מהתוצאות החודש

1. התשואה הממוצעת הן באפיק הכללי, והן באפיק המניות גבוהה מהתשואה במסלול המחקה S&P500.

2. למרות התשואות המשמעותיות במדדי ארה"ב, מרבית הגופים במסלול המחקה S&P500 בתשואה שלילית החודש.

3. רק גוף אחד במסלול המנייתי מציג תשואה מעל מאה אחוזים ל-5 שנים, לעומת 5 גופים בחודש שעבר.

4. פערים משמעותיים בתשואה ל-5 שנים במסלול הכללי ובמסלול המניות בין המקום הראשון לאחרון.

5. התשואה ל-3 שנים במסלול המניות במרבית הגופים עוברת את התשואה ל-5 שנים במסלול הכללי.

6. הן המסלול הכללי והן מסלול המניות מובילים בתשואה בשנה האחרונה על המסלול המחקה S&P500.

7. פערים משמעותיים החודש במסלול המניות, בין המקום הראשון למקום האחרון.

תשואת קרנות השתלמות מסלול כללי – אנליסט מובילים בכל חתכי הזמן

תחזית Funder בתחילת החודש, התבררה כמדויקת להפליא גם החודש, הן לתשואה החודשית, והן לתשואה השנתית, בסטיות קלות בלבד. מה שאומר שנתוני תחזית התשואות של FUNDER, הן החודשית והן השנתית, מדויקת מספיק כדי שהמשקיעים יוכלו להסתמך עליה בהערכת התשואה של קרן ההשתלמות שלהם.

במסלול הכללי, המסלול המנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.08% לעומת 1.26% חודש קודם. טווח התשואה נע בין 0.92% (ילין לפידות ומגדל) ל-1.24% (אנליסט). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-8.92%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש קודם על 14.08%. התשואה ל-3 שנים עלתה קלות ל-30.98% והתשואה ל-5 שנים ירדה גם היא ל-49.19%.

אנליסט הם המנצחים החודש עם 1.24%, מיטב אחריהם עם 1.19%. אנליסט עברה להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 9.82% על חשבון כלל (1.03% החודש). אנליסט מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 16.56%, בתשואה ל-3 שנים עם 35.29%, ובתשואה ל-5 שנים עם 56.92%.



קרנות השתלמות מסלול כללי שם קופה תשואה אוגוסט מתחילת השנה תשואה 12 חודשים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה תחזית FUNDER אנליסט 1.24% 9.82% 16.56% 35.29% 56.92% 16,135 962 1.25% מיטב 1.19% 8.89% 14.49% 33.07% 53.14% 28,881 880 1.20% מנורה מבטחים 1.17% 9.10% 14.24% 29.11% 46.47% 11,587 828 1.17% אלטשולר שחם 1.14% 8.28% 12.17% 29.15% 35.68% 33,865 1093 1.15% הראל 1.09% 8.15% 12.42% 26.65% 44.48% 13,898 154 1.09% הפניקס 1.07% 8.99% 15.35% 31.63% 52.25% 20,098 964 --- כלל 1.03% 9.74% 15.10% 28.83% 50.77% 19,477 456 1.05% מור 1.02% 9.62% 14.51% 33.56% 55.06% 23,702 12535 1.05% מגדל 0.92% 8.47% 13.35% 29.17% 48.40% 18,435 579 0.95% ילין לפידות 0.92% 8.19% 12.59% 33.33% 48.70% 24,970 1162 0.95% אינפיניטי (*) 0.56% 8.71% 14.62% 32.41% --- 232 13229 ממוצע 1.08% 8.92% 14.08% 30.98% 49.19% 1.10%

תשואות מסלול מניות – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

מסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, ומן הסתם גם התנודתי יותר. גם במסלול זה תחזית FUNDER הן החודשית והן השנתית היתה מדויקת להפליא, עם סטיות קלות בלבד. מה שאומר שגם במסלול המניות, מי שרוצה לדעת מראש מה התשואה בקרנות ההשתלמות, מוזמן לעקוב אחרי התחזיות שמתפרסמות באתר FUNDER.

התשואה הממוצעת החודש במסלול היא 1.18% לעומת 1.91%. מנעד התשואה החודש נע בין 0.4% (אינפיניטי) ל-1.84% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה, התשואה הממוצעת עלתה ל-14.23%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש קודם על 22.91%. התשואה המצטברת ל-3 שנים, בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-54.82%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-5 שנים ירדה ל-87.86%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש במסלול עם 1.84%. הראל נמצאים במקום שני עם 1.51%. מור (0.83% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 15.8%. הפניקס (1.27% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 25.14%. אינפיניטי (0.4% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 84.95%, וגם מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 101.4% (היחידים בתשואה מעל 100%). ראוי לשים לב לפער המשמעותי בין המקום הראשון לאחרון בתשואה ל-5 שנים במסלול.



קרנות השתלמות מסלול מניות שם קופה תשואה אוגוסט מתחילת השנה תשואה 12 חודשים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה תחזית FUNDER מנורה מבטחים 1.84% 15.07% 23.42% 50.37% 88.06% 988 1256 1.84% הראל 1.51% 14.32% 22.69% 47.80% 86.22% 2,221 763 1.51% מיטב 1.33% 15.03% 24.75% 53.37% 88.13% 3,046 883 1.33% הפניקס 1.27% 14.77% 25.14% 48.90% 92.38% 3,030 968 --- כלל 1.24% 14.83% 23.52% 43.68% 83.12% 1,971 1350 1.25% מגדל 1.23% 14.35% 23.90% 52.85% 86.67% 1,913 869 1.25% ילין לפידות 1.23% 12.57% 20.62% 58.54% 94.75% 11,887 8563 1.25% אלטשולר שחם 1.15% 13.04% 18.86% 51.55% 60.61% 6,762 1377 1.15% אנליסט 0.97% 12.16% 21.27% 58.67% 87.78% 14,079 963 1.00% מור 0.83% 15.80% 24.35% 52.30% 97.37% 9,010 12536 0.85% אינפיניטי 0.40% 14.55% 23.48% 84.95% 101.40% 571 1537 --- ממוצע 1.18% 14.23% 22.91% 54.82% 87.86% 1.27%

תשואות מסלול מחקה S&P500 – מיטב מנצחים במסלול

את מסלול המחקה S&P500 אנחנו מציגים מכמה סיבות. ראשית – מדובר במסלול שצובר פופולריות רבה בקרה במשקיעים. שנית, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד – S&P500, עדיין יש הבדלים קלים בתשואה בין הגופים השונים בחתכי הזמן השונים. בנוסף, תמיד מעניין להשוות את התשואות במסלול זה למסלול המניות וגם למסלול הכללי, ולראות את הבדלי התשואה בין המסלולים. החודש, מסלולי המניות, וגם המסלול הכללי מציג תשואות עודפות על מסלול ה-S&P500. למרות היותו של המסלול מסלול מחקה מדד, ראוי לשים להבדלים בין הגופים השונים.

התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.08%- לעומת 3.59% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.35%- (אלטשולר שחם) ל-0.18% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 0.7%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-5.85%. התשואה הממוצעת הכוללת ל-3 שנים עלתה ל-67.1%. רק מיטב מציגים תשואהמצטברת ל-5 שנים במסלול.

מיטב היא המנצחת החודש עם 0.18%, אחריה הפניקס עם 0.17%. הפניקס עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 0.99% על חשבון אנליסט (0.28%- החודש). מיטב עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה עם 6.17% על חשבון הפניקס. הפניקס עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 68.54% על חשבון מיטב. מיטב היחידים שמציגים תשואה ל-5 שנים במסלול, וצריך להסתכל על התשואה שלהם מול הגופים האחרים במסלול המניות. חלק מהגופים אף עוברים את התשואה של מיטב ל-5 שנים. אין ספק שזה מעניין, אבל עדיין נמתין לתשואות של גופים נוספים כדי להסיק מסקנות.



קרנות השתלמות מסלול מחקה S&P500 שם קופה תשואה אוגוסט מתחילת השנה תשואה 12 חודשים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מיטב 0.18% 0.91% 6.17% 66.78% 93.19% 3,973 13245 הפניקס 0.17% 0.99% 6.00% 68.54% --- 11,092 13264 מנורה מבטחים 0.09% 0.84% 6.06% 66.22% --- 724 13873 הראל -0.07% 0.64% 5.79% 67.32% --- 7,207 13502 כלל -0.20% 0.45% 5.63% 66.65% --- 4,596 13342 מגדל -0.21% 0.57% 5.76% --- --- 3,427 14668 אנליסט -0.28% 0.65% 5.70% --- --- 1,838 13853 אלטשולר שחם -0.35% 0.57% 5.73% --- --- 1,335 14862 ממוצע -0.08% 0.70% 5.85% 67.10% ---

(*) תשואות הגופים המסומנים בכוכבית לא מוצגים בטבלת הדירוגים הכללית, לא הובאו בחשבון בממוצעים, בשל היקף נכסים נמוך.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) נתוני התשואות המובאים בטבלאות השונות הינם לפני ניכוי דמי ניהול.



