נאום ראש הממשלה הפך את הקערה על פיה והכניס עננה כבדה של חוסר וודאות - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום של ירידות שערים פתאומיות, הקרנות לא תמיד מסכימות עם הכיוון הסופי של יום המסחר. במקרה הזה, הם הספיקו: חיוב יומי: דולר ובנקים (!), חיוב חודשי: טכנולוגיה, חיוב שנתי: בנקים וביטוח, כרגיל. בחלק היורד של השוק נמצא ברמה היומית את ת"א 90, והתעשיות הביטחוניות, בחלק החודשי את מניות הביטוח (בבלעדיות), ובחלק השנתי: דולר ואג"ח קונצרני דולרי.

הבורסה

ארה"ב: הנתון הבודד שהופיע היום במקרו האמריקאי היה מדד הפעילות היצרנית באזור ניו-יורק. ונתון זה יצא הרבה יותר נמוך (8.7-) מאשר הצפי (4.3). בימים "רגילים" של הגיון פונדמנטלי, נתון כזה היה מכניס קצת ויברציות שליליות אצל המשקיעים בוול-סטריט, ואם לא היה גורם לירידות, אז היה מביא ליציבות. ומה קיבלנו? עליות לשיא כל הזמנים... הרבה מעבר ל-6600.

ראשית, נציין שזה יום נהדר ל-7 המופלאות (MAGS עולה ב-(1.92%)) לעומת עלייה הרבה יותר מתונה במדד העיקרי S&P500 (0.47%). אבל, זה לא הסוף: התשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה שוב, קרוב מאוד לרמת המחץ של ה-4% (4.038%). כזכור, ישנה וודאות כמעט מוחלטת לגבי ירידה של הריבית ב-17-09 (יום רביעי) אבל נתוני מקרו שלילים מזרזים עכשיו את הירידות בתשואות הממשלתיות בגלל שהן סימן מובהק של מיתון קיים-מתקרב.

וכך, כלכלה אמיתית מאטה מאוד => עליות במניות עם הובלה של מניות הטכנולוגיה הגדולות. מתישהו, העונתיות, והמיתון המחמיר יגרמו לשלילה בזירה המנייתית אבל זה ממש עוד לא המצב וכל עוד זה לא קורה אין מה לנחש את המועד לכך... סיום היום היה כך:





תל-אביב: שוק המניות הישראלי המשיך להיות חיובי עד השעה 16:00. זאת, כאשר ראש הממשלה נאם את נאום ה"ספרטה" שלו. מה גרם לו להחליט לעשות זאת ולא להמשיך בחיזיון ה"יום שאחרי" המצוין? אולי נדע ואולי לא. בכל מקרה, הייתה לזה השפעה מיידית על השוק כאשר המשקיעים שאלו עצמם את השאלה המובנת מאליה: "מה הוא יודע שאיננו יודעים עדיין?". חבל מאוד שזה קרה כי שוק המניות הישראלי השלים כך יום שני של ירידות אחרי יום ראשון לא נעים כל כך. במיוחד חבל כי בוול-סטריט ממשיכים לעלות וזה היה הגורם התומך, רוב היום, לכיוון סגירה חיובית שלא קרתה.

בכל אופן, זה מה שהיה ומעניין לציין שהטכנולוגיה דווקא עלתה (0.35%), ושהבנקים עמדו איתן עם עלייה קטנה (0.06%). לעומת זאת, הביומד נפל (1.18%-), כאשר הנדל"ן נפל גם הוא (1.36%-). המניות הקטנות לא נשארו חייבות וירדו גם הן משמעותית (0.8%-). וכך ת"א 90 ירדה הרבה יותר (1.32%-) מאשר ת"א 35 הכבד (0.27%-). כל זה כאשר הנדל"ן והקטנות ייהנו הכי הרבה מההורדה הצפויה של הריבית. כאמור, מאוד מעניין לדעת את מניעי ראש הממשלה ועד שלא נקבל זאת ממנו תהיה עכשיו עננה כבדה של חוסר וודאות מעל הנחות העתיד הוורוד שחזתה הבורסה עד כה.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-14-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אי אפשר להשליך יותר מדיי מיום מסחר אחד ובמיוחד מיום מסחר מקוצר. לכן, כאשר נאמר שביום ראשון זה ראינו מחזור כללי קטן מאוד יחסית (486.6 מיליוני שקלים), עבור כל המניות של מדד ת"א 35, זה לא אומר הרבה לגבי ההמשך. אבל, כאשר אנו נתקלים בפעילות כה נמוכה מצד המוסדיים, במיוחד ביום של ירידות, זה קצת יותר מדאיג למרות שהנטו הגיע להיות חיובי. קניות: 110.8, מכירות: 103.6 => נטו: 7.1. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את טאואר (3.6-), ואת הראל השקעות (10.9-). לעומת זאת, בצד הקניות נציין את הפניקס (3.1) ואת לאומי (7.1).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



לידיעת הקוראים:

