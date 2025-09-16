נקסט ויז׳ן יוצאת לגיוס בינלאומי משמעותי

נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות (TASE: NXSN), חברת צמיחה טכנולוגית המפתחת, מייצרת ומשווקת פתרון צילומי, יום ולילה מיוצב לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים, בעלות יחס משקל/גודל וביצועים מהטובים בעולם, מדווחת היום על כוונתה לבצע גיוס בינלאומי דרך הנפקה של מניות רגילות למשקיעים מוסדיים בינלאומיים וישראלים, באמצעות הליך Bookbuilding" " ההנפקה תתבצע בהתאם למסמכי ההנפקה שיוגשו לרשות ניירות ערך בישראל.
נקסט ויז'ן מתכוונת לגייס סכום ברוטו של כ-400 מיליון דולר במסגרת ההנפקה. מחיר ההנפקה ומספר המניות הסופי ייקבעו במסגרת הליך Bookbuildig שייפתח באופן מיידי ויכול להיסגר בכל עת. המחיר וההקצאה ייקבעו לאחר סיום התהליך, לפי שיקול דעתה של נקסט ויז'ן. תוצאות ההנפקה, מחיר ההנפקה ומספר המניות הכולל צפויים להתפרסם בהודעה נפרדת של החברה בהקדם האפשרי.
נקסט ויז'ן מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה למימון יוזמות צמיחה אסטרטגיות, לרבות מיזוגים ורכישות פוטנציאליים התואמים את תחומי פעילותה המרכזיים, לצרכי הון חוזר כלליים ולמטרות תאגידיות, וכן להשקעה בתוכניות מחקר ופיתוח.מניות נקסט ויז'ן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב תחת הסימול “NXSN”.
במסגרת ההנפקה, נקסט ויז'ן, חברי דירקטוריון ונושאי משרה בכירים בחברה התחייבו לתקופת נעילה (Lock-up) בת 90 יום ממועד ההודעה, בכפוף לחריגים מקובלים. ביצוע ההנפקה כפוף לתנאי שוק ולגורמים נוספים, ואין כל ודאות אם ומתי תושלם, או לגבי היקפה ותנאיה.
הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או הזמנה לרכוש ניירות ערך, ולא תתבצע מכירה של ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבו פעולה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הסמכה לפי חוקי ניירות הערך המקומיים.
Jefferies משמשת כמתאמת גלובלית יחידה בהנפקה, ו -Leader משמשת כמתאמת מקומית.
בנק ההשקעות ג׳פריס הוביל את העסקה, לאחר שבשבוע שעבר קיים את כנס TeckTrek במסגרתו הגיעו למעלה מ-300 משקיעים גלובליים לפגוש חברות טכנולוגיה בישראל. בנוסף בשבועיים האחרונים צוות ג׳פריס השתתפו בגיוס החוב באמצעות אג״ח להמרה של נובה וקמטק.