שמיים פורצת לשוק הביטחוני הבינלאומי: פלטפורמת בינה מלאכותית תשולב בבית ספר לטיסה אירופי

ההסכם נחתם עם גוף ביטחוני ישראלי שישלב את פלטפורמת "שמיים" להכשרות בפרויקט להקמת בית ספר לטיסה עבור חיל אוויר אירופי, בהיקף כולל של כחצי מיליון ש"ח לתקופה של חמש וחצי שנים;
מדובר בהטמעה ראשונה של הפלטפורמה בזירה ביטחונית מחוץ לישראל, בהמשך לשימוש קודם שנעשה בה על ידי משרד הביטחון;
החברה רואה בהסכם זה צעד אסטרטגי המשתלב באסטרטגיה העסקית שלה להרחבת פעילותה בתחומי ההכשרה והמצוינות התפעולית והעמקת פעילותה בזירה הבטחונית, לצד פעילותה המרכזית בתחום הרפואה תחת Medinsight.ai.
שמיים (ת״א: שמים), חברת תוכנה ציבורית המפתחת פלטפורמות מבוססות בינה מלאכותית לעולמות הבריאות והלמידה הארגונית, מדווחת כי התקשרה עם חברה ביטחונית ישראלית, המקימה בתי ספר לטיסה ברחבי העולם בדגש לצבאיים, בהסכם למתן רישיון לשימוש בפלטפורמת "שמיים" לתקופה של חמש וחצי שנים, החל מיום 1.1.2026. היקף ההסכם עומד על כחצי מיליון ש"ח, מהם כ-280 אלף ש"ח ישולמו במעמד תחילת ההתקשרות.
ההסכם נחתם בעקבות זכיית הלקוח במכרז בינלאומי להקמה וניהול של בית ספר לטיסה עבור חיל אוויר אירופי, והוא מהווה יישום ראשון של הפלטפורמה בזירה ביטחונית זרה- לאחר שהוטמעה בעבר על ידי משרד הביטחון בישראל.
שמיים מדגישה כי ההסכם מהווה המשך ישיר לאסטרטגיית החברה, המבקשת לקדם הזדמנויות חדשות במרחב ההדרכות והמצוינות התפעולית, במקביל להתפתחות פעילות Medinsight.ai- הפלטפורמה החדשנית שפיתחה החברה בתחום ניהול בטיחות רפואית.
לדברי אופיר פלדי, מנכ״ל שמיים, "מדובר בצעד אסטרטגי שמבסס את מעמדנו כשותף טכנולוגי גם בזירה הביטחונית הבינלאומית, לצד המשך ההובלה של Medinsight בתחום הבריאות."