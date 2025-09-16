גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley: ״לא משנה מה יהיה עם הריבית, תחום התשתיות זה התחום החם של השנה״

"מדד המחירים לצרכן שפורסם אתמול בישראל, שהציג עלייה חודשית של 0.7% והוריד את האינפלציה השנתית ל-2.9%, משנה את מפת הציפיות בשוק המקומי. המשקיעים מבינים שבנק ישראל מקבל חלון הזדמנויות לבחון הפחתות ריבית בהמשך השנה לאחר תקופה ארוכה של מדיניות הדוקה. עבור שוק המניות מדובר בחדשות חיוביות במיוחד לסקטורים עתירי אשראי כמו נדל"ן ובנקים, אך גם ליצואנים שנהנים משקל יציב יותר על רקע השוואת פערי ריביות מול הדולר. המסקנה שלנו היא שלא משנה מה קורה עם הריבית, תחום התשתיות לדעתנו הוא התחום החם של השנה בשוק ההון".
עוד הוסיף: "נאום 'סופר ספרטה' של ראש הממשלה עורר חששות בשוק ההון, אך בפועל עדיין אין לנו יכולת לדעת אם חלו שינויים ממשיים בכלכלה. מצד אחד, נתניהו הדגיש כי עיקר הדברים שלו מתייחסים לתעשיית הנשק, אך מצד שני השווקים הגיבו בירידות המעידות על ספקות וחוסר אמון. המסר המרכזי מהנאום הזה הוא לא להיבהל אלא להיערך. יצואנים חייבים לגוון שווקים, משקיעים צריכים להביא בחשבון תרחישים של סנקציות או מגבלות סחר, והתחומים שצפויים לעמוד במרכז סדר היום הם בעיקר תשתיות וביטחון".