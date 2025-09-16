המהפכה הסלולרית של קרעי: הממשלה פותחת את שוק התדרים הפרטיים לראשונה

שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי: "היום אנחנו שוברים את המונופול ופותחים את השוק לרשתות סלולר פרטיות בדור 5. ‘רצועת החדשנות’ היא מהפכה – אנחנו מקצים תדרים בתחומים נחשקים לשחקנים חדשים שיפעלו באופן מקומי, יוזילו עלויות ויביאו שירותים חכמים לכל פינה בארץ. אנחנו מעבירים את הכוח מהחברות הגדולות לצרכנים, מסירים חסמים ומזמינים יזמים ומשקיעים להצטרף למהפכה שתציב את ישראל בקדמת הבמה הטכנולוגית העולמית".
מנכ"ל משרד התקשורת, אלעד מקדסי: "רצועת החדשנות נועדה להפחית את חסמי הכניסה לעולם התקשורת המתקדמת והיא מייצרת הזדמנות אמיתית לשחקנים חדשים להיכנס לתחום ולהפעיל רשתות בתחומי תדרים מבוקשים ובעלויות נמוכות. המהלך יזרז את אימוץ טכנולוגיות הדור החמישי ויפתח פתח לחדשנות וליישומים חכמים במגוון רחב של ענפים במשק".
משרד התקשורת מפרסם היום (ג') שימוע לתיקון תקנות הטלגרף האלחוטי. התקנות מאפשרות לראשונה לשחקנים חדשים, שאינם חברות סלולר מסורתיות, להקים ולהפעיל רשתות פרטיות מתוחמות גאוגרפית, בטכנולוגיית דור 5. רשתות אלו ישרתו מגוון גופים כגון מפעלים תעשייתיים, נמלי-ים, אוניברסיטאות, אצטדיוני ספורט, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים, וכן יתמכו ביישומים במגוון תחומים כגון בריאות, חקלאות, חינוך ותחבורה חכמה.
התקנות קובעות תנאי כניסה נוחים ואגרות נמוכות במיוחד (1,333 שקלים תשלום חד-פעמי לתקופת רישיון של 5 שנים) להקצאת תדרים בתחומים כגון 2,100 מגה-הרץ, 3,500 מגה-הרץ ו-26 ג'יגה-הרץ. מהלך זה, המכונה "רצועת החדשנות", נועד להפחית חסמי כניסה, לעודד השקעות ולזרז אימוץ של טכנולוגיות מתקדמות במשק הישראלי, תוך התמקדות ברשתות פרטיות המוגבלות לשטח גיאוגרפי מוגדר, בשונה מרשתות ציבוריות ארציות.
התקנות החדשות משתלבות עם החלטה שפרסם המשרד בשבוע שעבר בנושא בעלות על מערכות רט"ן (רדיו טלפון נייד), המאפשרת לשחקנים חדשים להפעיל אתרי סלולר הכוללים משדרים עבור רשתות ציבוריות (בתדרי חברות הסלולר המסורתיות). השילוב בין פתיחת מקטע התדרים לרשתות פרטיות ופתיחת מקטע התשתית (אנטנות) לשחקנים חדשים יוצר סינרגיה המאפשרת התפתחות של מודלים מסחריים מגוונים, תוך ייעול של פרישת תשתיות, הפחתת עלויות וקידום שיתופי פעולה בין שחקנים בשוק.
התקנות החדשות הן חלק משורה של מהלכים שמוביל שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי, במטרה לקדם חדשנות טכנולוגית במגוון דרכים ובפרישה ארצית רחבה. מהלכים אלו הוצגו בראשית החודש, בכנס "מובילים בתקשורת" שנערך בשדרות בהשתתפות בכירים בשוק התקשורת הישראלי, מנהלים מחברות טכנולוגיה ישראליות ובינלאומיות, נציגי רשויות מקומיות, שגרירים ונספחים כלכליים ומקבלי החלטות מהממשלה.