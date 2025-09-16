דוח פסגות: מדד המחירים לצרכן באוגוסט וניתוח כלכלי מקיף

מדד המחירים לצרכן של חודש אוגוסט עלה ב-0.7% (פסגות: 0.7%, קונצנזוס: 0.6%).
בעקבות כך האינפלציה ירדה ל-2.9% ונמצאת בתוך טווח היעד של בנק ישראל לראשונה מאז יוני 2024.
מדד הליבה עלה ב-0.7% ואינפלציית הליבה ירדה ל-3.4%.
הקצב השנתי ע"ב שלושת החודשים האחרונים (מאי-אוגוסט) האיץ ל-3% (מ-2.7%), וכך גם הקצב של המדד ללא דיור וללא פירות וירקות שהאיץ ל-3% מ-2.4%.
על פי התחזית העדכנית, מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-2.4% ב-12 חודשים הקרובים. תחזית זו מניחה אי שינוי בשער החליפין ובמחיר הנפט ביחס לממוצע של השבועיים האחרונים.
ההשפעות העיקריות על המדד:
עליות המחירים העיקריות נרשמו בסעיפי תרבות ובידור שעלה ב-2.9%, תחבורה ותקשורת שעלה ב-1.6%, הדיור שעלה ב-0.8% ותחזוקת הדירה עלה ב-0.3%.
מחירי הטיסות לחו"ל בלבד עלו ב-17.2% ומחירי ההארחה, נופש וטיולים עלו ב-12%, אך כלל תת-סעיף "נסיעות לחו"ל וטיסות בארץ" עלה ב-6.8% בלבד.
תת-סעיף שירותי דיור בבעלות ממשיך לדחוף את סעיף הדיור מעלה עם עליה של 0.9% ותת סעיף שכר הדירה עלה ב-0.5%.
השינוי במחירים למחדשי חוזה ולדיירים חדשים עלה ב-0.1% בשניהם (ל-2.7% ול-5.5%).
מדובר בחודש שני ברציפות שהקצב השנתי במרבית הסעיפים מאט, וחודש רביעי שיותר ממחצית מהסעיפים מאטים.
מדד חודש ספטמבר צפוי לרדת ב-0.3% והאינפלציה צפויה לרדת ל-2.7%.
סעיף המזון צפוי לרדת ב-0.1% מסיבות עונתיות.
סעיף הפירות והירקות צפוי לעלות ב-2.9%.
סעיף הדיור צפוי לעלות ב-0.4% ולהשלים עלייה של 2.3% במהלך הרבעון השלישי, למרות הירידה במחירי הדירות בזמן זה.
סעיף אחזקת דירה צפוי לרדת חודש נוסף, הפעם ב-0.6%.
סעיף הבריאות צפוי לעלות ב-0.4%.
סעיף חינוך ותרבות צפוי לרדת ב-0.2% עם סיום חופשת הקיץ והחזרה ללימודים.
סעיף תחבורה ותקשורת צפוי לרדת ב-2% בעקבות ירידה חדה של 7.8% בתת סעיף נסיעות לחו"ל.
מדד חודש אוקטובר צפוי לעלות ב-0.6% והאינפלציה צפויה לעלות ל-2.9%.
סעיף המזון צפוי לעלות ב-0.6% וסעיף הפירות והירקות צפוי לעלות ב-1.5%.
סעיף הדיור צפוי להישאר ללא שינוי.
סעיף אחזקת דירה צפוי לעלות ב-0.4% וסעיף ריהוט וציוד לבית צפוי לעלות ב-0.1%.
סעיף הלבשה והנעלה צפוי לעלות ב-5.1%.
סעיף תחבורה ותקשורת צפוי לעלות ב-1.3%.
ניתוח ותחזית
למרות חזרתה של האינפלציה לתוך טווח היעד לראשונה מאז יוני 2024, אנו מעריכים כי הסיכוי להפחתת ריבית ע"י בנק ישראל בחודש ספטמבר עדיין נמוכה מ-50%.
ראשית, האבטלה עדיין נמוכה מאוד ואף ירדה באוגוסט הן בהגדרה הצרה (ל-3%) והן בהגדרה הרחבה (ל-4.3%).
בנוסף חוסר הוודאות בנוגע להימשכות הלחימה בעזה עדיין גבוהה ובהתאם הסיכון האינפלציוני שהיא מייצרת. לחוסר הוודאות הזה נוספה אי וודאות בעקבות אמירתו של רה"מ.
נזכיר כי תחזיות בנק ישראל שהעריכו 3 הפחתות ריבית עד אמצע שנת 2026 התבססו על תרחיש בו המלחמה בעזה מסתיימת עד יולי האחרון.
לאור כך ייתכן שבנק ישראל ימתין עם התחלת תהליך הפחתת הריבית לינואר 2026.
עדכון תחזיות הבנק עשוי לספק רמז לקצב הפחתות הריבית הצפוי לכשיתחיל.
נכון לרגע זה, ובהתחשב במועדי החלטות הריבית המפורסמים, אני מעריכים כי בנק ישראל יסתפק ב-3 הפחתות של 25 נ"ב ב-12 החודשים הקרובים.
